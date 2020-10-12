Windows Spotlight masaüstü duvar kağıdınızı otomatik değiştirecek

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Microsoft, popüler işletim sistemini Windows as a Service stratejisi kapsamında geliştirmeye devam ediyor. Gelecek yapıyla gelecek özellik bir hayli kullanışlı olacağa benziyor.

Hali hazırdaki Insider kullanıcılarının keşfettiği yeni detaya göre Microsoft kullanıcıların seveceği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Windows Spotlight’ın mevcut giriş ekranındaki görselleri otomatik güncelleme özelliği masaüstü için de kullanılabilecek.

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Windows 10'a AV1 için donanımsal hızlandırma desteği geldi

Desktop Spotlight

Ekim 2020 güncellemesiyle birlikte yaygın kullanıma sunulması beklenen Desktop Spotlight sayesinde Bing’te yer alan etkileyici görseller belli aralıklarla ve zahmetsizce masaüstünüze uygulanacak.

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Ayarlar>Kişiselleştirme>Arka plan açılır menüsü> Spotlight koleksiyonu yolu izlenerek aktifleştirilecek özellik duvar kağıdı bulacağım derken saatlerini harcayanları memnun etme potansiyeli taşıyor.

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Ayrıca Bkz. "Windows 10'a AV1 için donanımsal hızlandırma desteği geldi"

Diğer taraftan yeni yapıyla birlikte UWP uygulamalarının açılış ekranı da temayla daha uyumlu hale getirilecek. Örneğin karanlık tema seçen kullanıcının modern uygulamalarının açılış ekranı da koyu renge sahip olacak. Mevcut başlangıç menüsünde uygulanan tema duyarlılığı sistem genelindeki görsel uyumu bir üst seviyeye taşıyacak.

https://www.windowslatest.com/2020/10/11/windows-10-is-getting-desktop-spotlight-feature-and-more/

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