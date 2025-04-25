PlayStation Plus'tan önümüzdeki ay 22 oyun birden ayrılacak

Tam Boyutta Gör Sony'nin PlayStation Plus servisi, son günlerde daha çok oyuncuları hayal kırıklığına uğratacak haberlerle gündeme geliyor. Bildiğiniz gibi Sony geçtiğimiz hafta PlayStation Plus'ın Türkiye'deki abonelik ücretlerine ciddi bir zam yaptı. Öyle ki bazı paketlerde zam yüzde 55'i buldu. Bu zamdan sadece birkaç gün sonra, bu kez de oyun kataloğuna dair tat kaçıracak bir haber geldi. Önümüzdeki ay PlayStation Plus'tan 20'den fazla oyun ayrılacak.

GTA 5 ve Batman: Arkham Knight, PlayStation Plus'tan Ayrılıyor

PlayStation Plus'ın Extra ya da Deluxe (Premium) paketini kullananların erişebildiği oyun kataloğuna her ay yeni oyunlar eklenirken, bazı oyunlar da platformdan ayrılıyor. Mayıs, bu ayrılan oyunlar açısından kayda değer bir ay olacak. Çünkü önümüzdeki ay aralarında GTA 5 ve Batman: Arkham Knight gibi kayda değer oyunların da olduğu 22 oyun platformdan ayrılıyor. İşte Mayıs ayında PS Plus'a veda edecek oyunlar:

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered büyük ilgi görüyor 1 gün önce eklendi

Grand Theft Auto 5 (PS4, PS5)

MotoGP 24 (PS4, PS5)

Batman: Arkham Knight (PS4)

InFAMOUS: Second Son (PS4)

Ghostrunner (PS4, PS5)

Payday 2: Crimewave Edition (PS4)

The Sims 4: Island Living (PS4)

Walkabout Mini Golf (PS5)

Synth Riders (PSVR 2)

Resistance: Fall of Man (PS3)

Resistance 2 (PS3)

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord (PSVR 2)

Before Your Eyes (PSVR 2)

The Walking Dead: Saints & Sinners (PSVR 2)

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution (PSVR 2)

LEGO Marvel Super Heroes 2 (PS4)

Strandad: Alien Dawn (PS4, PS5)

The LEGO Movie 2 Videogame (PS5)

Bloodstained: Ritual of the Night (PS4)

Portal Knights (PS4)

Enter the Gungeon (PS4)

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PlayStation Plus'tan önümüzdeki ay 22 oyun ayrılacak