Windows 7 RC kullanıma sunuldu

Windows Vista ile ciddi eleştrilere maruz kalan Microsoft, kullanıcılar tarafından merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 7'nin RC versiyonu yani Sürüm Adayını daha önce açıkladığı takvim doğrultusunda, MSDN ve Tech.Net üyelerinden sonra bugün genel kullanıma açtı. Windows Vista'nın, yerini alacağı Windows XP'ye göre yüksek donanım gereksinimi, sürücü ve yazılım uyumluluğu konusundaki sıkıntıları ve gündeme gelen kimi açıklarıyla en azından ilk etapta beklentileri karşılayamaması ancak arka arkaya yapılan güncellemeler sonrasında daha olgun, tutarlı ve stabil bir kimliğe kavuşturan Microsoft'un, Windows Vista'nın yerine hazırladığı Windows 7 için geri sayım devam ediyor.
Beta versiyonu uzunca bir süredir kullanıcılar tarafından test edilen Windows 7'nin geliştirme sürecinde bugün oldukça önemli. Zira RC (Release Candidate) olarak bilinen Yayımlanma Aday'ı yaygın kullanıma açıldı. Kısaca belirtmek gerekirse Microsoft'un takip ettiği geliştirme sürecinde Yayımlanma Aday'ı Beta aşamasından sonra gelen ve genellikle üretim sürecine yönelik genel çalışmaların tamamlandığı tabii test sürecinin de devam ettiği adım olarak değerlendiriliyor. Microsoft tarafından yayımlanan 7100 versiyon numaralı Yayımlanma Adayı, özellikle Windows 7'nin büyük ilgi gören Beta versiyonunu denemekten çekinen veya deneyerek riske girmek istemeyen kullanıcıların da ilgisini çekmesi bekleniyor.
Microsoft yeni işletim sistemiyle olağan dışı bir uygulamaya da imza atıyor. Zira firma daha önceki Windows işletim sistemlerinde RC sürecini kısa tutarken, kullanıcılar ücretsiz olarak indirebilecekleri Windows 7 RC sürümünü 1 Haziran 2010 tarihine kadar kullanabilecekler. Yapılan açıklamaya göre 1 Mart 2010 tarihinden itibaren, Windows 7 RC'nin her iki saatte bir sistemi otomatik olarak kapatacağı belirtiliyor. Windows Vista'dan farklı olarak Windows XP yüklü sistemlerin önemli bir kısmında çalışabileceği belirtilen ve düşük sistem gereksinimiyle dikkat çeken Windows 7 ile birlikte Microsoft, Windows Vista'ya geçmeyi düşünmeyen kurumsal müşterileri de yakalamayı hedefliyor.
Donanım tutkunları için DirectX 11 gibi önemli yenilikleri de beraberinde getirecek olan Windows 7, sanallaştırılmış Windows XP modu, henüz doğrulanmış olmasa da ARM tabanlı işlemcilere destek verme ihtimali, netbook'lara özel hafifletilmiş versiyonu gibi çeşitli iddialar ile kullanıma sunulacağı güne kadar sıkça konuşulacak gibi görünüyor.
Windows 7 RC için belirtilen sistem gereksinimleri;
- 1 GHz veya daha hızlı 32-bit (x86) / 64-bit (x64) işlemci.
- 1 GB RAM (32-bit) / 2 GB RAM (64-bit) bellek kapasitesi.
- 16 GB boş disk alanı (32-bit) / 20 GB boş disk alanı (64-bit).
- WDDM 1.0 veya üstü sürücü desteğine sahip DirectX 9 destekli ekran kartı.
İngilizce, Almanca, Japonca, Fransızca ve İspanyolca olmak üzere 5 farklı dil seçeneği ile kullanıma sunulan Windows 7 RC'i indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. Bu arada daha iyi bir işletim sistemi için RC sürümünde gördüğünüz hata veya benzeri durumlar için Microsoft'a geri-bildirim de yollayabilirsiniz!
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7137 x64 kullanırken şöyle bir sorun yaşıyorum ;
bazen masa üzerinden ve ya başlattan bilgisayarımı açmak isteyince tüm sabit diskler , optik sürücüler yok olarak gözüküyor.
Daha doğrusu sistemdeki sabit diskler ve optik sürücüler bulunmaya çalışılıyor;çünkü mouse imleci sürekli meşgul oluyor ve sol taraftaki sık kull. , kitaplıklar , ev grubu , bilgisayar öğelerinin üzerine büyüteç geliyor ; yani aramaya çalışıyor.
