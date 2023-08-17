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    Microsoft, Xbox 360 mağazasını kapatıyor

    Microsoft’un başarılı Xbox 360 konsolu yaşam döngüsünün sonuna geliyor. Yazılım devi tarafından yapılan açıklamaya göre Xbox 360 mağazası önümüzdeki yıl kapatılacak.
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    Microsoft, Xbox 360 mağazasını kapatıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 29 Temmuz 2024 tarihinde Xbox 360 mağazasını ve Xbox 360 Marketplace'i kapatmaya hazırlanıyor. Xbox 360 sahipleri gelecek yılın temmuz ayından itibaren Xbox 360 mağazasından artık yeni Xbox 360 oyunları, DLC ve diğer içerikleri satın alamayacak. Aynı şekilde avatarların ve oyunların yer aldığı Xbox 360 Marketplace de yeni satın alımlara kapatılacak.

    Xbox 360 mağazasına elveda

    Her ne kadar Xbox 360 mağazası kapatılıyor olsa da satın almış olduğunuz Xbox 360 dijital oyunları oynamaya devam edebileceksiniz. Sadece bir Xbox 360 konsolundan yeni oyunlar veya DLC satın alamayacaksınız. Microsoft ayrıca Filmler ve TV uygulamasını da Xbox 360'tan kaldıracağını duyurdu. Xbox oyuncu hizmetlerinden sorumlu kurumsal başkan yardımcısı Dave McCarthy yaptığı açıklamada "TV ve film içerikleri 29 Temmuz 2024'ten sonra Xbox 360'ınızda görüntülenemeyecek" ifadelerini kullandı.

    Bununla birlikte Xbox 360 mağazası önümüzdeki yıl kapanacak olsa da, geriye dönük uyumlu Xbox 360 oyunları satın alınmaya devam edilebilecek. McCarthy, "Xbox One, Xbox Series X|S ve Xbox.com üzerinden geriye dönük uyumlu yüzlerce harika Xbox 360 ile orijinal Xbox oyununu ve DLC'sini satın almaya devam edebileceksiniz" diyor. Ek olarak 29 Temmuz'dan sonra Xbox 360 mağazasından satın aldığınız filmlere erişebilmek için Windows 10 veya üzeri bir PC, Xbox One veya Xbox Series S / X kullanmak gerekecek.

    Xbox 360 mağazasının kapatılması Xbox 360 konsolları için Xbox ağ hizmetlerini etkilemeyecek. Xbox 360 sahipleri çevrimiçi oyunları oynamaya devam edebilecek ve kullanıcılar farklı bir Xbox 360'a, hatta bir Xbox One'a veya Xbox Series S / X'e aktarabilecekler. Xbox 360 oyunları, Xbox 360 mağazası kapatıldıktan sonra da güncellemeler almaya devam edecek.

    Kaynakça https://news.xbox.com/en-us/2023/08/17/xbox-360-store-will-close-july-2024/ https://www.theverge.com/2023/8/17/23835636/microsoft-xbox-360-store-closure-july-2024
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    Rhodope Thrax 2 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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