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    Simpra’nın mobil teknoloji karavanı “Simpravan” yola çıkıyor

    Simpra, mobil karavan projesi Simpravan ile teknolojisini sahaya taşıyor. Kullanıcılar, Simpra çözümlerini yerinde deneyimleyerek markayla birebir temas kurma fırsatı bulacak.

    Simpra’nın mobil teknoloji karavanı “Simpravan” yola çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Restoran ve otel işletmelerine yönelik dijital çözümleriyle tanınan Simpra, mobil karavan projesi Simpravan ile teknolojisini sahada deneyimlenebilir hale getiriyor. 3 Temmuz’daİstanbul’da düzenlenen tanıtım etkinliğiyle duyurulan proje, kullanıcıların Simpra çözümlerine doğrudan temas etmesini amaçlıyor.

    Etkinlikte konuşan Simpra COO’su Mehmet Emin Çangal, Simpravan’ın masa başında anlatılamayan deneyimi kullanıcıya sahada sunmayı hedeflediğini belirtti. Çangal, “Simpra’nın sunduğu teknolojileri masa başında anlatmakla yetinmek istemedik. İnsanların ürünlerimize dokunmasını, o hissiyatı yaşamasını arzuladık. Simpravan tam da bu ihtiyaçtan doğdu. Teknolojimizi sadece anlatmıyor, yaşatıyoruz” dedi.

    Türkiye turu başlıyor

    Simpra’nın mobil teknoloji karavanı “Simpravan” yola çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Tanıtımda, Simpra POS, Simpra Kiosk, Check & Place gibi sistemlerin entegre edildiği mobil karavan, basın mensuplarına ve davetlilere açık bir deneyim alanı sundu. Simpra teknolojilerinin sahadaki performansını görmek isteyen ziyaretçiler, sistemleri birebir test etme imkanı buldu.

    Karavanda siparişler self-servis kiosklar üzerinden veriliyor ve doğrudan kasaya iletiliyor. Aynı anda mutfağa da düşen siparişler, KDS (Mutfak Ekran Sistemi) üzerinden takip edilebiliyor. Böylece siparişin hazırlanma süresi ölçülerek mutfak performansı analiz edilebiliyor.

    Simpravan, önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde farklı şehirlerde restoran ve kafe profesyonelleriyle buluşacak. Her durakta kurulacak deneyim alanları sayesinde, Simpra’nın sunduğu çözümler potansiyel müşterilere doğrudan temasla tanıtılacak.

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