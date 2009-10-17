Windows Vista'ya DirectX 11 kurun, işte detaylar!

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ATi Radeon HD 5800 veya 5700 serisi ekran kartlarından herhangi birine sahip olan kullanıcıların DirectX 11 deneyimi için Windows 7'yi beklemesine gerek olmadığı bildiriliyor. Donanım tarafında DirectX 11 destekli herhangi bir ekran kartına sahip olan kullancıların Windows Vista'ya DirectX 11 kurararak kartlarının potansiyelini mevcut işletim sisteminde de sınayabilecekleri söyleniyor, peki ama nasıl ?

DirectX 11'in Windows Vista'ya nasıl kurulabileceğini geçmeden önce Windows 7'nin en önemli yeniliklerinden birisi olarak dikkat çeken DirectX 11 ile üzerinde durulan temel teknolojilere bakmakta fayda var. AMD-ATi tarafından yayımlanan dökümanlara göre DirectX 11 ile birlikte Tessellation, Multi-Thread ve DirectCompute 11 teknolojilerinin ön plana çıkması bekleniyor.

Mozaikleme veya Bölümlendirme olarak tanımlanan Tessellation teknolojisi donanım tarafında yeni bir özellik değil ancak DirectX 11 ile birlikte PC oyunlarında yaygın bir şekilde kullanılması hedefleniyor. Teseelation teknolojisi ile karakterlerdeki yüzey sayısı aradaki mesafeye göre dinamik olarak arttırılıp azaltılabiliyor ve bu sayede çok daha gerçekçi görsel deneyim sunulması hedefleniyor.

DirectX 11 ile birlikte nihayet Multi-Thread yani çoklu izlek desteği de gündeme geliyor. Çift çekirdekli işlemcilerin neredeyse standart olduğu, dört çekirdekli modellerin ise hızla yaygınlaştığı günümüzde uygulamalar malesef çok çekirdekli işlemcilerin avantajlarından faydalanamıyordu ancak DirectX 11 ile birlikte bu durum değişmesi ve çok çekirdekli işlemci desteğinin yaygınlaması öngörülüyor.

Yüksek işlem gücü sunulabilen yeni nesil ekran kartlarıyla üreticiler, oyun dışı uygulamalarda da devreye girmek istiyorlar. Genel amaçlı GPU yaklaşımı ekseninde üreticiler farklı uygulamalarda GPU tabanlı hızlandırman desteği ile farklılık yaratmayı hedeflerken, DirectCompute 11 ile geliştiriciler GPU'yu oyunların yanı sıra video düzenleme gibi oyun dışı uygulamalar için de değerlendirebilecekler.

DirectX 11 ile gelen temel özellikleri kısaca hatırladıktan sonra şimdi Windows Vista'ya nasıl DirectX 11 kurulabilir sorusunu cevabına bakalım. NGOHQ tarafından açıklanan bilgilere göre, Windows Vista kullanıcıları, DirectX 11'i de içeren Platform Update for Windows Vista (KB971644) güncellemesini buradan ulaşabilecekleri scripti sistemlerine kurduktan sonra yükleyebilecekler.

Bu arada kurulum için Windows Vista Hizmet Paketi 2 (SP2) ve en son DirectX Redistributable güncellemesinin gerektiğini de belirtelim.

http://www.ngohq.com/news/16601-how-to-install-directx-11-in-windows-vista.html