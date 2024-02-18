Windows 11 Spotlight özelliği Windows 10 masaüstüne geliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 10’a bir süredir yeni bir özellik getirmiyordu ancak yazılım devi, halihazırda test kullanıcılarına sunulan 19045.4116 numaralı yapıda Windows 10'a bazı özellikler eklediğini duyurdu. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise masaüstü için Spotlight özelliği oldu. Spotlight ile farklı konumlar keşfedilirken masaüstüne eklenen bir simge ile ilgili görsel hakkında ayrıntılı bilgiler kullanıcılara sunulacak.

Windows 10’a masaüstü Spotlight geliyor

Bilindiği üzere Spotlight, Windows 10’un kilit ekranında çalışıyordu. Şimdi ise masaüstüne gelen Spotlight duvar kağıtları Bing tarafından desteklenecek. Ayrıca bu, isteğe bağlı bir özellik ve eğer isterseniz Ayarlar > Kişiselleştirme > Arka Plan bölümünden değişiklikler yapabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Masaüstü için slayt duvar kağıtları ayarlamak gibi Spotlight görselleri arasında da "Sonraki resme geç" seçeneğine tıklayarak geçilebilecek. Ayrıca "Bu resmi beğendim" veya "Bu resmi beğenmedim" seçeneğine tıklayarak Microsoft'a geri bildirimde bulunacak.

Öte yandan Windows 10’a küçük yeni özellikler de geldi. Artık Windows Share ile URL'ler de WhatsApp, Gmail, Facebook ve LinkedIn’de paylaşılabilecek. X (Twitter) için henüz bu destek yok ancak ilerleyen dönemde o da gelecek. Microsoft, bazı küçük hata düzeltmeleri de yaptığını söylüyor.

Windows 11'de "Masaüstünü göster" özelliği kapatılıyor 1 gün önce eklendi

2025’te Windows 10 desteği sona ereceği göz önüne alındığında Microsoft’un sisteme yeni özellikler eklemesi ilginç. 2025’ten sonra Windows 10 için artık güvenlik düzeltmeleri veya özellik güncellemeleri gelmeyecek. Ancak işletim sisteminin pazar payı yüzde 66 seviyesinde duruyor, Microsoft’un bu devasa kitleyi savunmasız hale getirip getirmeyeceğini göreceğiz.

Microsoft, Windows 10’da Windows 11'e güncelleme yapmak için açılır pencereleri de kullanmaya başlamış durumda. Fakat bir çok kullanıcı Windows 11 için gerekli gereksinimleri karşılamadığı ve kararsızlık sorunlarından dolayı geçişe sıcak bakmıyor.

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