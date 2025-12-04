Steam’de Linux esintisi: Kullanım oranı üst üste iki ay rekor kırdı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Steam’in aylık donanım anketi verileri, Linux tarafında yükselişin ivme kazandığını bir kez daha doğruladı. Ekim ayında ilk kez yüzde 3 eşiğini aşan Linux kullanımı, kasım ayında yüzde 3,2’ye ulaşarak üst üste ikinci ay rekor seviyeye çıktı. Bu oran halen Windows tarafının yüzde 94,79’luk ağırlığıyla kıyaslandığında çok küçük görünse de Linux için belirgin bir ivmenin oluştuğunu ortaya koyuyor.

Linux kullanımı artıyor

Tam Boyutta Gör En büyük pay tahmin edileceği gibi SteamOS "Holo"ya ait. Linux kullanıcılarının yüzde 26,4’ü Valve’ın kendi dağıtımını tercih ederken Arch Linux, Linux Mint, CachyOS, Bazzite ve Ubuntu gibi popüler seçenekler yüzde 5 ila 10 bandında sıralandı. Bu dağılımlar içinde özellikle Bazzite dikkat çekti. Oyun odaklı yapısıyla SteamOS’a en yakın alternatiflerden biri olarak görülen Bazzite, kasım ayında kullanıcı tabanını en hızlı büyüten seçeneklerden biri oldu.

Bu hareketliliğin nedenleri kesin olarak bilinemese de Windows 10’un 14 Ekim’de kullanım ömrünü tamamlaması, görünüşe göre bazı kullanıcıları alternatif arayışına yönlendirdi. Büyük çoğunluk Windows 11’e geçiş yapsa da küçük bir bölümün Linux’a yöneldiği anlaşılıyor. Bu geçişi kolaylaştıran en önemli etkenlerden biri hiç kuşkusuz oyun tarafında yaşanan büyük dönüşüm oldu.

Valve’ın Linux uyumluluk katmanı Proton, son yıllarda pek çok oyunun Linux’ta sorunsuz çalışmasını sağlarken Steam Deck’in yaygınlaşması platformun görünürlüğünü artırdı. Donanım olarak tamamen Linux üzerinde çalışan Steam Deck’in etkisi, Linux’ta oyun desteğinin tarihsel olarak hiç olmadığı kadar genişlemesine yol açtı. Buna rağmen anti-hile sistemlerinin tam uyumlu olmaması gibi bazı engeller halen geçerliliğini koruyor.

