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XFX'in GeForce GTS 250 modeli gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX'in GeForce GTS 250 modeli gün ışığına çıktı
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Önümüzdeki ayın hemen başında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek CeBIT fuarında öne çıkması beklenen isimlerden biri de Nvidia olacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlamakta olduğu GT2xx serisi GPU'larını fuarda tanıtıp tanıtmayacağı henüz resmi olarak açıklanmayan firma, GeForce 9800GT ve GeForce 9800GTX+ modellerini ise yeniden isimlendirecek.

Nvidia'nın GeForce GTS 250 modeli için yeni modeli gün ışığına çıkan ilk isim, bir süre önce AMD-ATi tabanlı ekran kartları da hazırlamaya başlayan XFX oldu. Firmanın GeForce GTS 250 modelinde ilk dikkat çeken nokta kullanılan soğutucu oluyor. Zira firma ilk defa Radeon HD 4850 modelinde yer verdiği özel tasarım soğutucusunu GeForce GTS 250 modelinde yer vermiş.

Siyah renkli baskılı devre üzerine inşae edilen ve 256-bit bellek veri yolu desteği sunan ekran kartı, 512MB GDDR3 bellek ile geliyor. 128x parlale işlem birimiyle donatılan 55nm G92b GPU'sunun güç verdiği ekran kartının grafik işlemcisi 738MHz'de, paralel işlem birimleri 1836MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapıyor ayrca CUDA ve PhysX desteği de sunuluyor.

XFX'in önümüzdeki ay gerçekleştirilecek CeBIT fuarında tanıtmayı planladığı GTS 250 modelinin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

XFX'in GeForce GTS 250 modeli gün ışığına çıktı
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test.test.teron 10 yıl
"Tuğer".... bu kadar ayrıntılı açıklamana gerek yok... daha basit lafları anlayamayan bunu hiç anlamaz... nedense söylemek istediklerini abarta abarta söyleyen tipler dolaşmaya başladı etrafta...
o buna eşit bu şuna eşit diyene kadar G92 GPU'su hala ısıtılıp ısıtılıp önümüze getiriliyor demek yeterlidir... iş yapmıyormu yapıyor hala iyi bir GPU ancak beklenti daha farklı yönde.
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mamad 10 yıl
Hayal kırıklığı. gtx260'ın unified shader sayısını bile 216'ya çıkarmışken, bir alt modeli olacak olan karta bu zulüm yapılır mı yav! Bildiğimiz g92'yi dayamışlar yine!

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ZEPHYR 10 yıl
şekil tam tuğla gibi [>:]
hiç beğenmedim doğrusu xfx e yakışmadı eski modelleri ne güzeldi
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tolgaciik 10 yıl
Fiyatı çok iyi planlayıp ona göre ATI ye karşı iyi bir yere konumlandırılırsa iş yapar gibi...
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
8800gts den farkı sadece 100-200 mhz daha hızlı olması bence.



fiyat olarak pahalı olursa gtx250, bence 8800gts seçilmeli
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prouser 10 yıl
harikasın nVİDİA =)
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drkayzer 10 yıl
sevmedim ayrıca bu kart neye yararki ne farkı var 8800gtden
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max975 10 yıl
eee artık böyle
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ozzzy222 10 yıl

Orjinalden alıntı: drkayzer

sevmedim ayrıca bu kart neye yararki ne farkı var 8800gtden

Görünüşe göre daha az güç çekecek ve yeni driverlarıyla daha akıcı olacak
pazarı genişletelim demişler :D
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StreamRolleR 10 yıl
şekilsiz fln deil 4850 dede gts 250 dede gayet güzel bi tasarım
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Timeguard 10 yıl
8800GTS512=9800GTX=GTS250
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ehhiste 10 yıl
şekli çok süper
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dark_town 10 yıl
xfx in 4850 modeline sekilsiz diyenler aceba buna ne diyecekler
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