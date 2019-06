XBox 360 hakkında herşey

Bu yıl sanırım PC kullanıcılarıda dahil olmak üzere oyun severlerin en çok bekledikleri olay yeni nesil konsollar olan XBox 360 ve Playstation 3 tanıtımları oldu. Sony yeni konsolu Playstation 3 için 18-20 Mayıs arasında düzenlenecek olan E3 Expo fuarını beklerken, Microsoft rakibinden daha atik davranarak XBox 360'ın tanıtımını 12 Mayıs'ta MTV'de düzenlenen bir programda tanıttı.

Bir çok özelliği gün yüzene çıkan yeni XBox, XBox 360 şu anki en üst düzey masa üstü bilgisayarlardan dahi daha ileri donanımsal özellikleri ile oldukça ilgi çekici bir ürün. IBM PowerPC bazlı her bir çekirdeği 3.2 GHz hızında çalışan 1MB L2 önbellekli üç (3) çekirdekli işlemcisi bulunan konsol grafik işlemcisi olarak ATI'nin XBox 360 için özel olarak ürettiği 500 MHz çekirdek hızına sahip 48 iş hatlı bir ünite kullanmakta.

Grafik kartı ve sistem 512 MB DDR3 belleği ortak kullanmaktalar. Fakat grafik kartının 10 MB kendine özel bir ön belleği bulunmakta. Grafik ünitesi 500 milyon üçgen hesaplama gücüne ve 16 milyar piksel saniye piksel doldurma yeteneğine sahip. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse Nvidia Geforce 6800 Ultra 600 milyon üçgen hesaplama gücüne ve 6.4 milyar piksel saniye doldurma yeteneğine sahip.

Konsol çıkartılabilir 2.5'' lik 20GB sabit diskle birlikte geliyor kullanıcılar ileride sabit diskin kapasitesini kolaylıkla arttırabilecekler. Optik okuyucu olarak 12x hızında bir DVD rom kullanılmış. XBox 360 için çıkartılan bütün oyunlar 16:9, 720p ve 1080i HDTV destekli olacaklar fakat normal televizyonlarda da oyunları rahatlıkla oynayabileceksiniz. Cihaz anti-aliasing desteği sayesinde oyunlarda en üst düzey grafik kalitesini kullanıcılara sunmayı planlıyor.

XBox 360, dört (4) adete kadar kablosuz gamepad'e destek vermekte. Gamepad'ler USB porta takılarak şarj edilebilmekteler. Cihaz üzerinde ikisi ön tarafta biri arka tarafta olmak üzere üç (3) adet USB 2.0 portu var ayrıca XBox 360, 802.11a, 802.11b ve 802.11g kablosuz ağ standartlarını desteklemekte. Kullanıcılar Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak internete bağlanabilir yada çoklu oyuncu destekli oyunları oynayabilirler.

Yeni konsol ilk versiyona göre oldukça fazla ilerleme kaydetmiş durumda. Herhalde oyun firmaları artık kullanıcılara eski konsollarda sadece giriş intro'larında gördüğümüz grafikleri sunabilecekler. Fakat işin garip tarafı XBox 360'ın bu kadar güçlü özelliklerine rağmen PlayStation 3'ün XBox 360'dan üç (3) kat daha güçlü olduğu dedikoduları Internette dolaşmaya başladı bile. Hatta Microsoft'un bu duruma hazırlık için PlayStation 3'ün piyasaya çıkışının ardından yeni ve daha güçlü bir XBox 360'ı piyasaya süreceği dahi konuşulmakta. Daha güçlü bir XBox 360 her ne kadar oldukça saçma gelsede bu piyasada her an her şey olabilir.

Yeni nesil XBox için geliştirilen ve Beta testleri devam eden Ghost Recon 3'den görüntüler. Henüz çok fazla detay belli olmasada bir tanıtımın gerisinde en azından idarelik 3-4 ekran görüntüsü hiç yoktan iyidir...

Hemen aşağıda sizin için hazırladığımız tabloda XBox ile XBox 360 arasındaki farkları görebilirsiniz. Gelişme oldukça etkileyici...

