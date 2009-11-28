XFX Radeon HD 5970 modelini satışa sundu

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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan XFX, çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini duyurdu. XFX ürün gamının en hızlı grafik çözümü olarak lanse ettiği DirectX 11 destekli yeni ekran kartında, hem tasarım özellikleri hem de saat hızları açısından rakip firmalarda olduğu gibi AMD'nin referans modelini baz alıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı 2x 256-bit bellek veri yolu desteği, 2x 1600 paralel işlem birimi ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan yeni modelin bekleme durumunda 42 Watt, yük altında ise 294 Watt güç çektiği açıklandı. Quad Crossfire desteği sunan ayrıca Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kullanımına olanak tanıyan kart, çift DVI ve bir adet Mini DisplayPort konnektörüyle geliyor.

Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunarak yüksek grafik performansını gelişmiş video özellikleriyle buluşturan çift grafik işlemcili yeni ekran kartı, satılmakta olan en güçlü grafik çözümü olarak lanse edilirken, sşu an için bulunabilirliği biraz zor. Ancak Aralık ayında artması beklenen satış adetleriyle birlikte ATi Radeon HD 5970'in kısmen de olsa daha kolay bulunabileceği belirtiliyor. XFX'in Radeon HD 5970 modeli yaklaşık 510 Avro'dan başlayan Avrupa satış fiyatlarıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.