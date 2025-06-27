Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sürpriz güncelleme: Microsoft, Xbox 360'ı yıllar sonra hatırladı

    Çıkışından bu yana 20 yıl geçen Xbox 360, sürpriz bir güncelleme aldı. Microsoft, 2005 çıkışlı konsolun arayüzünü yeniledi. Ancak Xbox Series X veya S için reklamlar geliyor.

    Sürpriz güncelleme: Microsoft, Xbox 360'ı yıllar sonra hatırladı Tam Boyutta Gör
    PlayStation 3 gibi eski nesil konsollara gelen güncellemelerin ardından bu kez sıra Xbox 360'a geldi. Kasım ayında 20 yaşına girecek olan efsane konsol, yıllar sonra beklenmedik bir yazılım güncellemesi aldı. Güncelleme, uzun süredir sessiz kalan Xbox 360 arayüzüne küçük çaplı yenilikler getiriyor.

    Microsoft, Xbox 360'ı yıllar sonra güncelledi

    Yeni güncelleme, konsolun ana ekranında özellikle oyun ve uygulama kapak görsellerinde kozmetik değişiklikler sunuyor. Daha önce birçok kullanıcı tarafından eleştirilen görsel uzatma sorunu, bu güncellemeyle giderilmiş olacak. Artık kapak görselleri doğal oranlarda sunuluyor. Ancak güncellemenin tek odağı görsel düzenlemeler değil.

    Sürpriz güncelleme: Microsoft, Xbox 360'ı yıllar sonra hatırladı Tam Boyutta Gör
    Sosyal medya platformlarında paylaşım yapan Xbox 360 kullanıcıları, arayüzde yeni nesil Xbox Series X/S konsollarına ait reklamların ön plana çıktığını söylüyor. Örneğin yeni arayüzde, mağazaya yönlendiren QR kodlar içeren "yeni nesil performansı deneyimlemek" için "bugün yükseltme yap" temalı reklam panellerine yer verilmiş. Bu da tıpkı Windows 10'da olduğu gibi kullanıcıları yeni nesil sistemlere yönlendiriyor. 

    Kaçıranlar için Xbox 360, 2005’ten bu yana dünya çapında 84 milyondan fazla satış rakamına ulaşmıştı. Microsoft, 19 yıl boyunca konsolun mağaza altyapısını da açık tutmuştu. Bugün alınan güncelleme ise, destek sona erse bile Xbox 360'ın henüz tamamen kapanmadığını gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti ilk yolcusunu aldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabanın direksiyonu sağa sola çevirince gelen ses balkon giderinden koku gelmesi sabunum düştü ne demek thy mühendis maaşları gözünü kapatinca insan yüzü görmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum