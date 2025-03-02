Samsung Galaxy A56 tanıtıldı: S serisi özellikler artık orta segmentte

- İşte orta segment telefonlarda yeni bir dönem başlatan Galaxy A56'nın özellikleri ve fiyatı:
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İşte orta segment telefonlarda yeni bir dönem başlatan Galaxy A56'nın özellikleri ve fiyatı:
- Ekran: 6.7 inç Super AMOLED, FHD+, 120Hz, 1200 nit (HBM), 1900 nit maksimum parlaklık, Gorilla Glass Victus+
- İşlemci: Exynos 1580
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP f/1.8 ana, 12 MP f/2.2 ultra geniş, 5 MP f/2.4 makro
- Ön Kamera: 12 MP f/2.2
- Pil: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj (30 dakikada %65, 68 dakikada tam şarj)
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Type-C
- İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0 (6 yıl işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi)
- Renk: Awesome Pembe, Awesome Zeytin, Awesome Grafit, Awesome Açık Gri
- Boyutlar: 7.4 mm kalınlık
Galaxy A56'nın dikkat çekici bir diğer özelliği ise daha önce sadece Galaxy S serisi amiral gemilerinde bulunan 45W hızlı şarj desteği. Samsung'un Süper Hızlı Şarj 2.0 teknolojisiyle 5.000 mAh kapasiteli pilin %65'i 30 dakikada dolarken, tam şarj için sadece 68 dakika yeterli oluyor. Bu özellik, günlük kullanımda büyük kolaylık sağlayacak.
Galaxy A56'nın fiyatlandırması ise bölgelere göre değişiyor. Amerika'da 128 GB model 499 dolar, Avrupa'da 128 GB model 479 euro ve 256 GB model 529 euro, İngiltere'de ise 256 GB model 499 pound olarak belirlendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum