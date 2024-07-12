Bir dönemin sonu: Microsoft, Xbox 360 sunucularını kapatıyor

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Tam Boyutta Gör Oyun konsolu pazarının önde gelen isimlerinden Microsoft, bildiğiniz gibi Xbox Game Pass ile büyük bir ivme yakalamış durumda. Ancak bu olurken, eski nesil konsollara yönelik desteğin de yavaş yavaş sonlandığını görüyoruz. Şimdi son olarak Microsoft, Xbox 360 sunucularının da fişini çekmeye hazırlanıyor. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım...

Xbox 360 dijital mağazası kapatılıyor

Kaçıranlar için Microsoft, Xbox 360 Store'un kapatılacağı ilk olarak geçen yıl duyurmuştu ve spesifik bir tarih paylaşılmadı. Şimdi şirket tarafından yapılan son duyuruya göre, 29 Temmuz 2024 tarihinde hem Xbox 360 mağazası hem de Xbox 360 Marketplace web sitesinin fişi çekilecek. Bu da oyunlar, DLC'ler gibi içeriklerin Xbox 360 konsolunda satın alınamayacağı anlamına geliyor.

Tabi ki Xbox One veya Series X/S konsolunuzda herhangi bir eski oyun varsa, oyunlarınız ve film satın alımlarınız hala güvende. Ayrıca Xbox 360 için fiziksel kopya dönemi sürecek.

Hatırlayacak olursak Xbox 360, Microsoft'un piyasaya sürdüğü ikinci konsoluydu ve markanın büyük bir oyuncu kesmine yayılmasını sağladı .Bu sürümle birlikte, birçok kişi Xbox'ın kim ve ne hakkında olduğunu biliyordu, özellikle de çok oyunculu oyunlara odaklanmasıyla ve Kinect ile popüler oldu. Ancak bu başarının yanında 3 kırmızı ışık hatasıyla da teknik anlamda en problemli konsollardan biri haline gelmişti.

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Xbox 360 desteğinin sona ermesinin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Zira tüm odağını Xbox Series konsollarına ve PC'ye yönlendiren Microsoft, Game Pass hizmetini de büyütmek istiyor. Buna ek olarak Microsoft'un Xbox özelinde zor bir yıl geçirdiğini hatırlatalım. En son olarak şirket, Game Pass Ultimate katmanının fiyatını 209 TL'den 309TL'ye, PC ve Core sürümlerin ise sırasıyla 209TL ve 175 TL olacağını duyurdu.

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Bir dönemin sonu: Microsoft, Xbox 360 sunucularını kapatıyor