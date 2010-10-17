Tam Boyutta Gör

Nvidia tabanlı ekran kartı üretimine son verdiğini açıklayan XFX'in Radeon HD 6850 modeli gün ışığına çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro kod adlı yeni grafik yongasından güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapaitesine sahip. 960x paralel işlem birimine ve 32x ROP'a sahip olan DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartının grafik işlem birimi 775MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör kurulumları içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunan XFX Radeon HD 6850, HD 3D, Eyespeed ve UVD 3.0 gibi yeni AMD teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor.

Görüntü aktarımı için iki adet DVI, HDMI ve iki adet Mini DisplayPort konnektörüne sahip olan yeni model, çalışmak için bir adet PCIe 6pin güç konnektörüne ihtiyaç duyuyor. Referans tasarımlı Radeon HD 6850 ile kıyaslandığında sahip olduğu soğutucusu ile dikkat çeken XFX Radeon HD 6850, 22 Ekim'de satışa sunulacak.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör