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    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows Spotlight masaüstü duvar kağıdınızı otomatik değiştirecek

    Windows 10’a gelecek yeni özellik duvar kağıdı bulmakta güçlük çekenler için vakit tasarrufu sağladığı gibi pratiklik de sağlayacak. Hali hazırda açılış ekranına has tutulan özellik genişleyecek.
    1 hf.
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    İşletim Sistemleri
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Windows Spotlight masaüstü duvar kağıdınızı otomatik değiştirecek
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft, popüler işletim sistemini Windows as a Service stratejisi kapsamında geliştirmeye devam ediyor. Gelecek yapıyla gelecek özellik bir hayli kullanışlı olacağa benziyor.

    Hali hazırdaki Insider kullanıcılarının keşfettiği yeni detaya göre Microsoft kullanıcıların seveceği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Windows Spotlight’ın mevcut giriş ekranındaki görselleri otomatik güncelleme özelliği masaüstü için de kullanılabilecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Windows 10'a AV1 için donanımsal hızlandırma desteği geldi

    Desktop Spotlight

    Ekim 2020 güncellemesiyle birlikte yaygın kullanıma sunulması beklenen Desktop Spotlight sayesinde Bing’te yer alan etkileyici görseller belli aralıklarla ve zahmetsizce masaüstünüze uygulanacak.

    Windows Spotlight masaüstü duvar kağıdınızı otomatik değiştirecek
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    Ayarlar>Kişiselleştirme>Arka plan açılır menüsü> Spotlight koleksiyonu yolu izlenerek aktifleştirilecek özellik duvar kağıdı bulacağım derken saatlerini harcayanları memnun etme potansiyeli taşıyor.

    Windows Spotlight masaüstü duvar kağıdınızı otomatik değiştirecek
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Windows 10'a AV1 için donanımsal hızlandırma desteği geldi"

    Diğer taraftan yeni yapıyla birlikte UWP uygulamalarının açılış ekranı da temayla daha uyumlu hale getirilecek. Örneğin karanlık tema seçen kullanıcının modern uygulamalarının açılış ekranı da koyu renge sahip olacak. Mevcut başlangıç menüsünde uygulanan tema duyarlılığı sistem genelindeki görsel uyumu bir üst seviyeye taşıyacak.



    https://www.windowslatest.com/2020/10/11/windows-10-is-getting-desktop-spotlight-feature-and-more/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tunc4y (Tuncay ak) 1 hf. en beğenilen
    Edge kullanıyorum ve günlük olarak değişen arkaplan resimleri çok güzel , sırf bunun için "Bing Wallpaper" uygulamasını kurdum
    Yanıtla +13
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    ceo-tr (Ceo Tr) 1 hf.
    offf yeniliğe bak. helal olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    GÖKHAN SOYLU (GÖKHAN SOYLU) 5 gün
    örneğin Microsoft Store üzerinden Dynamic Theme
    Yanıtla
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    AnadoluEfes 1 hf.
    3.parti yazılımlar ile 2000 yılın'dan bu yana bunu yapabiliyordunuz zaten
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    Vega 1 hf.
    Bu ay geleceği söylenen büyük güncelleme hala gelmedi.
    Yanıtla +1
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    Stumaster 1 hf.
    Önce kilit ekranında düzgünce çalışsın, sonra masaüstüne gelsin.
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    Susun2Dk 1 hf.
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    DARTH_BLACK 1 hf.
    win 10 okey dönüyor hala.Gerçi arayüz olarak değiştirilecek bir tarafıda kalmadı.
    5 yıldır aynı masaüstü fotoğrafımı kullanıyorum,o da kendi motosikletimin resmi.sırf yapmak için uygulama yapmışlar.

    Önce şu güncelleme sorunlarını bir çözsünler ve isteğe bağlı windows defender'ı kapatma özelliğini geri versinler.
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 hf.
    Ne gerek var kardeşim ya.

    Sen önce şu zorla kurduğun sürücüleri bi durdur. Güncelleme servisini bi adam et.

    Adam gibi bir ses motoru kullan.



    Wallpaper değişse nolur değişmese nolur.
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 1 hf.
    bunu apple yapsa anlardım.. çünkü adamların işletim sistemi çekirdeği, arayüzü, yapısı ve kullanımı konusunda eksiği yok denecek kadar az.

    peki ya sen windows efendi ? sen daha ne yapacağına karar veremiyorsun. işletim sisteminin bi orasını mıncaklayım bi burasını çekiştireyim derken elinde kalıyor..

    önce çorba ettiğin dosya gezginini elden geçir. karmaşık klasörler düzeni, aynı şeyden 4 tane görünen menülerini, dandik ve ne olduğ bilinmeyen ağ paylaşımını, iki ayrı denetim masasını, görev çubuğunu, araç çubuklarını.. bir sürü şey varken kalkıp bunu yapman kimsenin şeyinde değil.

    neymiş efendim her açılışta farklı bir fotoğraf görecekmişim.. aman ne büyük yenilik..
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 hf.
    Uzun zamandır Bing Wallpaper kullanıyorum ama sisteme entegre olması daha iyi olur.
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    DH Misafiri 1 hf.
    ya bence windows 10 daki yeni temayı merak ediyom kulanırım belki
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    windows 10, windows spotlight ve
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