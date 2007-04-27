XBox 360 Elite'a geçmeye değer mi?, PlayStation 3 için kablosuz mini QWERTY klavye

Microsoft'un XBox 360 Elite'ı mercek altında

Microsoft'un gelecek nesil oyun konsolu XBox 360'ın yeni versiyonu XBox 360 Elite’ın satışa başlanmasına çok kısa bir süre kaldı. XBox 360'ın Elite versiyonunda 20GB'dan 120GB'a çıkartılan sabit disk kapasitesi, eklenen HDMI video bağlantı çıkışı ve beyaz yerine artık siyah rengin tercih ediliyor olması gibi ilk versiyona göre farklılıklar bulunuyor. Tabi bunlar kutunun üzerinden de görülebilecek belirgin değişiklikler. Kullanıcıların asıl merak ettikleri konular ise HDMI'ın ne gibi bir artı sağladığı ek olarak ısınma, fan ve DVD-ROM'un sesi gibi konularda bir gelişme olup olmadığı gibi kutu üzerinde yazmayan konular.

Engadged.com ekibi, kullanıcıların bu merakını giderebilmek için XBox 360'ı ve XBox 360 Elite'ı karşılaştırmalı teste sokmuş. İlk test fan ve DVD okuyucu sesinde iyileşme olup olmadığı ile ilgili. Elite'da kullanılan CPU ve GPU beklendiği gibi 65nm değil aynı ilk versiyonda olduğu gibi 90nm üretim süreci ile üretiliyorlar. Bu yüzden de ilk versiyondaki soğutma ihtiyacı aynen 2. versiyonda da devam ediyor. Microsoft, genel soğutma tasarımında bir değişikliğe gitmediği için ilk versiyondaki fan gürültüsü aynen Elite'da da mevcut.

DVD okuyucunun DVD okuma esnasındaki sesi içinse bir önceki versiyonla arasında bir fark görülememiş. Evet, Elite'da yeni tasarlanmış bir DVD okuyucu var fakat ses konusunda önemsenecek bir iyileşme yok. Kısacası ekip üyeleri sessizlik için Elite'a geçmeyi planlıyanları tekrar düşünmeye davet ediyor.

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Isınma konusunda ise ciddi bir test yapılmamış fakat her iki konsolun da eşit süre çalıştıklarında aynı oranda ısındıklarını gözlemlenmiş. Tabi bu ciddi bir test olmamış zira çeşitli noktalardan ölçüm yapılarak kayıt altına alınan sıcaklık değerleri yok ama yine de fikir verebilecek düzeyde.

Elite'ın belki de gerçek anlamda Elite yapan özelliğe HDMI portu ile ilgili testlere geldiklerinde ise ekip üyeleri HDMI'ın 1080p/i modlarında kompanent bağlantıya nazaran çok küçük farklar sunduğunu belirtiyorlar. Keskin gözlere ve oldukça büyük bir televizyona sahip değilseniz HDMI’ın oyunlarda veya filmlerde kompenent çıkışa göre bariz bir farkı olmadığını da notlarına eklemişler.

HDMI üzerinden aktarılan ses konusunda ise eski seçenekler dışında bir eklenti yok. Batman Begins’in HD-DVD versiyonu ile yapılan denemede film TrueHD ses formatına sahip olmasına rağmen Dolby Digital 5.1 ses alınabilmiş. Yani HDMI’ın görüntüde olduğu gibi ses konusunda da bir getirisi bulunmuyor.

Test sonunda ise Elite’a geçmek için ciddi bir neden olmadığı belirtilmiş. Şimdi kullanıcıların aklında tek bir soru olacaktır; acaba Elite versiyonunun 3 kırmızı ışık verip çalışmaz hale gelme oranı eski versiyona göre bir düşüş gösterecek mi? Bu sorunun cevabını almak için biraz daha beklememiz gerekecek.

İncelemenin ayrıntıları ve karşılaştırmalı fotoğraflar için http://www.engadget.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Mad Catz'den PlayStation 3 için kablosuz klavye

Sony'nin yeni nesil konsolu Play Station 3'ün kullanıcılar tarafından beğenilen özelliklerinden bir tanesi de konsolun WEB gezgini sayesinde WEB sayfalarında gezilmesine destek veriyor olması. Oyuna ara verdiğinizde haber sitelerine veya forumlara girerek konsol hakkındaki son gelişmeleri takip edebiliyor olmak hoş bir özellik. Fakat konu adres yazmaya veya forum sayfaları gibi yerlere mesaj atmaya gelince gamepad üzerinden sanal klavye yardımıyla yazı yazmak oldukça vakit alan ve zahmetli bir iş halini alıyor.

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Mad Catz isimli konsol aksesuarları üreticisi PS3 ile yazı yazma sorununa oldukça güzel bir çözüm getiriyor. PS3'ün SIXAXIS gamepadlari üzerine takılabilen Mad Catz Wireless ThumbPad isimli kablosuz QWERTY klavye, mesaj veya WEB sitesi adresi yazarken kullanıcıların çektikleri bütün sorunları ortadan kaldıracak nitelikte bir ürün. PS3 üzerine takılan USB vericisi sayesinde konsol ile bilgi alış verişi sağlayan Mad Catz Wireless ThumbPad, gücünü de gamepad üzerinden alıyor. Klavye takılıyken gamepad üzerindeki tuşlar aktif kalmaya devam ettiklerinden oyun içerisinde mesajlaşma için de bire bir. Klavyeyi firmanın sitesinden 29.99 dolara temin etmek mümkün.