Xiaomi Redmi A3 tanıtıldı: 90 Hz ekran, uygun fiyat ve daha fazlası

Xiaomi Redmi A3 neler sunuyor?
Xiaomi Redmi A3, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan A2 modelinin halefi niteliğinde. Akıllı telefon, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6,71 inç LCD ekranla geliyor. Panelin hemen üzerinde ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP kamera konumlandırılmış. Ayrıca Gorilla Glass 3 korumaya sahip.
Redmi A3, selefi A2 ile aynı olan MediaTek Helio G36 yonga seti ile geliyor. 12nm fabrikasyon sürecini temel alan bu yonga seti, 4G desteği ve toplam 8 olmak 4x 2,2GHz ve 4x 1,8GHz Cortex-A53 çekirdeğine sahip. Bu kuruluma ise, 6GB'a kadar RAM ve 128GB'a kadar depolama eşlik ediyor. Ayrıca mikro SD kart desteğinin bulunduğunu hatırlatalım.
Mavi, yeşil ve siyah renklerinde satışa çıkacak Xiaomi Redmi A3'ün diğer özellikleri arasında, 3,5mm ses çıkışı, artırılabilir hafıza, USB-C portu, Çift SIM, Bluetooth 5.3 yer alıyor.
- Ekran: 6,71 inç LCD, 90Hz 720 x 1650 piksel, 400 nit parlaklık
- İşlemci: MediaTek Helio G36
- RAM: 3GB/ 4GB / 6GB
- Depolama: 64GB/ 128GB
- Arka Kamera: 8 MP birincil, 0,08MP yardımcı
- Ön Kamera: 5MP
- Pil: 10W 5.000 mAh batarya
- Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, BT 5.3, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C
- Renk: Mavi, Yeşil, Siyah
- Boyutlar: 168.3 x 76.3 x 8.3 mm 193 gr
Xiaomi Redmi A3 fiyatı
Xiaomi Redmi A3'ün 3GB+64GB sürümü 87 dolar, 4GB+128GB sürümü 100 dolar, 6GB+128GB sürümü ise 111 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Akıllı telefonun 23 Şubat'tan itibaren raflarda yerini alması bekleniyor. Ancak ülkemizde ulaşıp ulaşmayacağı şu an için net değil.
- Xiaomi Redmi A3 3GB+67GB: 87 dolar
- Xiaomi Redmi A3 4GB+128GB: 100 dolar
- Xiaomi Redmi A3 6GB+128GB: 111 dolar
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.