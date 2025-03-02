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    Samsung Galaxy A56 tanıtıldı: S serisi özellikler artık orta segmentte

    Samsung Galaxy A56, tanıtıldı! İşte 45W hızlı şarj, yapay zeka özellikleri ve 6 yıllık güncelleme sözüyle orta segmenti sarsan fiyat performans cihazın detayları:
    Samsung Galaxy A56 Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Samsung, yeni orta segment akıllı telefonu Galaxy A56'yı resmen tanıttı. 45W hızlı şarj desteği sunarak sınıfında fark yaratan cihaz, güçlü Exynos 1580 işlemcisi ve Awesome Intelligence adı verilen yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor.

    İşte orta segment telefonlarda yeni bir dönem başlatan Galaxy A56'nın özellikleri ve fiyatı:

    Samsung Galaxy A56 Tam Boyutta Gör
    Galaxy A56, yapay zeka özellikleriyle kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Circle to Search, En İyi Yüz, Nesne Silgisi ve özel filtre oluşturma araçları gibi AI özellikleri ile fotoğraf çekimi ve arama deneyimini geliştiren cihazın teknik özellikleri ise aşağıdaki gibidir:
    • Ekran: 6.7 inç Super AMOLED, FHD+, 120Hz, 1200 nit (HBM), 1900 nit maksimum parlaklık, Gorilla Glass Victus+
    • İşlemci: Exynos 1580
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 128 GB / 256 GB
    • Arka Kamera: 50 MP f/1.8 ana, 12 MP f/2.2 ultra geniş, 5 MP f/2.4 makro
    • Ön Kamera: 12 MP f/2.2
    • Pil: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj (30 dakikada %65, 68 dakikada tam şarj)
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Type-C
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0 (6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi)
    • Renk: Awesome Pembe, Awesome Zeytin, Awesome Grafit, Awesome Açık Gri
    • Boyutlar: 7.4 mm kalınlık
    Samsung Galaxy A56 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Ekim ayında tanıttığı Exynos 1580 yonga setini kullanan ilk telefon olan Galaxy A56, bir önceki modele göre önemli bir performans artışı sağlıyor. 2,9 GHz işlemci, AMD tabanlı GPU ve 14,7 TOPS'lu NPU ile donatılan cihaz, geçen yıla göre %37 daha fazla performans sunuyor. Ayrıca büyük buhar odası sayesinde termal yönetim konusunda da iddialı olan Galaxy A56, oyun performansıyla da dikkat çekiyor.

    Galaxy A56'nın dikkat çekici bir diğer özelliği ise daha önce sadece Galaxy S serisi amiral gemilerinde bulunan 45W hızlı şarj desteği. Samsung'un Süper Hızlı Şarj 2.0 teknolojisiyle 5.000 mAh kapasiteli pilin %65'i 30 dakikada dolarken, tam şarj için sadece 68 dakika yeterli oluyor. Bu özellik, günlük kullanımda büyük kolaylık sağlayacak. 

    Samsung Galaxy A56 Tam Boyutta Gör
    Dört yıl sonra nihayet orta segment telefonlarına premium şarj teknolojisini getiren Samsung, yazılım desteği konusunda da oldukça cömert davranıyor. Android 15 ve One UI 7.0 ile piyasaya sürülecek cihaz, altı yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak.

    Galaxy A56'nın fiyatlandırması ise bölgelere göre değişiyor. Amerika'da 128 GB model 499 dolar, Avrupa'da 128 GB model 479 euro ve 256 GB model 529 euro, İngiltere'de ise 256 GB model 499 pound olarak belirlendi. 

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    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

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    -OFLU- 1 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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