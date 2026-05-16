    Huawei, Android ve iOS'a meydan okuyor: HarmonyOS için 100 milyon cihaz hedefi

    Huawei, kendi işletim sistemi HarmonyOS ile Android ve iOS hakimiyetine karşı iddiasını büyütüyor. Şirket, 2026 sonuna kadar 100 milyon cihaz barajını aşmayı hedefliyor.

    Huawei, mobil işletim sistemi pazarında Android ve iOS'un uzun süredir devam eden üstünlüğüne karşı HarmonyOS ekosistemini agresif biçimde genişletiyor. Şirket yöneticileri, HarmonyOS 5 ve HarmonyOS 6 sürümlerinin 2026 yılı sonuna kadar 100 milyon cihaz sınırını aşacağını öngörüyor. Mevcut verilere göre platform halihazırda on milyonlarca aktif kullanıcıya ulaşmış durumda.

    HarmonyOS, üçüncü büyük mobil ekosistem olma yolunda

    Huawei'nin stratejisi yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı değil; tabletler, giyilebilir cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı ev ürünleri de HarmonyOS çatısı altında birleşiyor. Şirket, yapay zeka destekli özellikler, güvenlik geliştirmeleri ve yerel uygulama ekosistemiyle kullanıcı deneyimini güçlendirerek küresel pazarda daha güçlü bir alternatif yaratmayı amaçlıyor.

    Özellikle Çin pazarında büyümesini hızlandıran HarmonyOS, Huawei'nin ABD yaptırımları sonrası geliştirdiği bağımsız teknoloji vizyonunun merkezinde yer alıyor. Bu hamle, şirketin yalnızca donanım üreticisi değil, aynı zamanda küresel ölçekte etkili bir yazılım oyuncusu olma hedefini de net biçimde ortaya koyuyor.
