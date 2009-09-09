XFX 850 Watt gücündeki Black Edition serisi yeni güç kaynağını duyurdu

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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan XFX, Black Edition serisi altında hazırladığı 850 Watt gücündeki yeni güç kaynağını duyurdu. Firmanın ilk detayları uzunca bir süre önce gün ışığına çıkan ve agresif tasarımıyla öne çıkan oyuculara özel yeni güç kaynağı, ATX12V ve EPS12V standartları ekseninde geliştirilirken, %88'e varan verimlilik başarımı ile 80 Plus Gümüş sertifikasını da beraberinde getiriyor.

OCZ ve PC Power & Cooling çözümlerinde olduğu gibi tekli 12v rail tasarımına sahip olan ve bu kanal üzerinden 70A sağlayabildiği açıklanan 850 Watt gücündeki yeni güç kaynağı sabit kablo tasarımıyla geliyor. 135mm'lik fan ile soğutulan Black Edition serisi yeni güç kaynağının 5 yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken son kullanıcı satış fiyatının ise 200$ olacağı açıklandı.