Windows Spotlight masaüstü duvar kağıdınızı otomatik değiştirecek

Microsoft, popüler işletim sistemini Windows as a Service stratejisi kapsamında geliştirmeye devam ediyor. Gelecek yapıyla gelecek özellik bir hayli kullanışlı olacağa benziyor.
Hali hazırdaki Insider kullanıcılarının keşfettiği yeni detaya göre Microsoft kullanıcıların seveceği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Windows Spotlight’ın mevcut giriş ekranındaki görselleri otomatik güncelleme özelliği masaüstü için de kullanılabilecek.İlginizi Çekebilir Windows 10'a AV1 için donanımsal hızlandırma desteği geldi
Desktop Spotlight
Ekim 2020 güncellemesiyle birlikte yaygın kullanıma sunulması beklenen Desktop Spotlight sayesinde Bing’te yer alan etkileyici görseller belli aralıklarla ve zahmetsizce masaüstünüze uygulanacak.
Ayarlar>Kişiselleştirme>Arka plan açılır menüsü> Spotlight koleksiyonu yolu izlenerek aktifleştirilecek özellik duvar kağıdı bulacağım derken saatlerini harcayanları memnun etme potansiyeli taşıyor.
Ayrıca Bkz. "Windows 10'a AV1 için donanımsal hızlandırma desteği geldi"
Diğer taraftan yeni yapıyla birlikte UWP uygulamalarının açılış ekranı da temayla daha uyumlu hale getirilecek. Örneğin karanlık tema seçen kullanıcının modern uygulamalarının açılış ekranı da koyu renge sahip olacak. Mevcut başlangıç menüsünde uygulanan tema duyarlılığı sistem genelindeki görsel uyumu bir üst seviyeye taşıyacak.
https://www.windowslatest.com/2020/10/11/windows-10-is-getting-desktop-spotlight-feature-and-more/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
5 yıldır aynı masaüstü fotoğrafımı kullanıyorum,o da kendi motosikletimin resmi.sırf yapmak için uygulama yapmışlar.
Önce şu güncelleme sorunlarını bir çözsünler ve isteğe bağlı windows defender'ı kapatma özelliğini geri versinler.
Sen önce şu zorla kurduğun sürücüleri bi durdur. Güncelleme servisini bi adam et.
Adam gibi bir ses motoru kullan.
Wallpaper değişse nolur değişmese nolur.
peki ya sen windows efendi ? sen daha ne yapacağına karar veremiyorsun. işletim sisteminin bi orasını mıncaklayım bi burasını çekiştireyim derken elinde kalıyor..
önce çorba ettiğin dosya gezginini elden geçir. karmaşık klasörler düzeni, aynı şeyden 4 tane görünen menülerini, dandik ve ne olduğ bilinmeyen ağ paylaşımını, iki ayrı denetim masasını, görev çubuğunu, araç çubuklarını.. bir sürü şey varken kalkıp bunu yapman kimsenin şeyinde değil.
neymiş efendim her açılışta farklı bir fotoğraf görecekmişim.. aman ne büyük yenilik..
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