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XFX Radeon HD 5970 modelini satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,3b
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27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX Radeon HD 5970 modelini satışa sundu
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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan XFX, çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini duyurdu. XFX ürün gamının en hızlı grafik çözümü olarak lanse ettiği DirectX 11 destekli yeni ekran kartında, hem tasarım özellikleri hem de saat hızları açısından rakip firmalarda olduğu gibi AMD'nin referans modelini baz alıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı 2x 256-bit bellek veri yolu desteği, 2x 1600 paralel işlem birimi ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan yeni modelin bekleme durumunda 42 Watt, yük altında ise 294 Watt güç çektiği açıklandı. Quad Crossfire desteği sunan ayrıca Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kullanımına olanak tanıyan kart, çift DVI ve bir adet Mini DisplayPort konnektörüyle geliyor.

Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunarak yüksek grafik performansını gelişmiş video özellikleriyle buluşturan çift grafik işlemcili yeni ekran kartı, satılmakta olan en güçlü grafik çözümü olarak lanse edilirken, sşu an için bulunabilirliği biraz zor. Ancak Aralık ayında artması beklenen satış adetleriyle birlikte ATi Radeon HD 5970'in kısmen de olsa daha kolay bulunabileceği belirtiliyor. XFX'in Radeon HD 5970 modeli yaklaşık 510 Avro'dan başlayan Avrupa satış fiyatlarıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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neXXen 10 yıl
fiyatı pahalı dediginiz kart 2gb çift gpu lu dx11 destekli ve testlerdede gördügünüz gibi yüksek performans sunan bir ekran kartı.Orta sınıf ve bütcesi orta düzeyde olan insanlar zaten alamazlar bunu.Kartlara ona göre yorum yapmalısınız bence.Bu fiyat bana göre cok pahalı alamam cunki o kadar parayı zarzor bir araya getiririm.Ve yeni cıkmasına rağmen bu fiyatta,rekabet kızışınca bu kartın fiyatı makul seviyelere düsecektir.
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bianconera 10 yıl
8800 ultra'nın rakipsiz oldugu dönemlerdeki fiyatlarını hatırlayın..Bu işin kuralı böyledir rakibin yoksa istedigin gibi at oynatırsın..

Rakip yokken hiçbir firma kullanıcı dostu değildir.
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XivA 10 yıl
boşta 294 çok diyen arkadaşlar. nasıl bir yorum bunlar yaa taaa bu zamanda fiyata da 510 çok diyenler. hangi karta baktığınızı biliyorsunuz dimi :) dünyanın em hızlı VGA kartı bence değerler normal (çünkü kart anormal!)
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fukarakoala 10 yıl
Güzel kart referansda olsa ama özel extreme modeller bekliyoruz :D
fiyat pahalı diyenlerin nvidia fiyat politikasına bakmalarını sonra yazmalarını rica edicem !!!! tek taraflı fiyat pahalı demeyin.
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sinanx 10 yıl
Nvidi çok geç kaldı ati bu hızla parsayı toplar ;)
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KURSAD. 10 yıl
Aslında fiyatlar normal GTX295'in fiyatıda 110 tl civarıydı ilk cıktıgında bu ise hem dx11 hemde gtx295den daha performanslı.
ben boyle düşünüyorum.
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lordrdley 10 yıl
evet evet aynen ati buldu boş arsayı öttürüo düdügünü yazık...kullanıcı dostu diolar bide =/
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unyeee 10 yıl
@ihtiyardelikanlı
demek ati ekran kartlarını babamızın hayrına ucuz satmıyormuş fırsat eline geçince kazığı eline ati de alıyormuş
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Source 10 yıl

unyeee

@ihtiyardelikanlı

demek ati ekran kartlarını babamızın hayrına ucuz satmıyormuş fırsat eline geçince kazığı eline ati de alıyormuş


Bu her zaman böyle kral kimse o piyasa fiyatlarını belirler
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
nvidia cevap vermesn ati de satamasın bu fiyat cidden çok kazık
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fatihcanery 10 yıl
anlaşılan bu yıl atinin yılı,haberlerin ardı arkası kesilmiyor çünkü...
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M0rbid Desire 10 yıl
Nvidia cevap verirse düşebilir..
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eneshatipoglu 10 yıl
temmuza kadar dusermıkı 950 liraya bu kart ona göre alıcam cunku para bırıktırıyorum
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Trecc11 10 yıl

eneshatipoglu

temmuza kadar dusermıkı 950 liraya bu kart ona göre alıcam cunku para bırıktırıyorum


nvidia iyi cevap verirse daha da aşşağılara düşer fiyatı..
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