    Raspberry Touch Display 2'nin yeni sürümü tanıtıldı

    Raspberry Pi, yakın zamanda piyasaya sürülen Raspberry Pi Touch 2 ekranının daha küçük sürümünü duyurdu. 5 inç ekranlı Raspberry Pi Touch 2, 40 dolar fiyat etiketine sahip.

    Raspberry Pi Touch Display 2 5 inç Tam Boyutta Gör
    Raspberry Pi, Raspberry Pi Touch Display 2'nin yeni 5 inçlik sürümünü piyasaya sürdü. Yeni ekran, 7 inçlik modele kıyasla daha küçük ve daha kompakt form faktörüne sahip ve fiyatı 40 dolar; Geçen yıl piyasaya sürülen 7 inçlik modelden 20 dolar daha ucuz.

    Yeni 5 inç ekran, 720x1280 piksel çözünürlüğe ve beş parmakla dokunmayı destekleyen gerçek çoklu dokunmatik kapasitif panele sahip. Raspberry Pi işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve Raspberry Pi ürün ekosistemiyle sorunsuz entegrasyon sağlıyor. Ekran, tak-çalıştır olarak tasarlanmış olup, kutudan çıktığı gibi tam Linux sürücü desteğiyle çalışıyor. Ayrıca gerekli kablolar, konektörler ve montaj donanımıyla birlikte geliyor. Bu 5 inçlik model, 7 inçlik modelle neredeyse aynı özelliklere sahip; temel fark boyut ve fiyat.

    Raspberry Pi Dokunmatik Ekran 2 5” özellikleri

    Raspberry Pi Touch Display 2 5 inch teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • 5 inç ekran
    • 62 mm x 110 mm aktif alan
    • 720 (RGB) x 1280 piksel
    • Beş parmakla dokunmayı destekleyen gerçek çoklu dokunmatik kapasitif panel
    • Raspberry Pi işletim sistemine tam destek
    •  Doğrudan ana Raspberry Pi tarafından güçlendirilir
    • Gerekli tüm kablolar, konektörler ve montaj donanımı dahil

    Raspberry Pi Touch Display 2'nin yeni 5 inç ve mevcut 7 inç modelleri satışta. 7 inç dokunmatik ekranlı modelin fiyatı 60 dolar. 5 inçlik model ise 40 dolara satılıyor.

