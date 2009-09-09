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XFX 850 Watt gücündeki Black Edition serisi yeni güç kaynağını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX 850 Watt gücündeki Black Edition serisi yeni güç kaynağını duyurdu
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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan XFX, Black Edition serisi altında hazırladığı 850 Watt gücündeki yeni güç kaynağını duyurdu. Firmanın ilk detayları uzunca bir süre önce gün ışığına çıkan ve agresif tasarımıyla öne çıkan oyuculara özel yeni güç kaynağı, ATX12V ve EPS12V standartları ekseninde geliştirilirken, %88'e varan verimlilik başarımı ile 80 Plus Gümüş sertifikasını da beraberinde getiriyor.

OCZ ve PC Power & Cooling çözümlerinde olduğu gibi tekli 12v rail tasarımına sahip olan ve bu kanal üzerinden 70A sağlayabildiği açıklanan 850 Watt gücündeki yeni güç kaynağı sabit kablo tasarımıyla geliyor. 135mm'lik fan ile soğutulan Black Edition serisi yeni güç kaynağının 5 yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken son kullanıcı satış fiyatının ise 200$ olacağı açıklandı.


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yekoo 10 yıl
bole bir güç kanyağında modüler yapı olmazsa olmazdır. büyük hata yapmışlar. insanlar artık kablo istemiyor estetiğe önem veriyorlar....
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CoreXXX 10 yıl
black edition ismide her tarafda moda oldu, red edition felanda çıkarın arada moda olsun:))
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kolpaci 10 yıl
XFX ürünlerine hastayım ya adamlar işi biliyor ama keşke modüler olsaydı daha da güzel olurdu diye düşünüyorum 135mm fan da iyi olmuş rengi ahengi
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Çok güzel bir görünümü var bunun kırmızı fanlısını da yapması lazım xfx'in
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V. 10 yıl
@StreamRolleR
"""önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken""" Satışa sunulmamış bir ürünün türkiyeye gelmeside 1 aydır ;)
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StreamRolleR 10 yıl
tamam çok güzelde tr de yokki :S
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