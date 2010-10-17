Nvidia tabanlı ekran kartı üretimine son verdiğini açıklayan XFX'in Radeon HD 6850 modeli gün ışığına çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro kod adlı yeni grafik yongasından güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapaitesine sahip. 960x paralel işlem birimine ve 32x ROP'a sahip olan DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartının grafik işlem birimi 775MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör kurulumları içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunan XFX Radeon HD 6850, HD 3D, Eyespeed ve UVD 3.0 gibi yeni AMD teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor.
Görüntü aktarımı için iki adet DVI, HDMI ve iki adet Mini DisplayPort konnektörüne sahip olan yeni model, çalışmak için bir adet PCIe 6pin güç konnektörüne ihtiyaç duyuyor. Referans tasarımlı Radeon HD 6850 ile kıyaslandığında sahip olduğu soğutucusu ile dikkat çeken XFX Radeon HD 6850, 22 Ekim'de satışa sunulacak.
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2 sinden de üretse keşke
kesinlikle veremez, 6850<5850<6870<5870 olacak
Aslında saat hızını yükseltirsen verebilir. Hd5850'nin çekirdekleri, yeni ve daha verimli hd6800lerin 4B öbek mimarileriyle kıyaslanabilmesi için 1152 olarak ölçülürse(5B mimaride performans sürücüye tam aktarılamıyormuş) 1152 x 725 mhz = 960 x 870 mhz çıkıyor, yani 870 mhzde kullanırken doku kaplama, gölgelendirmelerinin eşit olması gerek eğer sürücüler ikisi için de 4B-5B ayrımının haricinde iyi çalışıyorsa. Hd6850'ye 870 mhz'nin kesinlikle bir sınır olduğunu düşünmüyorum, ondan önceki standart soğutuculu hd5850 ile kullanıcılar 725>1100 mhz yapabildiyse, bu 775 > 1150 mhz yapması çok basit mantıkla mümkün gözüküyor.
Tabi bunun haricinde daha ufak zar alanı, daha düşük güç tüketimi gibi etkiyenler de sonuca olumlu tesir edecektir diye düşünüyorum.
nvida 470 ile 480 arası performans verebilirse çok iyi olur.
dayı napdın 470 le 480 arasında olursa değerler 6870 de 480 le kapışır nvidia yımı batırcan sen
sadece ankarada fireball getiriyor burdaki pc firmalarında hiç görmedim ama belki vatanda satılır
XFX'in soğutucuları standart gibi gözüküyor ama değil, standart soğutucular aslında çift ısı borulu ve iyi soğutuyor, işin aslı benim bildiğim hd5000lerden kalan haliyle böyle.
dx10da ve dx11 de gtx 460 192biti geçecek 256 bitle yarışacak ama 192bit fiyatında olacak sanırım güç tüketimi ve diğer teknolojilerde cabası olacak..
hd6870de gtx 460 256bit fiyatına daha üstün performans ve aynı fiyat olacak sanırım..
6970 de Gtx 480e aynı darbeyi vuracak 6950de gtx 470e..
sonra 6870 x4 çıksada çok güzel olur..
6990 x2 ares çıkartır asus..
benim düşüncelerim böyle :)