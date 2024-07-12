Bir dönemin sonu: Microsoft, Xbox 360 sunucularını kapatıyor

Xbox 360 dijital mağazası kapatılıyor
Kaçıranlar için Microsoft, Xbox 360 Store'un kapatılacağı ilk olarak geçen yıl duyurmuştu ve spesifik bir tarih paylaşılmadı. Şimdi şirket tarafından yapılan son duyuruya göre, 29 Temmuz 2024 tarihinde hem Xbox 360 mağazası hem de Xbox 360 Marketplace web sitesinin fişi çekilecek. Bu da oyunlar, DLC'ler gibi içeriklerin Xbox 360 konsolunda satın alınamayacağı anlamına geliyor.
Tabi ki Xbox One veya Series X/S konsolunuzda herhangi bir eski oyun varsa, oyunlarınız ve film satın alımlarınız hala güvende. Ayrıca Xbox 360 için fiziksel kopya dönemi sürecek.
Hatırlayacak olursak Xbox 360, Microsoft'un piyasaya sürdüğü ikinci konsoluydu ve markanın büyük bir oyuncu kesmine yayılmasını sağladı .Bu sürümle birlikte, birçok kişi Xbox'ın kim ve ne hakkında olduğunu biliyordu, özellikle de çok oyunculu oyunlara odaklanmasıyla ve Kinect ile popüler oldu. Ancak bu başarının yanında 3 kırmızı ışık hatasıyla da teknik anlamda en problemli konsollardan biri haline gelmişti.
Xbox 360 desteğinin sona ermesinin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Zira tüm odağını Xbox Series konsollarına ve PC'ye yönlendiren Microsoft, Game Pass hizmetini de büyütmek istiyor. Buna ek olarak Microsoft'un Xbox özelinde zor bir yıl geçirdiğini hatırlatalım. En son olarak şirket, Game Pass Ultimate katmanının fiyatını 209 TL'den 309TL'ye, PC ve Core sürümlerin ise sırasıyla 209TL ve 175 TL olacağını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.