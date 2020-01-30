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    WordPress tutkunları 5 Mart tarihinde WPFest’te buluşuyor

    Geçtiğimiz yıl 500 kişinin katılımıyla gerçekleşen ve bu yıl 700'ün üzerinde ziyaretçinin katılımı beklenen WPFest etkinliği, 5 Mart tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açacak.
    3 sa.
    282
    05
    Diğer
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    WordPress tutkunları 5 Mart tarihinde WPFest’te buluşuyor
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    Web dünyasının en popüler CMS teknolojisi WordPress’in meraklılarını bir araya getirecek WPFest, 5 Mart 2020 tarihinde İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisinde düzenlenecek.

    Bu yıl ikincisi düzenlenen WPFest etkinliğinde Wordpress’te e-ticaret, SEO ve performans konuları konuşulacak. Wordpresss konusunda önemli isimler konuşmacı olarak deneyimlerini paylaşacak. DonanımHaber olarak Medya sponsoru olarak desteklediğimiz WPFTech’in ana sponsorluğunu ise natro.com üstleniyor.

    Neler Konuşulacak?

    • WordPress siteleri nasıl daha güvenli bir hale getirilebilir, yapılması gereken düzenlemeler ve alınabilecek önlemler nelerdir.
    • Türkiye’nin en popüler yemek blogu Nefis Yemek Tarifleri’nin site performans optimizasyonları ve teknolojik altyapısı.
    • WordPress siteleri için SEO ve SEM teknikleri ile siteler arama motorlarında nasıl daha üst sıralara taşınır.
    • Hız ve performans artırmak için yapılması gerekenler nelerdir, popüler eklentiler, WordPress’in en önemli fonksiyonları ve tüm ek özellikler.
    • Ödeme altyapısı entegrasyonu ve güvenli ödeme kanallarıyla WordPress'te E-ticaret.

    Konuşmacılar

    • Hakkı Alkan –shiftdelete.net Kurucusu
    • Aykut Aslantaş- Group M Data&Teknoloji Direktörü
    • Hüseyin Berberoğlu - Nefis Yemek Tarifleri Kurucu Ortağı
    • Mehmet İnce – İnvictus Europe Yönetici Ortağı
    • Fikret Tozak – WP Okulu Kurucusu
    • Antar Turgay – BKM Express Ürün Yönetimi Direktörü
    • Erhan Yakut – ICS Defense Yazılım Geliştirme Takım Lideri

    5 Mart tarihinde düzenlenecek WPFest etkinliği hakkında detaylı bilgi ve etkinlik biletleri için wpfest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.



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