Xiaomi Redmi A3 tanıtıldı: 90 Hz ekran, uygun fiyat ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Xiaomi 14 serisi ile küresel pazarda sahne almaya hazırlanan Xiaomi, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Son olarak Çinli dev, uygun fiyatıyla öne çıkan Redmi A3 modelini duyurdu. Gelin Redmi A3 özelliklerine ve fiyatına göz atalım...

Xiaomi Redmi A3 neler sunuyor?

Xiaomi Redmi A3, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan A2 modelinin halefi niteliğinde. Akıllı telefon, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6,71 inç LCD ekranla geliyor. Panelin hemen üzerinde ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP kamera konumlandırılmış. Ayrıca Gorilla Glass 3 korumaya sahip.

Redmi A3, selefi A2 ile aynı olan MediaTek Helio G36 yonga seti ile geliyor. 12nm fabrikasyon sürecini temel alan bu yonga seti, 4G desteği ve toplam 8 olmak 4x 2,2GHz ve 4x 1,8GHz Cortex-A53 çekirdeğine sahip. Bu kuruluma ise, 6GB'a kadar RAM ve 128GB'a kadar depolama eşlik ediyor. Ayrıca mikro SD kart desteğinin bulunduğunu hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör 168.3 x 76.3 x 8.3 mm boyutlarında ve 193 gr ağırlığında olan Redmi A13, kutusundan Android 14 ve 10W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ile çıkacak. Kamera bölümünde ise, arkada Xiaomi 13 Ultra'yı andıran dairesel kamera adası ikili sensör kurulumu mevcut. Bunlardan ilki 8MP birincil, diğeri ise 0,08MP çözünürlüğünde yardımcı sensör olarak görev yapıyor.

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Mavi, yeşil ve siyah renklerinde satışa çıkacak Xiaomi Redmi A3'ün diğer özellikleri arasında, 3,5mm ses çıkışı, artırılabilir hafıza, USB-C portu, Çift SIM, Bluetooth 5.3 yer alıyor.

Ekran: 6,71 inç LCD, 90Hz 720 x 1650 piksel, 400 nit parlaklık

6,71 inç LCD, 90Hz 720 x 1650 piksel, 400 nit parlaklık İşlemci: MediaTek Helio G36

MediaTek Helio G36 RAM: 3GB/ 4GB / 6GB

3GB/ 4GB / 6GB Depolama: 64GB/ 128GB

64GB/ 128GB Arka Kamera: 8 MP birincil, 0,08MP yardımcı

8 MP birincil, 0,08MP yardımcı Ön Kamera: 5MP

5MP Pil: 10W 5.000 mAh batarya

10W 5.000 mAh batarya Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, BT 5.3, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C

Çift SIM kart yuvası, BT 5.3, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C Renk: Mavi, Yeşil, Siyah

Mavi, Yeşil, Siyah Boyutlar: 168.3 x 76.3 x 8.3 mm 193 gr

Xiaomi Redmi A3 fiyatı

Xiaomi Redmi A3'ün 3GB+64GB sürümü 87 dolar, 4GB+128GB sürümü 100 dolar, 6GB+128GB sürümü ise 111 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Akıllı telefonun 23 Şubat'tan itibaren raflarda yerini alması bekleniyor. Ancak ülkemizde ulaşıp ulaşmayacağı şu an için net değil.

Xiaomi Redmi A3 3GB+67GB: 87 dolar

Xiaomi Redmi A3 4GB+128GB: 100 dolar

Xiaomi Redmi A3 6GB+128GB: 111 dolar

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