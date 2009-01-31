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XFX'in çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeli detaylandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,3b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX'in çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeli detaylandı
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Nvidia'nın önde gelen partnerlerinden biriyken stratejik bir hamleyle ATi tabanlı ekran kartları hazırlayacağını da açıklayan XFX'in Raden HD 4870'den sonra çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modli de görüntülendi. Performans segmenti için Radeon HD 4850 haricinde özel tasarım çözüm hazırlamayan XFX'in Radeon HD 4870 X2 modeli de AMD-ATi'nin referans modelini temel alıyor ve standart çift slot soğutma ile geliyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 belleğe ve 1600x paralel işlem birimine sahip. Tasarım özelliklerinin yanı sıra saat hızlarıyla da AMD-ATi'nin referans modelini takip eden ekran kartının grafik işlemcileri 750MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapıyor ayrıca uyumlu anakartlarda Quad-Crossfire desteği de sunuluyor.

DirectX 10.1 destekli olan ayrıca Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartının yanı sıra XFX'in özel tasarım 4870 X2 modeli hazırlayacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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kada34 10 yıl
XFX yakında AMD çipsetli anakart da üretmeye başlar.
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01Mrt 10 yıl
kopyala yapıştır yapmışlar birazcık fark olur değil mi... :)
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St Batuhan 10 yıl
Beğenmedim standart tasarım ve al sana etiket :( nese amac rekabet olur piyasada ;)
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buraoca2 10 yıl
@Fatihcanery
Sürücü problemleri nedeniyle bazı oyunlarda 4870 X2, düz 4870 gibi çalışıyor. Ve de bu yüzden bu kartta yarı yolda kalıyor. Ati sürücü problemlerini bir türlü aşamadı gitti...
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max975 10 yıl
x2 olayı zaten gereksiz birde standart fan ile xfx iyi yolda değil
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yonex78 10 yıl
ii de xfx in kalite farkı var
dimi
?
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fatihcanery 10 yıl
4870x2 i zorlayan oyun var mı,çok eskidi diyorsunuz bence en az 2 yıl çok rahat gider.ama şu olur en yüksek ayardan yüksek ayara düşer,o da çok fark etmez sanırım
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drkayzer 10 yıl
Orjinalden alıntı: fatihcanery

4870x2 i zorlayan oyun var mı,çok eskidi diyorsunuz bence en az 2 yıl çok rahat gider.ama şu olur en yüksek ayardan yüksek ayara düşer,o da çok fark etmez sanırı


crysista 1900 çözünürlükte 16xq aa aç bakalım zorluyomu zorlamıyomu
ha bide gta 4 var
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gordon01 10 yıl
ATI ye yeni katıldı da ondandır herhalde :)
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eneshatipoglu 10 yıl
xfx ten daha guzel ve şık sogutucu beklerdım dıledımız gıbı bıse olsa belkı bundan alrdım ama kafamda suan ınsallah hıs cıkartır 4870x2 ıcq 4 du merakla beklıyorum ama hıc haberde de yayınlanmıyor bunla ılıglı acaba bılen arkdaslar varmı hıs 4870x2 ıcq 4 model cıkarıcakmı bende ona gore kendımı fazla kasmıyım :)
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Master_Evil 10 yıl
bu xfx gelişmeleri neden 3 ay sonradan takip ediyor
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pipoTTi 10 yıl
Piyasa artık doydu HD48xx modellerine çok farklo bişey olmadıkca daha yeni olmadıkca satılmaz bu kartlar bence
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JrMaster 10 yıl
Kutuya bukadar şekil yapıcağına karta soğutucu yapsaymış daha karlı çıkarmış
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