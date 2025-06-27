Sürpriz güncelleme: Microsoft, Xbox 360'ı yıllar sonra hatırladı

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Tam Boyutta Gör PlayStation 3 gibi eski nesil konsollara gelen güncellemelerin ardından bu kez sıra Xbox 360'a geldi. Kasım ayında 20 yaşına girecek olan efsane konsol, yıllar sonra beklenmedik bir yazılım güncellemesi aldı. Güncelleme, uzun süredir sessiz kalan Xbox 360 arayüzüne küçük çaplı yenilikler getiriyor.

Microsoft, Xbox 360'ı yıllar sonra güncelledi

Yeni güncelleme, konsolun ana ekranında özellikle oyun ve uygulama kapak görsellerinde kozmetik değişiklikler sunuyor. Daha önce birçok kullanıcı tarafından eleştirilen görsel uzatma sorunu, bu güncellemeyle giderilmiş olacak. Artık kapak görselleri doğal oranlarda sunuluyor. Ancak güncellemenin tek odağı görsel düzenlemeler değil.

Tam Boyutta Gör Sosyal medya platformlarında paylaşım yapan Xbox 360 kullanıcıları, arayüzde yeni nesil Xbox Series X/S konsollarına ait reklamların ön plana çıktığını söylüyor. Örneğin yeni arayüzde, mağazaya yönlendiren QR kodlar içeren "yeni nesil performansı deneyimlemek" için "bugün yükseltme yap" temalı reklam panellerine yer verilmiş. Bu da tıpkı Windows 10'da olduğu gibi kullanıcıları yeni nesil sistemlere yönlendiriyor.

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Kaçıranlar için Xbox 360, 2005’ten bu yana dünya çapında 84 milyondan fazla satış rakamına ulaşmıştı. Microsoft, 19 yıl boyunca konsolun mağaza altyapısını da açık tutmuştu. Bugün alınan güncelleme ise, destek sona erse bile Xbox 360'ın henüz tamamen kapanmadığını gösteriyor.

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