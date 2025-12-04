Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Steam’de Linux esintisi: Kullanım oranı üst üste iki ay rekor kırdı

    Steam’de Linux kullanımı kasım ayında yüzde 3,2’ye çıkarak üst üste ikinci kez rekor kırdı. SteamOS'un büyümesi ve oyun uyumluluğundaki gelişmeler yükselişi destekledi.

    Steam’de Linux esintisi: Kullanım oranı üst üste rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Steam’in aylık donanım anketi verileri, Linux tarafında yükselişin ivme kazandığını bir kez daha doğruladı. Ekim ayında ilk kez yüzde 3 eşiğini aşan Linux kullanımı, kasım ayında yüzde 3,2’ye ulaşarak üst üste ikinci ay rekor seviyeye çıktı. Bu oran halen Windows tarafının yüzde 94,79’luk ağırlığıyla kıyaslandığında çok küçük görünse de Linux için belirgin bir ivmenin oluştuğunu ortaya koyuyor.

    Linux kullanımı artıyor

    Steam’de Linux esintisi: Kullanım oranı üst üste rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    En büyük pay tahmin edileceği gibi SteamOS "Holo"ya ait. Linux kullanıcılarının yüzde 26,4’ü Valve’ın kendi dağıtımını tercih ederken Arch Linux, Linux Mint, CachyOS, Bazzite ve Ubuntu gibi popüler seçenekler yüzde 5 ila 10 bandında sıralandı. Bu dağılımlar içinde özellikle Bazzite dikkat çekti. Oyun odaklı yapısıyla SteamOS’a en yakın alternatiflerden biri olarak görülen Bazzite, kasım ayında kullanıcı tabanını en hızlı büyüten seçeneklerden biri oldu.

    Bu hareketliliğin nedenleri kesin olarak bilinemese de Windows 10’un 14 Ekim’de kullanım ömrünü tamamlaması, görünüşe göre bazı kullanıcıları alternatif arayışına yönlendirdi. Büyük çoğunluk Windows 11’e geçiş yapsa da küçük bir bölümün Linux’a yöneldiği anlaşılıyor. Bu geçişi kolaylaştıran en önemli etkenlerden biri hiç kuşkusuz oyun tarafında yaşanan büyük dönüşüm oldu.

    Valve’ın Linux uyumluluk katmanı Proton, son yıllarda pek çok oyunun Linux’ta sorunsuz çalışmasını sağlarken Steam Deck’in yaygınlaşması platformun görünürlüğünü artırdı. Donanım olarak tamamen Linux üzerinde çalışan Steam Deck’in etkisi, Linux’ta oyun desteğinin tarihsel olarak hiç olmadığı kadar genişlemesine yol açtı. Buna rağmen anti-hile sistemlerinin tam uyumlu olmaması gibi bazı engeller halen geçerliliğini koruyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    savcılığa numara şikayet etme hukuk kaç yıl passat 1.5 tsi business yorumlar corolla 1.6 vision dream farkı clio 3 otomatik

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12S
    Xiaomi Redmi Note 12S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum