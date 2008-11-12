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Windows 7 daha yüksek oyun performansı sunuyor

Windows Vista'nın yerini alması beklenen Windows 7'nin pre-beta versiyonu, Nehalem platformunda test edildi.
11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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361
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 7 daha yüksek oyun performansı sunuyor
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Kullanıma sunulduğu günlerde ciddi eleştrilere maruz kalan fakat arka arkaya yayınlanan güncellemeler ve Hizmet Paketi 1 ile yapılan takviyeler sonrasında daha oturaklı bir kimliğe bürünen Windows Vista için tartışmalar devam ededursun, yazılım devi Microsoft'un bir sonraki işletim sistemi olacak Windows 7 için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Donanım severler için ciddi yenilikler ile gelecek olan Windows 7 başta DirectX 11 olmak üzere daha hızlı açılış süresi, daha yüksek sürücü uyumluluğu ve netbook'lara özel varyasyonları ile çok konuşulacağa benziyor.

Geçtiğimiz günlerde pre-beta versiyonu yayınlanan Windows 7'nin oyun performansı da test edildi. Core i7 Extreme Edition 965 ve X58 yonga setli Nehalem platformu üzerinde test edilen işletim sistemi henüz emekleme aşamasında olmasına rağmen sergilediği performans ile önemli sinyaller veriyor. Saat hızı 4GHz'e çıkartılan Core i7 XE 965 işlemcisi ve X58 yonga setli Asus Rampage II Extreme anakart ile yapılan testlerde Windows Vista SP1 ile Windows 7 karşılaştırması yapıldı.

Her ne kadar Microsoft'un Windows 7 için hazırladığı grafik rehberinde WDDM v.1.1 sürücüleri tavsiye ediliyor olsa da Vista sürücüleri de işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Yapılan testler her iki işletim sisteminde de Forceware 180.44 WHQL sürücüsü ile gerçekleştirildi. Tabii Windows 7'nin pre-beta versiyonu söz konusu olduğu için bazı sorunların yaşanılması da kaçınılmazdı zira yapılan açıklamalara göre bazı testlerde 3 yollu SLI kurulumu gerçekleştirilemediği gibi çift kartlı SLI kurulumunun da Far Cry 2 de sağlıklı çalışmadığı testleri yapan VR-Zone tarafından belirtiliyor.

Peki Windows 7, beta öncesi erken sürümüyle neler vaat ediyor? Yayınlanan sonuçlara göre 3DMark Vantage'ın "Performance" testinde Windows Vista SP1'e göre WDDM v.1.1 olmayan sürücüyle 150 puan fazla alan Windows 7'li sistem, SuperPi 8M testinde de 2 saniyelik kazanım sağlamış. Crysis Warhead ve Far Cry ile yapılan oyun testlerinde de yine Windows 7'nin 1280x1024 çözünürlüğünde 2-3 kare arası değişen oranlarda daha iyi sonuçlara imza attığı belirtiliyor.

Evet sözü edilen farklar belki çok büyük değil fakat Windows Vista'dan daha başarılı olacağı Microsoft tarafından da dile getirilen Windows 7'nin pre-beta versiyonuyla performans açısından olumlu sinyaller vermeye başladığını söyleyebilmek mümkün zira yeni versiyonlar ve geliştirilen sürücüler ile performans farkının artacağı konusunda ciddi beklentiler olduğunu da belirtmekte fayda var.


http://sg.vr-zone.com/articles/how-games-fare-under-windows-7--core-i7-/6191.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
yorumlarınız için teşekkürler.hemen 7 ye geçeceğim.
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Fîrzen 9 yıl
Rica ederim :)
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DH Misafiri 9 yıl
heryerde pes 2010 da sorun yaşadım fln diyolar çoğu oyunu açmıyo dedikleri için biraz çekiniyorum kurmaya. pes 2010 da olduysa 2011 de hayli hayli olur.
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DH Misafiri 9 yıl
acaba kurduktan sonra pes 2010 ve 2011 gibi oyunlarda sorun yaşarmıyım.bu arada directx 10 kurulu bnde.
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Fîrzen 9 yıl

DH Misafiri

acaba kurduktan sonra pes 2010 ve 2011 gibi oyunlarda sorun yaşarmıyım.bu arada directx 10 kurulu bnde.


Tabii ki hayır.
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DH Misafiri 9 yıl
işlemci:intel core 2duo cpu e4500 2.20ghz
ram:1gb
ekran kartı:512mb ddr2 hdtv hdcp dvı-ı
32 bit işlemci vista home basic
sizce bu sisteme windows 7 kurayımmı? yoksa ram fln ekleyip demi 7 kurayım?
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Fîrzen 9 yıl

DH Misafiri

işlemci:intel core 2duo cpu e4500 2.20ghz
ram:1gb
ekran kartı:512mb ddr2 hdtv hdcp dvı-ı
32 bit işlemci vista home basic
sizce bu sisteme windows 7 kurayımmı? yoksa ram fln ekleyip demi 7 kurayım?


Eğer vista kurulu ise bekleme bile derim ben. Ama tabii ki ram ekleyip kurarsan çok daha iyi performans alabilirsin.
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Dovahkiin 9 yıl

DH Misafiri

işlemci:intel core 2duo cpu e4500 2.20ghz
ram:1gb
ekran kartı:512mb ddr2 hdtv hdcp dvı-ı
32 bit işlemci vista home basic
sizce bu sisteme windows 7 kurayımmı? yoksa ram fln ekleyip demi 7 kurayım?


Kur gitsin tek çekirdekli sistemlerde bile sorunsuz Win7.
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Lets_Do_İt 9 yıl
Şahsen windows 7 kullanıyorum internet explorer ve media center hariç her şeyi mükkemmle hızıda güzel

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DH Misafiri 9 yıl
o cpu flan bahseden olm bnde windows 7 home premium war we program açarken işlemci yhani cpu warya hayvan gibi çalışıyor bazen ram ortalama bnde 20 lerde 4 gb ramdan 3 gb kullanabiliom kısaca win 7 yi isteyenler yüklesin ama win 7 home premium düz hesapları flan çok zore onların ayrıca cpu da bnde sürekli 20 lerde bişe yapmasan neden oldugunu bilen warsa soylerse sewinirimm + rep (xxtarzi08 özellikle )
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nzm13 9 yıl
Ben 4-5 yıl xp kullandım ve vista kullanmadan win7 geçtim. win7 ultimate 64 bit kullanıyorum ve 5-6 ay oldu. hiçbir sorun çıkarmadı. hiçbir uyumsuzluk problemide yok. kuzenimde vista vardı bir aralar ,bir oyun için deamon tools yüklemiştim ve vista programı tanımayıp kapattı. bilgisayar açılıp 2 dakika içinde tekrar kapanıyordu format atarak çözdük :D çok belalı bişeydi vista :D daha sonra service packlerle düzeldimi bilemem. win7 da böyle bişey basıma hiç gelmedi. rahatlıkla kurabilirsiniz.
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DH Misafiri 9 yıl
ben denedim windows7 oyunlarda daha guclu.donanimi isitmiyor.stabil calisiyor
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Tolgá 9 yıl
win7 daha stabil oyunlarda her iksinde de denedim 5 sene xp kullandım ama win7 kullanmaya başladıktan sonra xpye elimi sürmedim sürmemde..
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DH Misafiri 9 yıl
evet bendede xp de oyun performansı daha yuksek bu bilgisayarın donanımlarına goe degışmekte ekran kartın cok dusukse o zman xp de oyun performansı daha yuksek cunki xp nın ekran kartı gereksınımı daha az 7nin daha cok bu bundan kaynaklana birşey kolay gelsın...
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serhdemir 9 yıl
Birileri kafadan bol bol atıp tutuyor,Oyunlar win7'de XP'den daha performanslı diye bir şey sözkonusu değil kaldıki bunu neye dayanarak söylüyo insanlar merak ediyorum,olayın özeti şudur XP DX9.0c destekli Win 7 dx10 ve dx11i destekliyor,sonuç olarak Win7'ye kötü diyenler yeni oyunlar dx10'da 5xxx serisi ekran kartı olanlarda dx11'de oynadıkları için oyunlar Win7'de azcık daha yavaş kalabilir(oyundan oyuna değişiyor)halbusaki Win7 'de oyunları ayarlarında dx9 olarak ayarlarlarsa XPden hiç bir farkı olmadığını anlayacaklardır,sonuç; oyun performansı açısından dx9 XP=Wİn7, dx10 ve dx11 açrsanız Win7 de performans elbette düşer ama aldığınız görselliğe düşük fpsye değermi tartışılır
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DH Misafiri 9 yıl
Windows 7 de oyun oynayamıyorum yaa gta açılmıyor
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DH Misafiri 9 yıl
hey millet !!! :) bi sorum olcak w7 64 bit için uygun olan bir virüs programı biliyo musunuz ??!!!! acil cevap verirseniz mutlu olrum şimdiden teşkkürler
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Al Capone! 9 yıl
Bu sistemle win7 hariç hiç bi işletim sistemi kullanmadığım için bilemeyeceğim.Gayet memnunun.Acer 5520g de kullandığım Vistaya göre çok daha iyi ama bu sistemde laptopa göre çok daha performanslı.O yüzden herhangi bişey diyemiyeceğim.İyi günler, iyi oyunlar.
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