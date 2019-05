Windows 7 daha yüksek oyun performansı sunuyor

Tam Boyutta Gör

Kullanıma sunulduğu günlerde ciddi eleştrilere maruz kalan fakat arka arkaya yayınlanan güncellemeler ve Hizmet Paketi 1 ile yapılan takviyeler sonrasında daha oturaklı bir kimliğe bürünen Windows Vista için tartışmalar devam ededursun, yazılım devi Microsoft'un bir sonraki işletim sistemi olacak Windows 7 için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Donanım severler için ciddi yenilikler ile gelecek olan Windows 7 başta DirectX 11 olmak üzere daha hızlı açılış süresi, daha yüksek sürücü uyumluluğu ve netbook'lara özel varyasyonları ile çok konuşulacağa benziyor.

Geçtiğimiz günlerde pre-beta versiyonu yayınlanan Windows 7'nin oyun performansı da test edildi. Core i7 Extreme Edition 965 ve X58 yonga setli Nehalem platformu üzerinde test edilen işletim sistemi henüz emekleme aşamasında olmasına rağmen sergilediği performans ile önemli sinyaller veriyor. Saat hızı 4GHz'e çıkartılan Core i7 XE 965 işlemcisi ve X58 yonga setli Asus Rampage II Extreme anakart ile yapılan testlerde Windows Vista SP1 ile Windows 7 karşılaştırması yapıldı.

Her ne kadar Microsoft'un Windows 7 için hazırladığı grafik rehberinde WDDM v.1.1 sürücüleri tavsiye ediliyor olsa da Vista sürücüleri de işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Yapılan testler her iki işletim sisteminde de Forceware 180.44 WHQL sürücüsü ile gerçekleştirildi. Tabii Windows 7'nin pre-beta versiyonu söz konusu olduğu için bazı sorunların yaşanılması da kaçınılmazdı zira yapılan açıklamalara göre bazı testlerde 3 yollu SLI kurulumu gerçekleştirilemediği gibi çift kartlı SLI kurulumunun da Far Cry 2 de sağlıklı çalışmadığı testleri yapan VR-Zone tarafından belirtiliyor.

Peki Windows 7, beta öncesi erken sürümüyle neler vaat ediyor? Yayınlanan sonuçlara göre 3DMark Vantage'ın "Performance" testinde Windows Vista SP1'e göre WDDM v.1.1 olmayan sürücüyle 150 puan fazla alan Windows 7'li sistem, SuperPi 8M testinde de 2 saniyelik kazanım sağlamış. Crysis Warhead ve Far Cry ile yapılan oyun testlerinde de yine Windows 7'nin 1280x1024 çözünürlüğünde 2-3 kare arası değişen oranlarda daha iyi sonuçlara imza attığı belirtiliyor.

Evet sözü edilen farklar belki çok büyük değil fakat Windows Vista'dan daha başarılı olacağı Microsoft tarafından da dile getirilen Windows 7'nin pre-beta versiyonuyla performans açısından olumlu sinyaller vermeye başladığını söyleyebilmek mümkün zira yeni versiyonlar ve geliştirilen sürücüler ile performans farkının artacağı konusunda ciddi beklentiler olduğunu da belirtmekte fayda var.

