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Windows Mobile 7, 2011'den önce gelmeyecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows Mobile 7, 2011'den önce gelmeyecek
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Akıllı telefon pazarında rekabet kızışıyor. Google öncülüğünde 2.1 sürümüne ulaşan Android hızla gelişirken başta Nexus One olmak üzere yeni çıkacak akıllı telefon modelleriyle Android platformu, pazar payını arttıracak gibi görünüyor. Diğer tarafta ise Samsung, Bada ile kendi yazılım platformu ve uygulama mağazası için yoğun mesai yapıyor, Nokia ise hem Symbian hem de Maemo platformlarıyla lider pozisyonunu korumayı hedefliyor. Hızla gelişen donanımlarla birlikte rekabet yazılım kanadın da hiç olmadığı kadar fazla hissedilirken, pazarın büyük bir beklenti içerisinde olduğu Windows Mobile 7, gelen son bilgilere göre 2011 öncesinde beklenmezken. Ekim ayında Windows Mobile 6.5 ile birlikte "Windows Phone" konseptini lanse eden Microsoft'un iş ortakları da bu durumu doğruluyorlar.

Qualcomm, Texas Instruments, Nokia, Nvidia, HTC ve Lenovo gibi kaynaklardan edinilen bilgilere göre Windows Mobile 7, Şubat 2011'de Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nden önce anons edilmeyecek. Bir süredir Zune Phone olarak anılan yeni bir akıllı telefonüzerinde çalıştığı söylenen Microsoft, Windows Mobile 7 ile pazarda oluşan yüksek beklentiyi karşılamayı hedefliyor. Görünüşe bakılırsa Windows 7 için henüz bir yıldan fazla bir süre var ve bu ertelemeden ötürü Microsoft'un, pazar payı kaybedeip kaybetmeyeceğini ise ancak önümüzdeki aylarla birlikte görebileceğiz.


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Mertcan. 9 yıl
Windows'u beğenmesek , eleştirsek de yaptığı çalışmaları gerçekten güzel tamamlıyor , aslında çok bekletiyorlar mobile 7 için ama umarım bu süreç boyunca ilerleme kaydederler ve çok daha gelişmiş bir mobil işletim sistemi görebiliriz.
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onurkillinc 9 yıl
Belli olmaz arkadaşlar. Daha çok wm 6.5li cihaz satmak için bir strateji olabilir. (Büyük ihtimal öyledir). Ben 2010 sonbaharda çıkmasını bekliyorum gerçi o da ancak 2011 deki çıkacak cihazlarla birlikte gelecek demektir.
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Computeus 9 yıl
Windows Mobile 7 beklememin sebebi şu:
Daha önce yazılmış olan Windows Mobile yazılımlarını, daha stabil, hafıza sorunları (memory leak) olmayan bir Windows Mobile'da kullanmak.
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Batuist 9 yıl
windows mobil 7'yi kim niçin bekler ki?? Şu an piyasada hakim konumda olan dokunmatik ekranlı telefonların yazılımları kime yetmedi acaba?
Eğer microsoft zune phone çıkarırsa google dana daha ciddi bir rakip olabilir iphone'a diye düşünüyorum.. çünkü zune'un özellikleri gerçekten iyi idi zune phone ise ondan geri kalmayacaktır..
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m.t.y. 9 yıl
bu hiç iyi olmadı.

microsoft a




Bizde keriz gibi HD2'ye winmo 7 olacak mı? , olmayacak mı? yı tartışıyorken....



Hırsımı alamadım. Tekrar
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ulwi 9 yıl
ces 2010 da office mobile 2010 anonsunda bahar aylarinda wm7 rtm surumunun cikacagini gosterdiler , simdide boyle bir haber ilginc gercekten , en dogrusu onumuzdeki ay duzenlenecek fuari beklemek.
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halitkin 9 yıl
2010'da cikacagini hesap ederken 2011'e ertelenmesi gercekten hayal kirikligi oldu.
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