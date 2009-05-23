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XFX güç kaynağı pazarına giriyor, 850 Watt'lık ilk model yolda

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX güç kaynağı pazarına giriyor, 850 Watt'lık ilk model yolda
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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan ve anakart pazarında da var olan XFX, en son Sapphire örneğinde olduğu gibi güç kaynağı üretimine de başlıyor. Elimize ulaşan ilk bilgilere ve gün ışığına çıkan görsellere göre firma yeni güç kaynağı ile tasarım anlamında iddialı olacak gibi görünüyor. Genel görünümüyle aynı segmentteki pek çok rakibinden farklılaşan ve modifiye tutkunlarının dikkatini çekmesini beklenen Black Edition serisi yeni güç kaynağı 850 Watt gücünde.

Modüler tasarıma sahip olan ve 105 derecede dahi çalışabilen Japon kapasitörlerle donatılan güç kaynağının %88 verimlilik değerine ulaşabildiği ve 80Plus sertifikasına sahip olduğu belirtiliyor. PC Power & Cooling çözümlerinde olduğu gibi tek 12v rail tasarımına sahip olan ve 70A sağlayabildiği belirtilen agresif tasarımlı yeni güç kaynağının SLI ve Crossfire X gibi çoklu ekran kartı kurulumlarına da destek verdiği belirtiliyor. 135mm'lik fanla soğutulan güç kaynağının Computex 2009'da tanıtılması bekleniyor.

XFX güç kaynağı pazarına giriyor, 850 Watt'lık ilk model yolda
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XFX güç kaynağı pazarına giriyor, 850 Watt'lık ilk model yolda
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OverClocK1ng 10 yıl
Dizaynı çok güzel. 13.5 cm gibi standart dışı bir fan kullanması da çok iyi olmuş. Performansa etkisi çok iyi oluyor. Gerçi bu yüzden fiyat biraz şişiyor ama %88 gibi süper bir verimlilik için değer bence. Antec'in yeni çıkarttığı uzay montajlı kasası ile çok iyi bir ikili olabilir...
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sertacaygun 10 yıl
Sapphire kokan hareketler bunlar...
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cengiz_vga 10 yıl
xfx dıye pazarar zor gırer dıye gene ehr fırma bunu ya getıremez yada getırse bıle cok pahalı satar.
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kaptanos 10 yıl
Şayet çok ucuza piyasaya girmezse asla iş yapmaz diye düşünüyorum. Eğer fiyat piyasa fiyatı ile aynı olursa Silverstone, Hiper, High Power ve thermaltake gibi markaların yanında dönüp buna bakmam bile istediği kadar güzel olsun. Eğer gerçekten PSU işine girmeyi kafasına koymuşsa marka olarak piyasa giriş stratejiside çok düşük olacaktır.
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reys 10 yıl
Görünüşü çok güzel olmuş.Ama görünüşünden fazla fiyatınında güzel olması
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safe-e 10 yıl
tasarımı dehşet olmuş üstelik 12v 70A mütiş
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Hobo. 10 yıl
XFX kalitesini birebir yansıtan bir ürün olmuş.
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HiqhWoltage 10 yıl
Gerçek resim değil bu bilgsayarda yapılmış bir resim...Banamı öyle geliyor bilmiyorm...
Gerçek yada değil tip olarak iyi tamam ama kasayı da acıp psu ya bakcak halimiz yok..
Önemli olan özellikleri ancak onlarada laf yok harika psu...
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victorist 10 yıl
Xfx Kalitesini ve ekran kartlarındaki tasarım çizgisi göstermiş güç kaynağındada
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orhan--k 10 yıl
Xfx markasından beklendiği gibi görünüm ve kalite olarak mükemmel bir ürün..
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pastperfect 10 yıl
sas arkadaşıma katılıyorum ama marka çok kaliteli sanmam bir sıkıntı olsun ve 12V den 70 amper mükemmel derece 850W lar arasında
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tolgaciik 10 yıl
değişik görünüyor
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S_A_S 10 yıl
Mankenlerin şarkıcılığa girmesi gibi olmasında
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Fettah34 10 yıl
Çok seksi yapmışlar...
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