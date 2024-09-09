Devasa ekranlı iPhone 16 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

iPhone 16 Pro modelleri, 9 Eylül 2024’te düzenlenen Apple Glowtime etkinliğinde tanıtıldı. Lansmanın yıldızı iPhone 16 Pro Max tasarım detayları, teknik özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla karşınızda.

iPhone 16 & iPhone 16 Plus tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri 2 sa. önce eklendi

iPhone 16 Pro & iPhone 16 Pro Max özellikleri ile neler sunuyor ❓

Tam Boyutta Gör iPhone 16 Pro serisi, tasarım olarak önceki nesle kıyasla çok büyük değişiklikler getirmiyor. 16 Pro modelleri, titanyum tasarımı korurken daha ince çerçeveli daha büyük ekran ile karşımıza çıktı. Yeni Pro’larda eylem düğmesine ek olarak hassasiyetli yepyeni kamera düğmesi bulunuyor. Capture button, nasıl bastığınıza veya kaydırdığınıza bağlı olarak farklı eylemleri gerçekleştirebilen dokunmayı duyarlı bir düğme.

6.9 inç iPhone 16 Pro Max ve 6.3 inç iPhone 16 Pro, Apple A18 Pro işlemci, daha büyük kapasiteli batarya ve geliştirilmiş termal tasarımla geliyor. iPhone 16 Pro Max, yine dört kameralı ancak geçen yıl 15 Pro Max’e özel olan 5x optik zoom telefoto lens artık Pro Max’e özel değil. Ve tabii ki Apple Intelligence. iPhone 16 serisi, cihaz içi yapay zeka özelliklerini tam anlamıyla kullanabilen ilk iPhone’lar. Gelin, yeni altın titanyum (lansman öncesi çöl titanyum, bronz gibi farklı adlandırıldı) rengiyle Apple iPhone 16 Pro serisine yakından bakalım.

Daha büyük ekran, daha ince çerçeve 📱

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max ile beş yıldır sürdürdüğü 6.1 inç ve 6.7 inç standardını bozuyor. Bu yıl iPhone 16 Pro serisi, her zamankinden daha büyük şekilde karşımızda. Standart iPhone 16 ve 16 Plus, selefleriyle aynı boyutta olsa da, 16 Pro ve 16 Pro Max, daha büyük ekranlara sahip. iPhone 16 Pro 6.1 inç ekrana sahipken, iPhone 16 Pro Max modeli 6.9 inç oldukça büyük bir ekrana sahip.

iPhone 16 Pro Max, Apple’ın şimdiye kadarki en büyük ekranlı telefonu olma özelliğini taşıyor. Ancak yalnızca ekran büyümedi, çerçeveler daha da inceltildi. Apple, geçen yıl iPhone 15 Pro serisiyle çerçeveleri yaklaşık 3.5mm’den 2mm’nin altına indirmişti. iPhone 16 Pro ile 1.5 mm’ye kadar düşürüldü. Bu da iPhone 16 Pro’yu dünyanın en ince çerçeveli akıllı telefonu yapıyor. Apple, 16 Pro’nun çerçevelerini önemli ölçüde küçültmek için yeni sınır azaltma yapısı (BRS) teknolojisini kullanıyor.

Kameraya hızlı erişim düğmesi: Kamera Denetimi 🔘

Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro’lar, özelleştirilebilir eylem düğmesiyle gelmişti. Yeni iPhone 16 Pro’lar sessize alma tuşunun yerini alan eylem düğmesine ek olarak kamera denetimi ile geliyor. Cihazın sağ tarafında yer alan bu düğme dokunmaya duyarlı olarak tasarlanmış. Nasıl bastığınıza veya kaydırdığınıza bağlı olarak farklı eylemleri yenileyen dokunmaya duyarlı bir düğme. Normal bastığınızda iPhone’un kamerasını veya favori kamera uygulamanızı açıyor. Yumuşak bastığınızda kamera butonu otomatik odaklamayı tetikliyor. Parmağınızı düğmenin yüzeyinde kaydırdığınızda yakınlaştırma veya pozlamayı ayarlıyor.

iPhone 16 Pro Max kamera özellikleri 📷

Tam Boyutta Gör iPhone 16 Pro Max ve 16 Pro, önceki nesille aynı (48MP) ana kamerayla geliyor ancak ultra geniş kamera 12MP’den 48MP’e yükseltildi. Bu, çoğu çekim durumunda özellikle de düşük ışıklı ortamlarda kameranın çok daha iyi sonuçlar vereceği anlamına geliyor. Görüntüler ayrıca daha fazla ayrıntı ve iyileştirilmiş renk sunacak, arıtılmış çözünürlük ise düzenleme ve son işlemde ek esneklik sağlayacak. 16 Pro Max’in 48 megapiksel ultra geniş kamera uzamsal video kaydı için de önemli iyileştirmeler anlamına geliyor. iPhone 16 Pro’nun 4K çözünürlükte uzamsal video kaydedebilmesi mümkün. iPhone 15 Pro, 1080p çözünürlükte uzamsal video kaydedebiliyor.

iPhone 15 Pro Max, 5x optik yakınlaştırma ve 25x dijital yakınlaştırma sağlayan tetraprizma kamera tasarımını kullanıyor. iPhone 16 serisiyle birlikte Apple, yükseltilmiş tetraprizma kamerayı daha küçük iPhone 16 Pro'ya da getirdi. Bu, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in en az 5x optik yakınlaştırma ve 25x dijital yakınlaştırma sunduğu anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 16 Pro ilk kez 120fps’de 4K çözünürlükte video çekiyor. Harici depolamaya bağlayıp 120fps’de ProRes 4K çekmek mümkün. Apple, ayrıca QuickTake’i 1080p’den 4K’ya yükseltti. Diğer önemli noktalar arasında; kayıplı ve kayıpsız fotoğraflar çekebildiğiniz JPEG-XL format desteği, Kamera uygulamasında video kaydını duraklatma/devam ettirme, videolar için rüzgar gürültüsünün kaldırılması, daha iyi makine öğrenimiyle cilt tonlarını korumak için yeni fotoğraf stilleri, Apple Vision Pro’da 3B olarak görüntülenebilen uzamsal fotoğraflar çekmek için yeni mod yer alıyor.

Daha büyük batarya, daha hızlı kablosuz şarj ve geliştirilmiş termal tasarım 🔋

Her yıl olduğu gibi Apple, yeni iPhone’ları tanıtırken pil kapasitesine değinmedi. iPhone 16 Pro Max teknik özellikleri sayfasında da batarya kapasitesine dair bir bilgi bulunmuyor. “iPhone 16 Pro Max batarya kaç mAh?” merak edenler için, son raporlar bu yıl hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max’in daha büyük bataryayla geldiğini söylüyor. iPhone 16 Pro 3577 mAh batarya ile geliyor. iPhone 16 Pro Max 4676 mAh bataryadan güç alıyor. Apple, önceki nesilde yaşanan ısınma sorununu azaltmak için bu yıl termal tasarımında iyileştirmeler yaptı.

A18 Pro çip, WiFi 7, 8GB RAM ⚡️

Tam Boyutta Gör Apple, bu yıl işlemci ayrımına gitmedi. Ancak, iPhone 16 Pro modelleri A18 Pro çiple gelirken, standart modeller A18 çiple geldi. TSMC’nin 3nm üretim sürecinden geçen Apple A18 işlemciler, özellikle cihaz içi yapay zeka işlemlerinde fayda sağlayacak. Apple Intelligence, şirkete göre 8GB RAM gerektirdiğinden 15 Pro ve 15 Pro Max ile sınırlıydı. Tüm iPhone 16 modelleri daha güçlü işlemci ve 8GB RAM ile geldiğinden yapay zeka işlemlerini çok daha rahat yapabilecek. WiFi 7 desteğiyle de iPhone 16 Pro’lar daha hızlı internet deneyimi sunuyor.

iPhone 16 Pro renkleri 🟤

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 15 Pro serisinde titanyum tasarıma geçmişti. iPhone 16 Pro, desert titanium olarak adlandırılan yeni bir renkle geldi. iPhone 16 Pro Max renkleri; çöl titanyum, natürel titanyum, beyaz titanyum ve siyah titanyum.

iPhone 16 Pro özellikleri 📲

Ekran : 6.3 inç, 2622 x 1206, 2000 nit, 120Hz ProMotion, Super Retina XDR

: 6.3 inç, 2622 x 1206, 2000 nit, 120Hz ProMotion, Super Retina XDR İşlemci : Apple A18 Pro

: Apple A18 Pro Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 48MP (birincil) + 12MP (telefoto) + 48MP (ultra geniş)

: 48MP (birincil) + 12MP (telefoto) + 48MP (ultra geniş) Ön kamera : 12MP

: 12MP Batarya : 3577 mAh

: 3577 mAh Yazılım : iOS 18

: iOS 18 Boyut ve ağırlık: 149.6 x 71.5 x 8.25mm, 199 g

iPhone 16 Pro Max özellikleri 📲

Ekran : 6.9 inç, 2868 x 1320, 2000 nit, 120Hz ProMotion, Super Retina XDR

: 6.9 inç, 2868 x 1320, 2000 nit, 120Hz ProMotion, Super Retina XDR İşlemci : Apple A18 Pro

: Apple A18 Pro Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 48MP (birincil) + 12MP (telefoto) + 48MP (ultra geniş)

: 48MP (birincil) + 12MP (telefoto) + 48MP (ultra geniş) Ön kamera : 12MP

: 12MP Batarya : 4676 mAh

: 4676 mAh Yazılım : iOS 18

: iOS 18 Boyut ve ağırlık: 163 x 77.6 x 8.25mm, 227 g

iPhone 16 Pro Max fiyat listesi 💲 iPhone modeli 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 16 Pro 999 dolar (82.999 TL) 1099 dolar (87.999 TL) 1299 dolar (97.999 TL) 1499 dolar (107.999 TL) iPhone 16 Pro Max - 1199 dolar (99.999 TL) 1399 dolar (109.999 TL) 1599 dolar (119.999 TL)

Peki, iPhone 16 Pro Max fiyatı ne kadar, kaç dolar? diye soranlar için; iPhone 16 Pro Max fiyatı 100.000 TL. iPhone 16 Pro fiyatı 83.000 TL'den başlıyor.

iPhone 16 Pro Max ne zaman çıkacak 📅

iPhone 16 Pro Max ne zaman çıkacak? diye merak edenler için; iPhone 16 Pro ön siparişleri 13 Eylül’de açılacak. iPhone 16 çıkış tarihi 20 Eylül olarak açıklandı.

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iPhone 16 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı