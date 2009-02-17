XFX'in GeForce GTS 250 modeli gün ışığına çıktı

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Önümüzdeki ayın hemen başında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek CeBIT fuarında öne çıkması beklenen isimlerden biri de Nvidia olacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlamakta olduğu GT2xx serisi GPU'larını fuarda tanıtıp tanıtmayacağı henüz resmi olarak açıklanmayan firma, GeForce 9800GT ve GeForce 9800GTX+ modellerini ise yeniden isimlendirecek.

Nvidia'nın GeForce GTS 250 modeli için yeni modeli gün ışığına çıkan ilk isim, bir süre önce AMD-ATi tabanlı ekran kartları da hazırlamaya başlayan XFX oldu. Firmanın GeForce GTS 250 modelinde ilk dikkat çeken nokta kullanılan soğutucu oluyor. Zira firma ilk defa Radeon HD 4850 modelinde yer verdiği özel tasarım soğutucusunu GeForce GTS 250 modelinde yer vermiş.

Siyah renkli baskılı devre üzerine inşae edilen ve 256-bit bellek veri yolu desteği sunan ekran kartı, 512MB GDDR3 bellek ile geliyor. 128x parlale işlem birimiyle donatılan 55nm G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartının grafik işlemcisi 738MHz'de, paralel işlem birimleri 1836MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapıyor ayrca CUDA ve PhysX desteği de sunuluyor.

XFX'in önümüzdeki ay gerçekleştirilecek CeBIT fuarında tanıtmayı planladığı GTS 250 modelinin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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