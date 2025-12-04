Steam’de Linux esintisi: Kullanım oranı üst üste iki ay rekor kırdı

Bu hareketliliğin nedenleri kesin olarak bilinemese de Windows 10’un 14 Ekim’de kullanım ömrünü tamamlaması, görünüşe göre bazı kullanıcıları alternatif arayışına yönlendirdi. Büyük çoğunluk Windows 11’e geçiş yapsa da küçük bir bölümün Linux’a yöneldiği anlaşılıyor. Bu geçişi kolaylaştıran en önemli etkenlerden biri hiç kuşkusuz oyun tarafında yaşanan büyük dönüşüm oldu.
Valve’ın Linux uyumluluk katmanı Proton, son yıllarda pek çok oyunun Linux’ta sorunsuz çalışmasını sağlarken Steam Deck’in yaygınlaşması platformun görünürlüğünü artırdı. Donanım olarak tamamen Linux üzerinde çalışan Steam Deck’in etkisi, Linux’ta oyun desteğinin tarihsel olarak hiç olmadığı kadar genişlemesine yol açtı. Buna rağmen anti-hile sistemlerinin tam uyumlu olmaması gibi bazı engeller halen geçerliliğini koruyor.