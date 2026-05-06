Google, Microsoft ve xAI, ABD hükümetine yapay zeka modellerine erken erişim imkanı sunacak

CAISI Direktörü Chris Fall, yaptığı açıklamada bağımsız ve titiz ölçüm yöntemlerinin, ileri düzey yapay zekanın ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak açısından kritik olduğunu vurguladı. Fall’a göre bu tür iş birlikleri, kamu yararı adına yürütülen çalışmaların kapsamını genişletmeye yardımcı oluyor.
Hükümet, modellere daha az kısıtlı ve güvenlik önlemleri olmadan erişim sağlayacak
Anlaşmanın detaylarına bakıldığında, şirketlerin geliştirdikleri modelleri CAISI’ye daha az kısıtlamayla, hatta bazı güvenlik önlemleri devre dışı bırakılmış şekilde sunacağı belirtiliyor. Böylece kurum, bu sistemlerin ulusal güvenlik açısından taşıyabileceği riskleri ve yetenekleri daha derinlemesine test edebilecek.
Bu gelişme, Trump yönetiminin yapay zekaya yönelik yeni düzenlemeler getirmeyi planladığına dair haberlerin hemen ardından geldi. Beyaz Saray’ın, gelecekte geliştirilecek yapay zeka modellerini denetleyecek ve kamuya sunulmadan önce inceleme yetkisine sahip bir çalışma grubu kurmayı değerlendirdiği ifade ediliyor.
İlk bakışta bu adım, Trump’ın daha önce açıkladığı serbest yaklaşım içeren yapay zeka politikasından geri adım gibi görünebilir. Ancak bazı yorumlara göre, yönetim en başından beri sektörü kendi öncelikleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışıyor.
Nitekim Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan gerilim de bu sürecin bir parçası olarak görülüyor. Savunma Bakanlığı, şirketin teknolojisinin kitlesel gözetim ve otonom silahlar için kullanılmasını engelleyen güvenlik önlemlerinde ısrarcı olması nedeniyle Anthropic’i tedarik zinciri riski olarak değerlendirmeye çalışmıştı.
"Woke" yapay zekalar yasaklanıyor
Ayrıca Trump'ın, yapay zeka eylem planını duyurduğu gün imzaladığı "Federal Hükümette 'Woke' Yapay Zekanın Önlenmesi" başlıklı kararname de dikkat çekiyor. Bu karar, federal kurumların "DEI gibi ideolojik yaklaşımları destekleyecek şekilde yanıtları yönlendiren" yapay zeka sistemlerini kullanmasını yasaklıyor. Bu adım, şirketler için fiilen ideolojik bir uygunluk testi oluştururken, Anthropic'in bu testi geçemediği değerlendiriliyor. Bu nedenle birçok şirketin, benzer bir durumla karşılaşmamak adına hükümetle iş birliğine gitmeyi tercih ettiği düşünülüyor.
