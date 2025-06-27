Sürpriz güncelleme: Microsoft, Xbox 360'ı yıllar sonra hatırladı

Yeni güncelleme, konsolun ana ekranında özellikle oyun ve uygulama kapak görsellerinde kozmetik değişiklikler sunuyor. Daha önce birçok kullanıcı tarafından eleştirilen görsel uzatma sorunu, bu güncellemeyle giderilmiş olacak. Artık kapak görselleri doğal oranlarda sunuluyor. Ancak güncellemenin tek odağı görsel düzenlemeler değil.
Kaçıranlar için Xbox 360, 2005’ten bu yana dünya çapında 84 milyondan fazla satış rakamına ulaşmıştı. Microsoft, 19 yıl boyunca konsolun mağaza altyapısını da açık tutmuştu. Bugün alınan güncelleme ise, destek sona erse bile Xbox 360'ın henüz tamamen kapanmadığını gösteriyor.