Raspberry Touch Display 2'nin yeni sürümü tanıtıldı

Yeni 5 inç ekran, 720x1280 piksel çözünürlüğe ve beş parmakla dokunmayı destekleyen gerçek çoklu dokunmatik kapasitif panele sahip. Raspberry Pi işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve Raspberry Pi ürün ekosistemiyle sorunsuz entegrasyon sağlıyor. Ekran, tak-çalıştır olarak tasarlanmış olup, kutudan çıktığı gibi tam Linux sürücü desteğiyle çalışıyor. Ayrıca gerekli kablolar, konektörler ve montaj donanımıyla birlikte geliyor. Bu 5 inçlik model, 7 inçlik modelle neredeyse aynı özelliklere sahip; temel fark boyut ve fiyat.
Raspberry Pi Dokunmatik Ekran 2 5” özellikleri
- 5 inç ekran
- 62 mm x 110 mm aktif alan
- 720 (RGB) x 1280 piksel
- Beş parmakla dokunmayı destekleyen gerçek çoklu dokunmatik kapasitif panel
- Raspberry Pi işletim sistemine tam destek
- Doğrudan ana Raspberry Pi tarafından güçlendirilir
- Gerekli tüm kablolar, konektörler ve montaj donanımı dahil
Raspberry Pi Touch Display 2'nin yeni 5 inç ve mevcut 7 inç modelleri satışta. 7 inç dokunmatik ekranlı modelin fiyatı 60 dolar. 5 inçlik model ise 40 dolara satılıyor.
