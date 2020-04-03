Xiaomi, giyilebilir cihaz satışlarında 100 milyonu aştı

azar araştırma şirketi IDC'nin (International Data Corporation) en son raporuna göre, Xiaomi son 5 yılda satılan 100 milyondan fazla ürünle giyilebilir cihaz satışında etkileyici bir sayıya ulaştı.
Ayrıca Bkz. "Redmi, piyasaya süreceği akıllı bileklikle ilgili yeni posterleri paylaştı"
Xiaomi çıkışını sürdürecek
Şirketin bu rekor satış rakamında, hiç kuşku yok ki Xiaomi Mi Band akıllı bileklik modellerinin katkısı oldukça yüksek diyebiliriz. Ancak Çinli şirketin giyilebilir teknolojiler pazarında dikkat çeken birçok ürünü mevcut. Son zamanlarda Xiaomi'nin bu pazarı fethedecek yeni ürünler satışa sunduğunu söyleyemek mümkün ve bunlardan biri de kulaklık modelleri.
Xiaomi, Avrupa'da yeni Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 modelini 79 euro fiyatla satışa sunmuştu. Bu rakam, Apple ve Huawei gibi rakiplerinin ürünlerine göre oldukça düşük. Önümüzdeki dönemde de Mi Band 5'in piyasaya sürülmesiyle birlikte, Xiaomi'nin bu satış rakamlarını daha da yukarılara çekeceğine kesin gözüyle bakıldığını da belirtelim.
https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-celebrates-shipping-100-million-wearables-with-possible-hint-of-upcoming-Mi-Band-5-launch.459733.0.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: