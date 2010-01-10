Windows Mobile 7, 2011'den önce gelmeyecek

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon pazarında rekabet kızışıyor. Google öncülüğünde 2.1 sürümüne ulaşan Android hızla gelişirken başta Nexus One olmak üzere yeni çıkacak akıllı telefon modelleriyle Android platformu, pazar payını arttıracak gibi görünüyor. Diğer tarafta ise Samsung, Bada ile kendi yazılım platformu ve uygulama mağazası için yoğun mesai yapıyor, Nokia ise hem Symbian hem de Maemo platformlarıyla lider pozisyonunu korumayı hedefliyor. Hızla gelişen donanımlarla birlikte rekabet yazılım kanadın da hiç olmadığı kadar fazla hissedilirken, pazarın büyük bir beklenti içerisinde olduğu Windows Mobile 7, gelen son bilgilere göre 2011 öncesinde beklenmezken. Ekim ayında Windows Mobile 6.5 ile birlikte "Windows Phone" konseptini lanse eden Microsoft'un iş ortakları da bu durumu doğruluyorlar.

Qualcomm, Texas Instruments, Nokia, Nvidia, HTC ve Lenovo gibi kaynaklardan edinilen bilgilere göre Windows Mobile 7, Şubat 2011'de Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nden önce anons edilmeyecek. Bir süredir Zune Phone olarak anılan yeni bir akıllı telefonüzerinde çalıştığı söylenen Microsoft, Windows Mobile 7 ile pazarda oluşan yüksek beklentiyi karşılamayı hedefliyor. Görünüşe bakılırsa Windows 7 için henüz bir yıldan fazla bir süre var ve bu ertelemeden ötürü Microsoft'un, pazar payı kaybedeip kaybetmeyeceğini ise ancak önümüzdeki aylarla birlikte görebileceğiz.