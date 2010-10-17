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XFX çift fana sahip özel tasarımlı Radeon HD 6850 modelini hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,3b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Radeon HD 6800 serisi için hazırlıklarını tamamlayan ve lansman gününü beklemeye koyulan XFX'in, hız aşırtmacılar için çift fan kullanan özel tasarımlı Radeon HD 6850 hazırlığında olduğu belirtiliyor. Radeon HD 5970 4GB Black Edition modelindeki soğutucuyla aynı tasarım anlayışının ürünü olan çift fanlı tasarıma sahip yeni model, Barts Pro GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartına 960x paralel işlem birimi eşlik ediyor.

Saat hızları henüz açıklanmayan ancak standart çalışma frekansları (GPU için 775MHz, bellekler için 4000MHz) yerine fabrika çıkışı hız aşırtılmış olarak gelmesi muhtemel görünen ekran kartı, kaslı görüntüsüyle dikkat çekmeyi başarıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve çift Mini DisplayPort konnektörüne sahip olan ekran kartı, Eyefinity, Crossfire, HD 3D ve UVD 3.0 gibi teknolojilere de destek sunuyor. XFX tarafından 22 Ekim'de yapılacak resmi lansmana paralel olarak satışa sunulması beklenen kartın fiyatı ise henüz bilinmiyor.


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No Way Out 9 yıl
AMD umarım 57xx serisinde yaptığında gibi stok soğutucu dışındaki modellere voltaj verememe gibi bir saçmalık yapmaz. Kartında soğutucusu gigabyte gtx 460oc ile aynı sadece hava tüneli farklı.
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Man From Atlantis 9 yıl
yan görünüş olarak gigabyte gtx 460ı
önden görünüş olarak da palit gtx 465'ı andırıyor
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hapocod 9 yıl

No Way Out

AMD umarım 57xx serisinde yaptığında gibi stok soğutucu dışındaki modellere voltaj verememe gibi bir saçmalık yapmaz. Kartında soğutucusu gigabyte gtx 460oc ile aynı sadece hava tüneli farklı.

onunla ilgisi yok üretici istediği Voltaj yongasını takıyor
Örneğin ; Sapphire HD 5770 Vapor-X
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Mete Can Karahasan 9 yıl

No Way Out

AMD umarım 57xx serisinde yaptığında gibi stok soğutucu dışındaki modellere voltaj verememe gibi bir saçmalık yapmaz. Kartında soğutucusu gigabyte gtx 460oc ile aynı sadece hava tüneli farklı.
O voltaj çiplerini ATi üretmiyor, başka firmalardan tedarik ediyorlar. Bu da üretici AMD olmayınca fiyattan tasarrufa gidiliyor. AMD kart almanın da en iyi yolu, ilk çıkan sürümlerden almak...
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6.cadde 9 yıl
xfx nvidiadan yediği tokatı erken ötmekle kapatmaya çalışıyor. erken öten horozun başını da Ati kesecek
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aRiSe* 9 yıl
6800 serisi XFX le çok serin
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