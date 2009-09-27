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Windows Embedded CE 6.0 için R3 versiyonu, RTM sürüm oluyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows Embedded CE 6.0 için R3 versiyonu, RTM sürüm oluyor
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Endüstrinin 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 işletim sistemine yoğunlaştığı Microsoft cephesinde alternatif segmentler için çalışmalar devam ediyor. Redmond merkezli yazılım devi Boston'da düzenlenen gömülü sistemler konferansında ağırlıklı olarak endüstriyel ihtiyaçlar için hazırlanan Windows Embedded CE işletim sisteminin yeni sürücümü için RTM yani üretim hazır versiyon sürecine girildiğini açıkladı.

Firma tarafından açıklanan bilgilere göre Windows Embedded CE 6.0 R3, yeni sürüm için üretime aday versiyon olacak. ARM, MIPS ve x86 işlemci mimarileriyle uyumlu olan işletim sisteminin yeni versiyonunda Silverlight teknolojisine yer verileceği ve bu sayede gelişmiş uygulamalar ve kullanıcı ara birimlerinin hazırlanacağı bilidirilirken Internet Explorer, Flash Lite desteği ile birlikte sunulacak.

Diğer özellikleri arasında Microsoft Office, PDF, dokunmatik kontrol ve hızlı mesajlaşma için QQ Messenger uygulamasına yer verilecek yeni sürüm Windows Embedded CE işletim sistemi hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.


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