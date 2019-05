Windows 2000: SSD'ler için en iyi işletim sistemi

Endüstri standardı olan ve en yaygın depolama birimi olarak kullanılmaya devam eden mekanik disklerin önümüzdeki yıllarda yerini kâtı hal diski olarak ta bilinen SSD (Solid State Drive) çözümlerine bırakması bekleniyor. NAND Flash yongalarını kullanan SSD'ler, mevcut disklere kıyasla fark yaratan önemli detaylara sahip. Hiç şüphe yok ki SSD'lerin en büyük avantajı gelişime açık olmaları. İşlemci, bellek, anakart ve ekran kartı gibi temel komponentlerin her geçen gün biraz daha hızlandığı günümüzde, kasalarımızda yer alan sabit disklerin ise aynı tempoya ayak uyduramadığını, yüksek performanslı bazı çözümler olsa da maliyetlerden ötürü son kullanıcılar arasında ciddi ölçüde yaygınlaşamadığını (zaten WD Raptor serisi gibi modeller en iyisini isteyenleri hedef alıyor) söyleyebilmek mümkün.

SSD'lerde ise böyle bir sorun yok zira yeni sayılabilecek bir teknoloji olmasına rağmen an itibariyle günümüzün en hızlı masaüstü sabit disk modellerinden daha performanslı çözümlere ulaşabilmek mümkün. Öte yandan SSD'ler, kapladıkları alan, sessiz çalışma, düşük güç tüketimi, erişim süresi, veri güvenliği ve bazı diğer açılardan da mekanik disklere kıyasla öne çıkmayı başarıyorlar. Tüm bu detaylara rağmen SSD'lerin karşısına çıkan ve zamanla aşılması beklenen iki önemli sorun bulunuyor ki bunlar maliyet ve işletim sistemi uyumsuzluğu. Maliyet sorunu aşılabilir zira hemen her yeni teknoloji gibi SSD'ler de yaygınlaştıkta, kullanım oranı arttıkça maliyetler de aşağı çekilecektir. İşletim sistemi uyumsuzluğu veya mekanik disklere kıyasla daha az uyum ise üzerinde tartışılan önemli bir konu.

Hatırlanacağı üzere, SanDisk cephesinden geçtiğimiz Temmuz ayında Windows Vista ve SSD uyumuyla ilgili yaklaşımının pek te olumlu olmadığını, ikili için ciddi bir çalışma yapılması gerektiği yönünde eleştirel bir yorum gelmişti. Bu durumun farkında olan Microsoft, her yeni teknoloji de olduğu gibi SSD'lere yönelik çalışmaların da devam ettiğini açıklamıştı. İşletim sistemleri ve SSD uyumuyla ilgili yeni ve önemli bir açıklama ise yüksek performanslı bellekleriyle tanınan ve SSD üretimine de girişen Patriot'un mühendislik yöneticisi Saeed Arash Far'dan geldi ve bay Far, SSD'ler için mevcut şartlarda en iyi işletim sisteminin Windows 2000 olduğunu ifade etti. Bay Far'ın açıklamalarına göre, Windows 2000'de arka planda diğer işletim sistemleri kadar fazla sayıda uygulama çalışmadığı için SSD depolama çözümleri için ideal yazılım platformu olduğunu belirtti ve dah yeni işletim sistemleriyle kıyaslama da yaptı.

Bay Far, Windows 2000, Windows Vista ve Mac OS 10.5'den %5-8 arası daha hızlı olduğunu Vista'nın da XP'den daha hızlı olduğunu fakat XP'de de durumu düzeltebilecek ince ayar imkanının olduğunu dile getirdi. Ayrıca bay Far, Mac OS X'in Vista'dan çok az daha hızlı olduğunu, Linux'un ise Windows 2000 gibi arka planda ciddi iş yükü olmamasından ötürü hem Mac OS X hem de Windows Vista'dan daha hızlı olduğunu belirtti. Tabii arka plan uygulamalarından söz açılmışken akıllara Windows 98'de gelmiyor değil. Windows 98'in mevcut şartlarda daha yeni olan rakipleri karşısında en hızlısı olduğunu belirten bay Far, Windows 98 için en büyük handikap'ın verilerin depolama çözümü üzerinde eşit dağılımını sağlayan ve SSD'ler için oldukça önemli olan Wear leveling teknolojisine destek vermemesi olduğunu söylüyor.

Patriot cephesinden mevcut şartlar altında Windows 2000'in SSD'ler için en azından şu an için en hızlı işletim sistemi olduğu yorumu yapıldı, peki Microsoft ne yapacak? Redmond merkezli yazılım devi WinHEC'te (Windows Donanım Mühendisliği Konferansı) yaptığı açıklamada çalışmaları devam eden yeni işletim sistemi Windows 7'nin SSD uyumu açısından önemli iyileştirmelere ve yeniliklere sahip olacağını belirtti. Ayrıca Apple cephesinde de "Snow Leopard" kod adlı Mac OS X 10.6'nın SSD uyumluluğu açısından güncelleştirmelere sahip olması bekleniyor.