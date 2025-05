Gears of War ilk kez PlayStation’a geliyor!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft’un en köklü oyun serilerinden biri olan Gears of War, 26 Ağustos itibarıyla ilk kez PlayStation platformuna adım atıyor. Serinin 2006 yılında çıkan orijinal oyununun yenilenmiş versiyonu (remaster) olan Gears of War: Reloaded, PS5’in yanı sıra Xbox Series X/S, PC (Xbox PC uygulaması ve Steam) için de çıkış yapacak. Oyun, aynı zamanda Game Pass Ultimate ve PC Game Pass abonelerine ilk günden sunulacak.

Gears of War, PlayStation’a adım atıyor

Daha önce Forza Horizon 5 gibi önemli yapımların PlayStation’a gelmesinin ardından, Microsoft’un bir başka amiral gemisi olan Gears of War da bu trendi takip ediyor. Her ne kadar Halo gibi diğer büyük Xbox markaları şimdilik platforma özel kalsa da, Gears of War: Reloaded ile PlayStation oyuncuları da artık bu ikonik serinin başlangıcını deneyimleyebilecek.

The Coalition tarafından, Sumo Interactive ve Disbelief iş birliğiyle geliştirilen Gears of War: Reloaded; 4K HDR görüntü desteği, hikâye modunda 60 fps ve çok oyunculu modda 120 fps’e varan kare hızları, Dolby Atmos ve Dolby Vision gibi üst düzey ses ve görüntü teknolojilerini barındırıyor. Microsoft, oyunun hikâye modunun tamamen yükleme ekranlarından arındırılmış olacağını da duyurdu.

40 dolar ve ücretsiz yükseltme imkanı

Tam Boyutta Gör Gears of War: Reloaded, tüm orijinal DLC’leri ücretsiz olarak sunacak. Buna hikâye moduna eklenen özel bir bölüm ve tüm çok oyunculu içerikler de dâhil. Oyunda açılabilir karakterler ve kozmetik içerikler de bulunacak. 40 dolarlık fiyat etiketine sahip olan yapımı, daha önce Gears of War: Ultimate Edition’ı dijital olarak satın alan oyuncular ücretsiz yükseltme ile edinebilecek.

Bu arada Microsoft’un Gears of War evreni için planları yalnızca yeniden yapımla sınırlı değil. Geçtiğimiz yıl duyurulan Gears of War: E-Day, Outriders stüdyosu People Can Fly ile birlikte geliştiriliyor.

