Simpra’nın mobil teknoloji karavanı “Simpravan” yola çıkıyor

Etkinlikte konuşan Simpra COO’su Mehmet Emin Çangal, Simpravan’ın masa başında anlatılamayan deneyimi kullanıcıya sahada sunmayı hedeflediğini belirtti. Çangal, “Simpra’nın sunduğu teknolojileri masa başında anlatmakla yetinmek istemedik. İnsanların ürünlerimize dokunmasını, o hissiyatı yaşamasını arzuladık. Simpravan tam da bu ihtiyaçtan doğdu. Teknolojimizi sadece anlatmıyor, yaşatıyoruz” dedi.
Türkiye turu başlıyor
Karavanda siparişler self-servis kiosklar üzerinden veriliyor ve doğrudan kasaya iletiliyor. Aynı anda mutfağa da düşen siparişler, KDS (Mutfak Ekran Sistemi) üzerinden takip edilebiliyor. Böylece siparişin hazırlanma süresi ölçülerek mutfak performansı analiz edilebiliyor.
Simpravan, önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde farklı şehirlerde restoran ve kafe profesyonelleriyle buluşacak. Her durakta kurulacak deneyim alanları sayesinde, Simpra’nın sunduğu çözümler potansiyel müşterilere doğrudan temasla tanıtılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: