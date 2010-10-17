XFX çift fana sahip özel tasarımlı Radeon HD 6850 modelini hazırlıyor

AMD'nin Radeon HD 6800 serisi için hazırlıklarını tamamlayan ve lansman gününü beklemeye koyulan XFX'in, hız aşırtmacılar için çift fan kullanan özel tasarımlı Radeon HD 6850 hazırlığında olduğu belirtiliyor. Radeon HD 5970 4GB Black Edition modelindeki soğutucuyla aynı tasarım anlayışının ürünü olan çift fanlı tasarıma sahip yeni model, Barts Pro GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartına 960x paralel işlem birimi eşlik ediyor.

Saat hızları henüz açıklanmayan ancak standart çalışma frekansları (GPU için 775MHz, bellekler için 4000MHz) yerine fabrika çıkışı hız aşırtılmış olarak gelmesi muhtemel görünen ekran kartı, kaslı görüntüsüyle dikkat çekmeyi başarıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve çift Mini DisplayPort konnektörüne sahip olan ekran kartı, Eyefinity, Crossfire, HD 3D ve UVD 3.0 gibi teknolojilere de destek sunuyor. XFX tarafından 22 Ekim'de yapılacak resmi lansmana paralel olarak satışa sunulması beklenen kartın fiyatı ise henüz bilinmiyor.