XFX'in çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeli detaylandı

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Nvidia'nın önde gelen partnerlerinden biriyken stratejik bir hamleyle ATi tabanlı ekran kartları hazırlayacağını da açıklayan XFX'in Raden HD 4870'den sonra çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modli de görüntülendi. Performans segmenti için Radeon HD 4850 haricinde özel tasarım çözüm hazırlamayan XFX'in Radeon HD 4870 X2 modeli de AMD-ATi'nin referans modelini temel alıyor ve standart çift slot soğutma ile geliyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 belleğe ve 1600x paralel işlem birimine sahip. Tasarım özelliklerinin yanı sıra saat hızlarıyla da AMD-ATi'nin referans modelini takip eden ekran kartının grafik işlemcileri 750MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapıyor ayrıca uyumlu anakartlarda Quad-Crossfire desteği de sunuluyor.

DirectX 10.1 destekli olan ayrıca Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartının yanı sıra XFX'in özel tasarım 4870 X2 modeli hazırlayacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.