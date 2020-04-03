Xiaomi, giyilebilir cihaz satışlarında 100 milyonu aştı

Tam Boyutta Gör

azar araştırma şirketi IDC'nin (International Data Corporation) en son raporuna göre, Xiaomi son 5 yılda satılan 100 milyondan fazla ürünle giyilebilir cihaz satışında etkileyici bir sayıya ulaştı.

Ayrıca Bkz. "Redmi, piyasaya süreceği akıllı bileklikle ilgili yeni posterleri paylaştı"

Xiaomi çıkışını sürdürecek

Şirketin bu rekor satış rakamında, hiç kuşku yok ki Xiaomi Mi Band akıllı bileklik modellerinin katkısı oldukça yüksek diyebiliriz. Ancak Çinli şirketin giyilebilir teknolojiler pazarında dikkat çeken birçok ürünü mevcut. Son zamanlarda Xiaomi'nin bu pazarı fethedecek yeni ürünler satışa sunduğunu söyleyemek mümkün ve bunlardan biri de kulaklık modelleri.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi, Avrupa'da yeni Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 modelini 79 euro fiyatla satışa sunmuştu. Bu rakam, Apple ve Huawei gibi rakiplerinin ürünlerine göre oldukça düşük. Önümüzdeki dönemde de Mi Band 5'in piyasaya sürülmesiyle birlikte, Xiaomi'nin bu satış rakamlarını daha da yukarılara çekeceğine kesin gözüyle bakıldığını da belirtelim.

https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-celebrates-shipping-100-million-wearables-with-possible-hint-of-upcoming-Mi-Band-5-launch.459733.0.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.