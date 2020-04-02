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    Redmi, piyasaya süreceği akıllı bileklikle ilgili yeni posterleri paylaştı

    Xiaomi'nin alt markası olaran faaliyet gösteren Redmi, yarın tanıtacağı akıllı bileklik modeliyle ilgili olarak yeni posterler paylaşarak, merak edilenlere ışık tuttu.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi'nin Mi Band 5 olarak isimlendirilmesi beklenen yeni akıllı bilekliği merakla beklenirken, şirketin alt markası olan Redmi yarın düzenleyeceği etkinlikle akıllı bileklik modelini tanıtacak.

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    Mi Band'e uygun fiyatlı alternatif

    Şirket yarın yapılacak lansmana kadar merakları kısmen de olsa giderecek posterler yayınladı. Görsellerde Redmi akıllı bilekliğin dikdörtgen bir ekrana sahip olacağı ve siyah, mavi, kırmızı ve yeşil renk seçeneklerinde silikon kayışla geleceğini gösteriyor. Bunun dışında görsellerde cihazla ilgili herhangi bir teknik bilgiye yer verilmediğini söyleyebiliriz.

    Önceki sızıntılar Redmi akıllı bilekliğin kalp atış hızı izleme, NFC, alarm, müzik kontrolleri ve hava durumu gibi özelliklere sahip olacağını ortaya çıkarmıştı. Tüm bunlara ek olarak Redmi akıllı bilekliğin, yakında piyasaya sürülmesi beklenen Mi Band'in daha uygun fiyatlı bir alternatifi olacağı söyleniyor. Cihazla ilgili tüm detayları öğrenmek için yarın yapılacak olan etkinliği beklememiz gerekecek.



    https://www.gsmarena.com/redmis_first_wearable_will_be_launched_tomorrow-news-42407.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    gorkem2626 (Görkem Durul) 6 gün
    Mi bandlere kıyasla tasarım faciası
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