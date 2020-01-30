WordPress tutkunları 5 Mart tarihinde WPFest’te buluşuyor

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Web dünyasının en popüler CMS teknolojisi WordPress’in meraklılarını bir araya getirecek WPFest, 5 Mart 2020 tarihinde İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisinde düzenlenecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenen WPFest etkinliğinde Wordpress’te e-ticaret, SEO ve performans konuları konuşulacak. Wordpresss konusunda önemli isimler konuşmacı olarak deneyimlerini paylaşacak. DonanımHaber olarak Medya sponsoru olarak desteklediğimiz WPFTech’in ana sponsorluğunu ise natro.com üstleniyor.

Neler Konuşulacak?

WordPress siteleri nasıl daha güvenli bir hale getirilebilir, yapılması gereken düzenlemeler ve alınabilecek önlemler nelerdir.

Türkiye’nin en popüler yemek blogu Nefis Yemek Tarifleri’nin site performans optimizasyonları ve teknolojik altyapısı.

WordPress siteleri için SEO ve SEM teknikleri ile siteler arama motorlarında nasıl daha üst sıralara taşınır.

Hız ve performans artırmak için yapılması gerekenler nelerdir, popüler eklentiler, WordPress’in en önemli fonksiyonları ve tüm ek özellikler.

Ödeme altyapısı entegrasyonu ve güvenli ödeme kanallarıyla WordPress'te E-ticaret.

Konuşmacılar

Hakkı Alkan –shiftdelete.net Kurucusu

Aykut Aslantaş- Group M Data&Teknoloji Direktörü

Hüseyin Berberoğlu - Nefis Yemek Tarifleri Kurucu Ortağı

Mehmet İnce – İnvictus Europe Yönetici Ortağı

Fikret Tozak – WP Okulu Kurucusu

Antar Turgay – BKM Express Ürün Yönetimi Direktörü

Erhan Yakut – ICS Defense Yazılım Geliştirme Takım Lideri

5 Mart tarihinde düzenlenecek WPFest etkinliği hakkında detaylı bilgi ve etkinlik biletleri için wpfest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

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