Ayrıca bu sorunla beraber bir hata daha keşfettim ; internet explorerda sık kullanılan bir sayfayı çağırmak istediğim zaman ; örn : "don" yazdığım zaman donanımhaber gelmiyor ve ya "goo" yazdığım zaman google gelmiyor.
Firefox'ta sık kullanılan sayfa çağırdığımda sorun olmuyor.
Jpeg'lerden oluşan bir klasöre girdiğimde resimlerin ön izlemesini göremiyorum ; tüm jpegler beyaz birer dosya şeklinde görülüyor.Jpeg'lerde olan bu olay bazen .txt dosyalarında bazen de .mov dosyalarında olabiliyor.
Makineyi resetlediğim zaman sorun kalkıyor taa ki tekrar sorun çıkana kadar .
Düzeltme : Denetim masası da zaman zaman boş olarak gözükmeye başladı.
google yaptım ve bir kaç yerde benim yaşadığım soruna benzer sorunlar yaşayanlar buldum :
sevenforums.com/...
social.technet.microsoft.com/...
çıktı bile
forum.donanimhaber.com/...
Başlı başına işletim sistemi
İE'de açtı. Windows fotoğraf görüntüleyicisinde açayım dedim. Oynatmıyor gifleri.
Bir de bu masaüstündeki ikonlar çok büyük yahu. Küçültemiyo muyuz bunları? Biraz kurcaladım. Daha da büyütebiliyorum ama küçültmeyi bulamadım.
İkonları küçültmek için, CTRL + Mouse tekerleği kombinasyonu ile çözebilirsin.
Öyle bir ifade etmişsiniz ki sanki herkez aynı durumda. Küfür edicem banlattıracam kendimi senin yüzünden!!! 4 GB ram var hala sorunlu bu Vista diyorum(32 Bit kesinlikle sorunlu); 6 ayda 3 kere format attım diyorum; daha ne diyim ben sana? İşlemcimi yavaş dersen Q6600 2400@3600 Mhz'de çalışan bir işlemci kullanıyorum. 4 Çekirdekli 3.6 ghz'de çalışan bir işlemci de doyuramıyorsa bu Vista'yı Pes doğrusu... Herkezin illa Core i7 ve 6 GB+ ram'e mi sahip olması gerekiyor(Ki Zaten Vista 32 Bit 3.33 gb ramden fazlasını göremiyor; o zaman bende Vista'yı en yüksek donanım parçalarıyla(İşlemci hariç; ki Core i7 olsa da pek birşey değişeceğini zannetmiyorum) kullanıyorum; fakat Hala Vista'da Problem oluyor!!!!!!!!!!!
6 ayda 3 kere format attıysaan
1-vistayı 3 yıl hiç sorunsuz kullanan insanlar tanıyorum 1 gb ram ile ve xp den hızlı
2-senin sisteminde bir uyumsuzluk olmalı
Sana sonuna kadar katılıyorum.Vista kesinlikle hızlı bir işletim sistemi değil.2GB ramle kullanıldığı zaman felç ediyor bilgisayarı bütün rami dolduruyor 1 oyun açıyosun ardından herhangi birşeyde alt tab yaptığın zaman masaüstüne dönmesi 1-2dk alıyor.Aynı zamanda bir de oyuna dönüş süresi var ki bu daha uzun sürüyor.En sonunda XP yükledim rahata kavuştum.Vistada ki bütün sorunlar kalktı bilgisayar artık rahat 2 tane oyun bile açıyor.
Hocam Vista Cd'in orjinal mi ? bende kullandim uzunca bir süre hem vista x86 hemde x64 inan hirbir sorun yaşamadim. hatta benım 2 Gb ram var sadece x64'te biraz ram problemi yaşadim (boşta 1 gb yiyordu) ama onun dısında hicbir sorun yoktu istedigim her oyunu açtim oynadim vs vs. ki 32 bitte daha hızlıydım 64e göre.
ama Win7 şuanda hem vistadan hemde xp'den kat kat daha hızlı.
dedigim gibi sisteminizde performans bakımından sorun yoksa eger , ki birde işletim sistemini netten çektiyseynız belki hatali bi sürümü denk gelebilir.
Son olarak ben Win7'ye hızlı derken de hızlıyız uçuyoruz fişek gibiyiz bi anlamda degil sadece donma takılma klasorler arasi geçiş nebilim bi film açarken hızlı açilmasi. programlari çalıştırırken sorun olmamasi . donmamasi hızlı işlem yapmasindan bahsediyorum.
A requeired CD/DVD drive device driver is missing. İf you have a driver floopydisk ,CD/DVD or USB flash drive, please insert it nov
Not=if you have Wİndows installation is in the CD/dvd drive you can safely remove it this step
yardımcı olursanız sevinirim