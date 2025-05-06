Gears of War ilk kez PlayStation’a geliyor!

Gears of War, PlayStation’a adım atıyor
Daha önce Forza Horizon 5 gibi önemli yapımların PlayStation’a gelmesinin ardından, Microsoft’un bir başka amiral gemisi olan Gears of War da bu trendi takip ediyor. Her ne kadar Halo gibi diğer büyük Xbox markaları şimdilik platforma özel kalsa da, Gears of War: Reloaded ile PlayStation oyuncuları da artık bu ikonik serinin başlangıcını deneyimleyebilecek.
The Coalition tarafından, Sumo Interactive ve Disbelief iş birliğiyle geliştirilen Gears of War: Reloaded; 4K HDR görüntü desteği, hikâye modunda 60 fps ve çok oyunculu modda 120 fps’e varan kare hızları, Dolby Atmos ve Dolby Vision gibi üst düzey ses ve görüntü teknolojilerini barındırıyor. Microsoft, oyunun hikâye modunun tamamen yükleme ekranlarından arındırılmış olacağını da duyurdu.
40 dolar ve ücretsiz yükseltme imkanı
Bu arada Microsoft’un Gears of War evreni için planları yalnızca yeniden yapımla sınırlı değil. Geçtiğimiz yıl duyurulan Gears of War: E-Day, Outriders stüdyosu People Can Fly ile birlikte geliştiriliyor.Kaynakça https://www.theverge.com/news/661169/gears-of-war-reloaded-remaster-release-date https://news.xbox.com/en-us/2025/05/05/gears-of-war-reloaded-release-date/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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