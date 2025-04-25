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    Anlık Bildirim

    PlayStation Plus'tan önümüzdeki ay 22 oyun birden ayrılacak

    Son dönemde zam haberleriyle gündeme gelen PlayStation Plus, önümüzdeki ay çok sayıda oyuna veda edecek. Üstelik bunların arasında GTA 5 gibi dikkat çekici yapımlar da var.

    PlayStation Plus Tam Boyutta Gör
    Sony'nin PlayStation Plus servisi, son günlerde daha çok oyuncuları hayal kırıklığına uğratacak haberlerle gündeme geliyor. Bildiğiniz gibi Sony geçtiğimiz hafta PlayStation Plus'ın Türkiye'deki abonelik ücretlerine ciddi bir zam yaptı. Öyle ki bazı paketlerde zam yüzde 55'i buldu. Bu zamdan sadece birkaç gün sonra, bu kez de oyun kataloğuna dair tat kaçıracak bir haber geldi. Önümüzdeki ay PlayStation Plus'tan 20'den fazla oyun ayrılacak.

    GTA 5 ve Batman: Arkham Knight, PlayStation Plus'tan Ayrılıyor

    PlayStation Plus'ın Extra ya da Deluxe (Premium) paketini kullananların erişebildiği oyun kataloğuna her ay yeni oyunlar eklenirken, bazı oyunlar da platformdan ayrılıyor. Mayıs, bu ayrılan oyunlar açısından kayda değer bir ay olacak. Çünkü önümüzdeki ay aralarında GTA 5 ve Batman: Arkham Knight gibi kayda değer oyunların da olduğu 22 oyun platformdan ayrılıyor. İşte Mayıs ayında PS Plus'a veda edecek oyunlar:

    • Grand Theft Auto 5 (PS4, PS5)
    • MotoGP 24 (PS4, PS5)
    • Batman: Arkham Knight (PS4)
    • InFAMOUS: Second Son (PS4)
    • Ghostrunner (PS4, PS5)
    • Payday 2: Crimewave Edition (PS4)
    • The Sims 4: Island Living (PS4)
    • Walkabout Mini Golf (PS5)
    • Synth Riders (PSVR 2)
    • Resistance: Fall of Man (PS3)
    • Resistance 2 (PS3)
    • Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord (PSVR 2)
    • Before Your Eyes (PSVR 2)
    • The Walking Dead: Saints & Sinners (PSVR 2)
    • The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution (PSVR 2)
    • LEGO Marvel Super Heroes 2 (PS4)
    • Strandad: Alien Dawn (PS4, PS5)
    • The LEGO Movie 2 Videogame (PS5)
    • Bloodstained: Ritual of the Night (PS4)
    • Portal Knights (PS4)
    • Enter the Gungeon (PS4)
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