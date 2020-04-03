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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, giyilebilir cihaz satışlarında 100 milyonu aştı

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, giyilebilir cihaz satışlarında inanılmaz rakamlara ulaşmış durumda. Şirket bugünlerde 100 milyondan fazla giyilebilir ürün satışını kutluyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi, giyilebilir cihaz satışlarında 100 milyonu aştı
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    azar araştırma şirketi IDC'nin (International Data Corporation) en son raporuna göre, Xiaomi son 5 yılda satılan 100 milyondan fazla ürünle giyilebilir cihaz satışında etkileyici bir sayıya ulaştı.

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    Xiaomi çıkışını sürdürecek

    Şirketin bu rekor satış rakamında, hiç kuşku yok ki Xiaomi Mi Band akıllı bileklik modellerinin katkısı oldukça yüksek diyebiliriz. Ancak Çinli şirketin giyilebilir teknolojiler pazarında dikkat çeken birçok ürünü mevcut. Son zamanlarda Xiaomi'nin bu pazarı fethedecek yeni ürünler satışa sunduğunu söyleyemek mümkün ve bunlardan biri de kulaklık modelleri.

    Xiaomi, giyilebilir cihaz satışlarında 100 milyonu aştı
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    Xiaomi, Avrupa'da yeni Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 modelini 79 euro fiyatla satışa sunmuştu. Bu rakam, Apple ve Huawei gibi rakiplerinin ürünlerine göre oldukça düşük. Önümüzdeki dönemde de Mi Band 5'in piyasaya sürülmesiyle birlikte, Xiaomi'nin bu satış rakamlarını daha da yukarılara çekeceğine kesin gözüyle bakıldığını da belirtelim.



    https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-celebrates-shipping-100-million-wearables-with-possible-hint-of-upcoming-Mi-Band-5-launch.459733.0.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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