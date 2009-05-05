Windows 7 RC kullanıma sunuldu

Windows Vista ile ciddi eleştrilere maruz kalan Microsoft, kullanıcılar tarafından merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 7'nin RC versiyonu yani Sürüm Adayını daha önce açıkladığı takvim doğrultusunda, MSDN ve Tech.Net üyelerinden sonra bugün genel kullanıma açtı. Windows Vista'nın, yerini alacağı Windows XP'ye göre yüksek donanım gereksinimi, sürücü ve yazılım uyumluluğu konusundaki sıkıntıları ve gündeme gelen kimi açıklarıyla en azından ilk etapta beklentileri karşılayamaması ancak arka arkaya yapılan güncellemeler sonrasında daha olgun, tutarlı ve stabil bir kimliğe kavuşturan Microsoft'un, Windows Vista'nın yerine hazırladığı Windows 7 için geri sayım devam ediyor.

Beta versiyonu uzunca bir süredir kullanıcılar tarafından test edilen Windows 7'nin geliştirme sürecinde bugün oldukça önemli. Zira RC (Release Candidate) olarak bilinen Yayımlanma Aday'ı yaygın kullanıma açıldı. Kısaca belirtmek gerekirse Microsoft'un takip ettiği geliştirme sürecinde Yayımlanma Aday'ı Beta aşamasından sonra gelen ve genellikle üretim sürecine yönelik genel çalışmaların tamamlandığı tabii test sürecinin de devam ettiği adım olarak değerlendiriliyor. Microsoft tarafından yayımlanan 7100 versiyon numaralı Yayımlanma Adayı, özellikle Windows 7'nin büyük ilgi gören Beta versiyonunu denemekten çekinen veya deneyerek riske girmek istemeyen kullanıcıların da ilgisini çekmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Microsoft yeni işletim sistemiyle olağan dışı bir uygulamaya da imza atıyor. Zira firma daha önceki Windows işletim sistemlerinde RC sürecini kısa tutarken, kullanıcılar ücretsiz olarak indirebilecekleri Windows 7 RC sürümünü 1 Haziran 2010 tarihine kadar kullanabilecekler. Yapılan açıklamaya göre 1 Mart 2010 tarihinden itibaren, Windows 7 RC'nin her iki saatte bir sistemi otomatik olarak kapatacağı belirtiliyor. Windows Vista'dan farklı olarak Windows XP yüklü sistemlerin önemli bir kısmında çalışabileceği belirtilen ve düşük sistem gereksinimiyle dikkat çeken Windows 7 ile birlikte Microsoft, Windows Vista'ya geçmeyi düşünmeyen kurumsal müşterileri de yakalamayı hedefliyor.

Donanım tutkunları için DirectX 11 gibi önemli yenilikleri de beraberinde getirecek olan Windows 7, sanallaştırılmış Windows XP modu, henüz doğrulanmış olmasa da ARM tabanlı işlemcilere destek verme ihtimali, netbook'lara özel hafifletilmiş versiyonu gibi çeşitli iddialar ile kullanıma sunulacağı güne kadar sıkça konuşulacak gibi görünüyor.

Windows 7 RC için belirtilen sistem gereksinimleri;

- 1 GHz veya daha hızlı 32-bit (x86) / 64-bit (x64) işlemci.

- 1 GB RAM (32-bit) / 2 GB RAM (64-bit) bellek kapasitesi.

- 16 GB boş disk alanı (32-bit) / 20 GB boş disk alanı (64-bit).

- WDDM 1.0 veya üstü sürücü desteğine sahip DirectX 9 destekli ekran kartı.

İngilizce, Almanca, Japonca, Fransızca ve İspanyolca olmak üzere 5 farklı dil seçeneği ile kullanıma sunulan Windows 7 RC'i indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. Bu arada daha iyi bir işletim sistemi için RC sürümünde gördüğünüz hata veya benzeri durumlar için Microsoft'a geri-bildirim de yollayabilirsiniz!