Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11 Spotlight özelliği Windows 10 masaüstüne geliyor

    Microsoft, Windows 11’in Spotlight özelliğini Windows 10'un masaüstüne getiriyor. Yeni özellik sayesinde Spotlight duvar kağıtları masaüstünde günlük olarak değişecek.
    Windows 11 Spotlight özelliği Windows 10 masaüstüne geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 10’a bir süredir yeni bir özellik getirmiyordu ancak yazılım devi, halihazırda test kullanıcılarına sunulan 19045.4116 numaralı yapıda Windows 10'a bazı özellikler eklediğini duyurdu. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise masaüstü için Spotlight özelliği oldu. Spotlight ile farklı konumlar keşfedilirken masaüstüne eklenen bir simge ile ilgili görsel hakkında ayrıntılı bilgiler kullanıcılara sunulacak.

    Windows 10’a masaüstü Spotlight geliyor

    Bilindiği üzere Spotlight, Windows 10’un kilit ekranında çalışıyordu. Şimdi ise masaüstüne gelen Spotlight duvar kağıtları Bing tarafından desteklenecek. Ayrıca bu, isteğe bağlı bir özellik ve eğer isterseniz Ayarlar > Kişiselleştirme > Arka Plan bölümünden değişiklikler yapabilirsiniz.

    Windows 11 Spotlight özelliği Windows 10 masaüstüne geliyor Tam Boyutta Gör
    Masaüstü için slayt duvar kağıtları ayarlamak gibi Spotlight görselleri arasında da "Sonraki resme geç" seçeneğine tıklayarak geçilebilecek. Ayrıca "Bu resmi beğendim" veya "Bu resmi beğenmedim" seçeneğine tıklayarak Microsoft'a geri bildirimde bulunacak.

    Öte yandan Windows 10’a küçük yeni özellikler de geldi. Artık Windows Share ile URL'ler de WhatsApp, Gmail, Facebook ve LinkedIn’de paylaşılabilecek. X (Twitter) için henüz bu destek yok ancak ilerleyen dönemde o da gelecek. Microsoft, bazı küçük hata düzeltmeleri de yaptığını söylüyor.

    2025’te Windows 10 desteği sona ereceği göz önüne alındığında Microsoft’un sisteme yeni özellikler eklemesi ilginç. 2025’ten sonra Windows 10 için artık güvenlik düzeltmeleri veya özellik güncellemeleri gelmeyecek. Ancak işletim sisteminin pazar payı yüzde 66 seviyesinde duruyor, Microsoft’un bu devasa kitleyi savunmasız hale getirip getirmeyeceğini göreceğiz.

    Microsoft, Windows 10’da Windows 11'e güncelleme yapmak için açılır pencereleri de kullanmaya başlamış durumda. Fakat bir çok kullanıcı Windows 11 için gerekli gereksinimleri karşılamadığı ve kararsızlık sorunlarından dolayı geçişe sıcak bakmıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    video tdr failure hatası ayakkabı giydikçe açılır mı göz bebeğini büyüten damla etkisi ne kadar sürer farları yakınca gösterge ışıkları zayıflıyor tam sentetik ve yarı sentetik yağ farkı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Tecno CAMON19
    Tecno Mobile Tecno CAMON19
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515MA-EJ679W
    ASUS X515MA-EJ679W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız