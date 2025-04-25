PlayStation Plus'tan önümüzdeki ay 22 oyun birden ayrılacak

GTA 5 ve Batman: Arkham Knight, PlayStation Plus'tan Ayrılıyor
PlayStation Plus'ın Extra ya da Deluxe (Premium) paketini kullananların erişebildiği oyun kataloğuna her ay yeni oyunlar eklenirken, bazı oyunlar da platformdan ayrılıyor. Mayıs, bu ayrılan oyunlar açısından kayda değer bir ay olacak. Çünkü önümüzdeki ay aralarında GTA 5 ve Batman: Arkham Knight gibi kayda değer oyunların da olduğu 22 oyun platformdan ayrılıyor. İşte Mayıs ayında PS Plus'a veda edecek oyunlar:
- Grand Theft Auto 5 (PS4, PS5)
- MotoGP 24 (PS4, PS5)
- Batman: Arkham Knight (PS4)
- InFAMOUS: Second Son (PS4)
- Ghostrunner (PS4, PS5)
- Payday 2: Crimewave Edition (PS4)
- The Sims 4: Island Living (PS4)
- Walkabout Mini Golf (PS5)
- Synth Riders (PSVR 2)
- Resistance: Fall of Man (PS3)
- Resistance 2 (PS3)
- Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord (PSVR 2)
- Before Your Eyes (PSVR 2)
- The Walking Dead: Saints & Sinners (PSVR 2)
- The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution (PSVR 2)
- LEGO Marvel Super Heroes 2 (PS4)
- Strandad: Alien Dawn (PS4, PS5)
- The LEGO Movie 2 Videogame (PS5)
- Bloodstained: Ritual of the Night (PS4)
- Portal Knights (PS4)
- Enter the Gungeon (PS4)
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