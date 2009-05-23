XFX güç kaynağı pazarına giriyor, 850 Watt'lık ilk model yolda

Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan ve anakart pazarında da var olan XFX, en son Sapphire örneğinde olduğu gibi güç kaynağı üretimine de başlıyor. Elimize ulaşan ilk bilgilere ve gün ışığına çıkan görsellere göre firma yeni güç kaynağı ile tasarım anlamında iddialı olacak gibi görünüyor. Genel görünümüyle aynı segmentteki pek çok rakibinden farklılaşan ve modifiye tutkunlarının dikkatini çekmesini beklenen Black Edition serisi yeni güç kaynağı 850 Watt gücünde.

Modüler tasarıma sahip olan ve 105 derecede dahi çalışabilen Japon kapasitörlerle donatılan güç kaynağının %88 verimlilik değerine ulaşabildiği ve 80Plus sertifikasına sahip olduğu belirtiliyor. PC Power & Cooling çözümlerinde olduğu gibi tek 12v rail tasarımına sahip olan ve 70A sağlayabildiği belirtilen agresif tasarımlı yeni güç kaynağının SLI ve Crossfire X gibi çoklu ekran kartı kurulumlarına da destek verdiği belirtiliyor. 135mm'lik fanla soğutulan güç kaynağının Computex 2009'da tanıtılması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör