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    Xiaomi Redmi A3 tanıtıldı: 90 Hz ekran, uygun fiyat ve daha fazlası

    Xiaomi, uygun fiyatlı telefonu Redmi A3 modelini duyurdu. Peki 5.000mAh, 90Hz ekran ve daha fazlasıyla gelen Redmi A3 neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı...
    Xiaomi Redmi A3 tanıtıldı: 90 Hz ekran, uygun fiyat ve dahası Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 14 serisi ile küresel pazarda sahne almaya hazırlanan Xiaomi, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Son olarak Çinli dev, uygun fiyatıyla öne çıkan Redmi A3 modelini duyurdu. Gelin Redmi A3 özelliklerine ve fiyatına göz atalım...

    Xiaomi Redmi A3 neler sunuyor?

    Xiaomi Redmi A3, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan A2 modelinin halefi niteliğinde. Akıllı telefon, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6,71 inç LCD ekranla geliyor. Panelin hemen üzerinde ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP kamera konumlandırılmış. Ayrıca Gorilla Glass 3 korumaya sahip.

    Redmi A3, selefi A2 ile aynı olan MediaTek Helio G36 yonga seti ile geliyor. 12nm fabrikasyon sürecini temel alan bu yonga seti, 4G desteği ve toplam 8 olmak 4x 2,2GHz ve 4x 1,8GHz Cortex-A53 çekirdeğine sahip. Bu kuruluma ise, 6GB'a kadar RAM ve 128GB'a kadar depolama eşlik ediyor. Ayrıca mikro SD kart desteğinin bulunduğunu hatırlatalım.

    Xiaomi Redmi A3 tanıtıldı: 90 Hz ekran, uygun fiyat ve dahası Tam Boyutta Gör
    168.3 x 76.3 x 8.3 mm boyutlarında ve 193 gr ağırlığında olan Redmi A13, kutusundan Android 14 ve 10W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ile çıkacak. Kamera bölümünde ise, arkada Xiaomi 13 Ultra'yı andıran dairesel kamera adası ikili sensör kurulumu mevcut. Bunlardan ilki 8MP birincil, diğeri ise 0,08MP çözünürlüğünde yardımcı sensör olarak görev yapıyor.

    Mavi, yeşil ve siyah renklerinde satışa çıkacak Xiaomi Redmi A3'ün diğer özellikleri arasında, 3,5mm ses çıkışı, artırılabilir hafıza, USB-C portu, Çift SIM, Bluetooth 5.3 yer alıyor. 

    • Ekran: 6,71 inç LCD, 90Hz 720 x 1650 piksel, 400 nit parlaklık
    • İşlemci:  MediaTek Helio G36
    • RAM: 3GB/ 4GB / 6GB
    • Depolama: 64GB/ 128GB
    • Arka Kamera: 8 MP birincil, 0,08MP yardımcı
    • Ön Kamera: 5MP
    • Pil: 10W 5.000 mAh batarya
    • Bağlantı: Çift SIM kart yuvası, BT 5.3, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C
    • Renk: Mavi, Yeşil, Siyah
    • Boyutlar: 168.3 x 76.3 x 8.3 mm 193 gr

    Xiaomi Redmi A3 fiyatı

    Xiaomi Redmi A3'ün 3GB+64GB sürümü 87 dolar, 4GB+128GB sürümü 100 dolar, 6GB+128GB sürümü ise 111 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Akıllı telefonun 23 Şubat'tan itibaren raflarda yerini alması bekleniyor. Ancak ülkemizde ulaşıp ulaşmayacağı şu an için net değil.

    • Xiaomi Redmi A3 3GB+67GB: 87 dolar
    • Xiaomi Redmi A3 4GB+128GB: 100 dolar
    • Xiaomi Redmi A3 6GB+128GB: 111 dolar
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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