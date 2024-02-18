Windows 11 Spotlight özelliği Windows 10 masaüstüne geliyor

Windows 10’a masaüstü Spotlight geliyor
Bilindiği üzere Spotlight, Windows 10’un kilit ekranında çalışıyordu. Şimdi ise masaüstüne gelen Spotlight duvar kağıtları Bing tarafından desteklenecek. Ayrıca bu, isteğe bağlı bir özellik ve eğer isterseniz Ayarlar > Kişiselleştirme > Arka Plan bölümünden değişiklikler yapabilirsiniz.
Öte yandan Windows 10’a küçük yeni özellikler de geldi. Artık Windows Share ile URL'ler de WhatsApp, Gmail, Facebook ve LinkedIn’de paylaşılabilecek. X (Twitter) için henüz bu destek yok ancak ilerleyen dönemde o da gelecek. Microsoft, bazı küçük hata düzeltmeleri de yaptığını söylüyor.
2025’te Windows 10 desteği sona ereceği göz önüne alındığında Microsoft’un sisteme yeni özellikler eklemesi ilginç. 2025’ten sonra Windows 10 için artık güvenlik düzeltmeleri veya özellik güncellemeleri gelmeyecek. Ancak işletim sisteminin pazar payı yüzde 66 seviyesinde duruyor, Microsoft’un bu devasa kitleyi savunmasız hale getirip getirmeyeceğini göreceğiz.
Microsoft, Windows 10’da Windows 11'e güncelleme yapmak için açılır pencereleri de kullanmaya başlamış durumda. Fakat bir çok kullanıcı Windows 11 için gerekli gereksinimleri karşılamadığı ve kararsızlık sorunlarından dolayı geçişe sıcak bakmıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.