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    Anlık Bildirim

    Bir dönemin sonu: Microsoft, Xbox 360 sunucularını kapatıyor

    Microsoft'un piyasaya sürdüğü ikinci oyun konsolu Xbox 360 için dijital içerik desteği sonlanıyor. Oyun konsolu için Mağaza veya Marketplace web sitesinin fişi çekilecek.
    Bir dönemin sonu: Microsoft, Xbox 360 sunucularını kapatıyor Tam Boyutta Gör
    Oyun konsolu pazarının önde gelen isimlerinden Microsoft, bildiğiniz gibi Xbox Game Pass ile büyük bir ivme yakalamış durumda. Ancak bu olurken, eski nesil konsollara yönelik desteğin de yavaş yavaş sonlandığını görüyoruz. Şimdi son olarak Microsoft, Xbox 360 sunucularının da fişini çekmeye hazırlanıyor. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım...

    Xbox 360 dijital mağazası kapatılıyor

    Kaçıranlar için Microsoft, Xbox 360 Store'un kapatılacağı ilk olarak geçen yıl duyurmuştu ve spesifik bir tarih paylaşılmadı. Şimdi şirket tarafından yapılan son duyuruya göre, 29 Temmuz 2024 tarihinde hem Xbox 360 mağazası hem de Xbox 360 Marketplace web sitesinin fişi çekilecek. Bu da oyunlar, DLC'ler gibi içeriklerin Xbox 360 konsolunda satın alınamayacağı anlamına geliyor.

    Tabi ki Xbox One veya Series X/S konsolunuzda herhangi bir eski oyun varsa, oyunlarınız ve film satın alımlarınız hala güvende. Ayrıca Xbox 360 için fiziksel kopya dönemi sürecek. 

    Hatırlayacak olursak Xbox 360, Microsoft'un piyasaya sürdüğü ikinci konsoluydu ve markanın büyük bir oyuncu kesmine yayılmasını sağladı .Bu sürümle birlikte, birçok kişi Xbox'ın kim ve ne hakkında olduğunu biliyordu, özellikle de çok oyunculu oyunlara odaklanmasıyla ve Kinect ile popüler oldu. Ancak bu başarının yanında 3 kırmızı ışık hatasıyla da teknik anlamda en problemli konsollardan biri haline gelmişti.

    Xbox 360 desteğinin sona ermesinin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Zira tüm odağını Xbox Series konsollarına ve PC'ye yönlendiren Microsoft, Game Pass hizmetini de büyütmek istiyor. Buna ek olarak Microsoft'un Xbox özelinde zor bir yıl geçirdiğini hatırlatalım. En son olarak şirket, Game Pass Ultimate katmanının fiyatını 209 TL'den 309TL'ye, PC ve Core sürümlerin ise sırasıyla 209TL ve 175 TL olacağını duyurdu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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