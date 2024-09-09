Devasa ekranlı iPhone 16 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

- iPhone 16 Pro & iPhone 16 Pro Max özellikleri ile neler sunuyor ❓
- Daha büyük ekran, daha ince çerçeve 📱
- Kameraya hızlı erişim düğmesi: Kamera Denetimi 🔘
- iPhone 16 Pro Max kamera özellikleri 📷
- Daha büyük batarya, daha hızlı kablosuz şarj ve geliştirilmiş termal tasarım 🔋
- A18 Pro çip, WiFi 7, 8GB RAM ⚡️
- iPhone 16 Pro renkleri 🟤
- iPhone 16 Pro özellikleri 📲
- iPhone 16 Pro Max özellikleri 📲
- iPhone 16 Pro Max fiyat listesi 💲
- iPhone 16 Pro Max ne zaman çıkacak 📅
- Yorumlar
iPhone 16 Pro modelleri, 9 Eylül 2024’te düzenlenen Apple Glowtime etkinliğinde tanıtıldı. Lansmanın yıldızı iPhone 16 Pro Max tasarım detayları, teknik özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla karşınızda.
iPhone 16 Pro & iPhone 16 Pro Max özellikleri ile neler sunuyor ❓
6.9 inç iPhone 16 Pro Max ve 6.3 inç iPhone 16 Pro, Apple A18 Pro işlemci, daha büyük kapasiteli batarya ve geliştirilmiş termal tasarımla geliyor. iPhone 16 Pro Max, yine dört kameralı ancak geçen yıl 15 Pro Max’e özel olan 5x optik zoom telefoto lens artık Pro Max’e özel değil. Ve tabii ki Apple Intelligence. iPhone 16 serisi, cihaz içi yapay zeka özelliklerini tam anlamıyla kullanabilen ilk iPhone’lar. Gelin, yeni altın titanyum (lansman öncesi çöl titanyum, bronz gibi farklı adlandırıldı) rengiyle Apple iPhone 16 Pro serisine yakından bakalım.
Daha büyük ekran, daha ince çerçeve 📱
iPhone 16 Pro Max, Apple’ın şimdiye kadarki en büyük ekranlı telefonu olma özelliğini taşıyor. Ancak yalnızca ekran büyümedi, çerçeveler daha da inceltildi. Apple, geçen yıl iPhone 15 Pro serisiyle çerçeveleri yaklaşık 3.5mm’den 2mm’nin altına indirmişti. iPhone 16 Pro ile 1.5 mm’ye kadar düşürüldü. Bu da iPhone 16 Pro’yu dünyanın en ince çerçeveli akıllı telefonu yapıyor. Apple, 16 Pro’nun çerçevelerini önemli ölçüde küçültmek için yeni sınır azaltma yapısı (BRS) teknolojisini kullanıyor.
Kameraya hızlı erişim düğmesi: Kamera Denetimi 🔘
iPhone 16 Pro Max kamera özellikleri 📷
iPhone 15 Pro Max, 5x optik yakınlaştırma ve 25x dijital yakınlaştırma sağlayan tetraprizma kamera tasarımını kullanıyor. iPhone 16 serisiyle birlikte Apple, yükseltilmiş tetraprizma kamerayı daha küçük iPhone 16 Pro'ya da getirdi. Bu, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in en az 5x optik yakınlaştırma ve 25x dijital yakınlaştırma sunduğu anlamına geliyor.
Daha büyük batarya, daha hızlı kablosuz şarj ve geliştirilmiş termal tasarım 🔋
Her yıl olduğu gibi Apple, yeni iPhone’ları tanıtırken pil kapasitesine değinmedi. iPhone 16 Pro Max teknik özellikleri sayfasında da batarya kapasitesine dair bir bilgi bulunmuyor. “iPhone 16 Pro Max batarya kaç mAh?” merak edenler için, son raporlar bu yıl hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max’in daha büyük bataryayla geldiğini söylüyor. iPhone 16 Pro 3577 mAh batarya ile geliyor. iPhone 16 Pro Max 4676 mAh bataryadan güç alıyor. Apple, önceki nesilde yaşanan ısınma sorununu azaltmak için bu yıl termal tasarımında iyileştirmeler yaptı.
A18 Pro çip, WiFi 7, 8GB RAM ⚡️
iPhone 16 Pro renkleri 🟤
iPhone 16 Pro özellikleri 📲
- Ekran: 6.3 inç, 2622 x 1206, 2000 nit, 120Hz ProMotion, Super Retina XDR
- İşlemci: Apple A18 Pro
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (telefoto) + 48MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 12MP
- Batarya: 3577 mAh
- Yazılım: iOS 18
- Boyut ve ağırlık: 149.6 x 71.5 x 8.25mm, 199 g
iPhone 16 Pro Max özellikleri 📲
- Ekran: 6.9 inç, 2868 x 1320, 2000 nit, 120Hz ProMotion, Super Retina XDR
- İşlemci: Apple A18 Pro
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 48MP (birincil) + 12MP (telefoto) + 48MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 12MP
- Batarya: 4676 mAh
- Yazılım: iOS 18
- Boyut ve ağırlık: 163 x 77.6 x 8.25mm, 227 g
|iPhone modeli
|128GB
|256GB
|512GB
|1TB
|iPhone 16 Pro
|999 dolar (82.999 TL)
|1099 dolar (87.999 TL)
|1299 dolar (97.999 TL)
|1499 dolar (107.999 TL)
|iPhone 16 Pro Max
|-
|1199 dolar (99.999 TL)
|1399 dolar (109.999 TL)
|1599 dolar (119.999 TL)
Peki, iPhone 16 Pro Max fiyatı ne kadar, kaç dolar? diye soranlar için; iPhone 16 Pro Max fiyatı 100.000 TL. iPhone 16 Pro fiyatı 83.000 TL'den başlıyor.
iPhone 16 Pro Max ne zaman çıkacak 📅
iPhone 16 Pro Max ne zaman çıkacak? diye merak edenler için; iPhone 16 Pro ön siparişleri 13 Eylül’de açılacak. iPhone 16 çıkış tarihi 20 Eylül olarak açıklandı.
İçerik güncellenmektedir. Değişiklikler için sayfayı yenileyin.Kaynakça https://www.apple.com/tr/iphone-16-pro/ https://www.apple.com/newsroom/2024/09/apple-debuts-iphone-16-pro-and-iphone-16-pro-max/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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