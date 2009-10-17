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Windows Vista'ya DirectX 11 kurun, işte detaylar!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
74,6b
1
65
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows Vista'ya DirectX 11 kurun, işte detaylar!
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ATi Radeon HD 5800 veya 5700 serisi ekran kartlarından herhangi birine sahip olan kullanıcıların DirectX 11 deneyimi için Windows 7'yi beklemesine gerek olmadığı bildiriliyor. Donanım tarafında DirectX 11 destekli herhangi bir ekran kartına sahip olan kullancıların Windows Vista'ya DirectX 11 kurararak kartlarının potansiyelini mevcut işletim sisteminde de sınayabilecekleri söyleniyor, peki ama nasıl ?

DirectX 11'in Windows Vista'ya nasıl kurulabileceğini geçmeden önce Windows 7'nin en önemli yeniliklerinden birisi olarak dikkat çeken DirectX 11 ile üzerinde durulan temel teknolojilere bakmakta fayda var. AMD-ATi tarafından yayımlanan dökümanlara göre DirectX 11 ile birlikte Tessellation, Multi-Thread ve DirectCompute 11 teknolojilerinin ön plana çıkması bekleniyor.

Mozaikleme veya Bölümlendirme olarak tanımlanan Tessellation teknolojisi donanım tarafında yeni bir özellik değil ancak DirectX 11 ile birlikte PC oyunlarında yaygın bir şekilde kullanılması hedefleniyor. Teseelation teknolojisi ile karakterlerdeki yüzey sayısı aradaki mesafeye göre dinamik olarak arttırılıp azaltılabiliyor ve bu sayede çok daha gerçekçi görsel deneyim sunulması hedefleniyor.

DirectX 11 ile birlikte nihayet Multi-Thread yani çoklu izlek desteği de gündeme geliyor. Çift çekirdekli işlemcilerin neredeyse standart olduğu, dört çekirdekli modellerin ise hızla yaygınlaştığı günümüzde uygulamalar malesef çok çekirdekli işlemcilerin avantajlarından faydalanamıyordu ancak DirectX 11 ile birlikte bu durum değişmesi ve çok çekirdekli işlemci desteğinin yaygınlaması öngörülüyor.

Yüksek işlem gücü sunulabilen yeni nesil ekran kartlarıyla üreticiler, oyun dışı uygulamalarda da devreye girmek istiyorlar. Genel amaçlı GPU yaklaşımı ekseninde üreticiler farklı uygulamalarda GPU tabanlı hızlandırman desteği ile farklılık yaratmayı hedeflerken, DirectCompute 11 ile geliştiriciler GPU'yu oyunların yanı sıra video düzenleme gibi oyun dışı uygulamalar için de değerlendirebilecekler.

DirectX 11 ile gelen temel özellikleri kısaca hatırladıktan sonra şimdi Windows Vista'ya nasıl DirectX 11 kurulabilir sorusunu cevabına bakalım. NGOHQ tarafından açıklanan bilgilere göre, Windows Vista kullanıcıları, DirectX 11'i de içeren Platform Update for Windows Vista (KB971644) güncellemesini buradan ulaşabilecekleri scripti sistemlerine kurduktan sonra yükleyebilecekler.

Bu arada kurulum için Windows Vista Hizmet Paketi 2 (SP2) ve en son DirectX Redistributable güncellemesinin gerektiğini de belirtelim.


http://www.ngohq.com/news/16601-how-to-install-directx-11-in-windows-vista.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ahmetpc 6 yıl
BİLGİSAYARIN BÜTÜN ÖZELLİKLERİNİ SES KARTI SİSTEM ÖZELLİĞİNİ ÖGRENMEK İSTİYORSAN
VEYADA EKRAN ÖZELLİKLERİNİ BAŞLATA dxdiag yaz eğer bunu ilkkez yapanlar için EVET HAYIR DİYE BİR SORUN GELİYOR EVET DEYİN VE BAKIN ORDA Directx 11 yazarsa sistem özelliklerinin en alt kısında sistemin Directx 11 uyumlu ama bide ekran kartının uyumlulugu var onu yapman zorr
2 Yanıt Yanıtla
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KGokturk 6 yıl ahmetpc
ahmetpc

BİLGİSAYARIN BÜTÜN ÖZELLİKLERİNİ SES KARTI SİSTEM ÖZELLİĞİNİ ÖGRENMEK İSTİYORSAN

VEYADA EKRAN ÖZELLİKLERİNİ BAŞLATA dxdiag yaz eğer bunu ilkkez yapanlar için EVET HAYIR DİYE BİR SORUN GELİYOR EVET DEYİN VE BAKIN ORDA Directx 11 yazarsa sistem özelliklerinin en alt kısında sistemin Directx 11 uyumlu ama bide ekran kartının uyumlulugu var onu yapman zorr

Güzel hort !
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Korkusuz Korkak 6 yıl ahmetpc
ahmetpc

BİLGİSAYARIN BÜTÜN ÖZELLİKLERİNİ SES KARTI SİSTEM ÖZELLİĞİNİ ÖGRENMEK İSTİYORSAN

VEYADA EKRAN ÖZELLİKLERİNİ BAŞLATA dxdiag yaz eğer bunu ilkkez yapanlar için EVET HAYIR DİYE BİR SORUN GELİYOR EVET DEYİN VE BAKIN ORDA Directx 11 yazarsa sistem özelliklerinin en alt kısında sistemin Directx 11 uyumlu ama bide ekran kartının uyumlulugu var onu yapman zorr

Sağol kardaşım hort için.
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar laptopta wista ultimate kullanıyorum ve memnunum vistanın diyer sürümlerin de sorunlar yaşadım fakat masa üzerinde xp den win7 ye geçtim.bilgisayar hantallaştı ve daha önçe xp de kurulu olupta sorunsuz calışan oyunlar takılıp duruyor.işlemci hep birşeylerle uğraşıyor ve bilgisayarın performansı gözle görülür bir şekilde değişti.Bilginize
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VenomS 9 yıl
ben Phenom II X3 720BE işlemcili sistemimi topladığımda anladım artık xp'in yetersiz kaldığına sonrasında Vista Sp1 ile denedim tüm çekirdeklerin hepsini kullanıyordu ama ilginç bir şekilde öncelikle 2. çekirdek sonra 1. ve 3. yükleniyordu. sonrasında 7 beta çıktığında kurdum ve hız farkını hissettim ve çekirdekleri de daha iyi yönetiyordu tüm çekirdeklerin kullanım oranları yaklaşık aynıydı. günlük kullanımda bile farkı hissettim. şimdilerde vista sp2 ultimate ile bile 7 ultimate aralarında fark bile hissedilir şekilde var bundan sonra 7'den aşasını kullanmam. Kullananada mani olmam iyi günler.
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DH Misafiri 9 yıl
Vista Ultimate kullanıyroum, aynı anda 2 farklı oyun açık duruyor sistem çubuğunda, HD video izliyorum, virüs programı, birsürü explorer sayfası ve ıvır zıvır program açık duruyor, program yüklemeleri yapıyorum. hepsi aynı anda devam eden işlemler ama açık oyunlardan birine girdiğimde en ufak bir takılma bile olmuyor. Windows 7'yi çok fazla kullanmadım, bilmiyorum ama XP'ye kıyasla bu kadar hor kullanıma rağmen aylardır problemsiz kullanıyorum sistemi. Vista'yı kötüleyenler bence bir daha gözden geçirsin derim=)
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DH Misafiri 9 yıl
Vista Ultimate kullanıyroum, aynı anda 2 farklı oyun açık duruyor sistem çubuğunda, HD video izliyorum, virüs programı, birsürü explorer sayfası ve ıvır zıvır program açık duruyor, program yüklemeleri yapıyorum. hepsi aynı anda devam eden işlemler ama açık oyunlardan birine girdiğimde en ufak bir takılma bile olmuyor. Windows 7'yi çok fazla kullanmadım, bilmiyorum ama XP'ye kıyasla bu kadar hor kullanıma rağmen aylardır problemsiz kullanıyorum sistemi. Vista'yı kötüleyenler bence bir daha gözden geçirsin derim=)
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simplethinks 10 yıl
Evet yeni ekran kartı ve yeni işletim sistemi ve dx11
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yekoo 10 yıl
@ilksenhan
evet sorun yok istediğin oyunu oyna..
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toonjai 10 yıl
bir kez sorunsuz bir win 7 ile tanışanlar aslaa vazgeçemeyecektir. xp den win 7 ye direk geçiş yaptım(vistayı sınadım can sıkıcıydı sp siz olanını)x64 ultimate olanını kurdum en ufak bir sorun yaşamadım.yaklaşık 2,5 aydır kullanıyorum. full sürümü haricindekileri hiç yüklemedim bu arada.her nekadar geçiş yapmayacağım dense de beyhude çırpınış olarak kalacak bu düşünceler:)
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fenerista 10 yıl
Win7, vista dan çok daha güzel yani neredeyse hiç bir sorun çıkarmıyor mükemmel vistada fena değildi ama vistadan Win7 ye kesinlikle geçebilrisiniz
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Nemesis-cpa 10 yıl
herkes vista iyi diyo burda bende yeni vista 64 bit kurdum tamam iyi görüntüler menüler filanda biride söylesin neden oyunlar xp den kötü çalışıyor ? Neden arada sırada hdd im sanki dvd rom dvd okumaya başlar gibi ses çıkartıyor bişi yokken ortada? neden xi-fi ses kartımı adam gibi tanıtamadım özelliklerinden faydalanamadım on board ses kartıyla aynı sesi veriyor?neden emülatörler daha kötü ve daha hata verir şekilde çalışıyor xp ye göre? neden bir sürü kullanıcı denetimi kapat hdd birleştirmeyi kapat windows defenderi kapat cinsinden ıvır zıvırla insanı uğraştırıyor? neden rami bu kadar açgözlü kullanıp kendine bile yeri gelince ram yetmezliği durumuna sokuyor? yahu daha saysak bişiler daha çıkacak gibi genede iyi diyosanız iyi ama ne biliyim bunların hiçbiri xp de olmuyorsa bu onu daha iyi yapmazmı?
win 7 çıktığında umarım bu sorunların hiçbirisi olmazda dx 11 in nimetlerinden faydalanmaya ondan sonra rahat rahat bakarız :) şu haliyle fista iyi iyi ama xp daha iyi :)
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yekoo 10 yıl
vista sp2 ile oldukça güzel bir halde. zaten şu forumda vista hiç kullanmadan sırf kulaktan duyumlarla pislik atanda çok insan vardır eminim. tabiki w7 vistadan daha iyi fakat yeni çıktı ve lisanslı vista kullanıcıları geçmek istemeyecektir. ama zaten ülkemizde lisanslı vista kullanıcılarının yarısı xp ye çevirtiyor makinalarını böyle bilinçsiziz işte. sadece program hata verdiğinde ki stabilitesiyle bile vista tercih sebebidir xp ye karşı. w7 ise lisanslı vistayı silmeye değecek değildir upgrade seçenekli ise kullanılabilir. ama xp kullanıpta vistaya hede hödö diyen kişiler eminimki kullanamadıkları için yapıyorlar...
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CuCuK 10 yıl
kendi sistemimde vista sp2 ile win 7 arasında pek fark olmadıgını daha öncede yazmıştım.asıl farkı görmek için daha güçsüz sistemlere inmek

gerekiyor.misal 5 yıllık celeron 1.5 ve 512 ram li laptopta win 7 nin driver eksigi dışında sorunsuz çalışması gibi


düşük sistemlerde rahat çalışması yeni nesil netbook pazarının önünü açacaktır ama eski laptoplara sahip kişilerinde laptop almasını geciktirecektir.

belkide bu yüzden bazı chipset driverları ve vga driverları çıkarılmamış win 7 için...

dx 11 e gelirsek,orjinal lisans sahipleri için bence güzel bir gelişme,ama genele pek birşey ifade etmiyor.zaten içinde bir rant barındırsaydı bu olay

microsoft yapardı dx 10 da yaptıgı şeyi.
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ilksenhan 10 yıl

yekoo

vista sp2 ile oldukça güzel bir halde. zaten şu forumda vista hiç kullanmadan sırf kulaktan duyumlarla pislik atanda çok insan vardır eminim. tabiki w7 vistadan daha iyi fakat yeni çıktı ve lisanslı vista kullanıcıları geçmek istemeyecektir. ama zaten ülkemizde lisanslı vista kullanıcılarının yarısı xp ye çevirtiyor makinalarını böyle bilinçsiziz işte. sadece program hata verdiğinde ki stabilitesiyle bile vista tercih sebebidir xp ye karşı. w7 ise lisanslı vistayı silmeye değecek değildir upgrade seçenekli ise kullanılabilir. ama xp kullanıpta vistaya hede hödö diyen kişiler eminimki kullanamadıkları için yapıyorlar...

win 7di oyunlara uyumlumuki?
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Storm Bringer 10 yıl
DirectX 11 ile birlikte nihayet Multi-Thread yani çoklu izlek desteği de gündeme geliyor. Çift çekirdekli işlemcilerin neredeyse standart olduğu, dört çekirdekli modellerin ise hızla yaygınlaştığı günümüzde uygulamalar malesef çok çekirdekli işlemcilerin avantajlarından faydalanamıyordu ancak DirectX 11 ile birlikte bu durum değişmesi ve çok çekirdekli işlemci desteğinin yaygınlaması öngörülüyor.


Merkezi işlemci değil de, çok çekirdekli GPU'ların önünü açacak bir teknolojik yenilik olarak biliyordum.
Merkezi işlemcinin 4 çekirdeğini de kullanan oyunlar/uygulamalar zaten var. Fakat çoklu GPU 'da ekran karelere bölünerek işletiliyordu bugüne kadar. Buna gerek kalmadan çoklu gpu kullanımına imkan tanıyacak bir teknolojik yenilik diye biliyordum bunu.
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