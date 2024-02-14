Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Xiaomi, geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılan Xiaomi 14 serisine yeni bir Ultra modeli eklemeye hazırlanıyor. Kaçıranlar için uzun süredir gündemde olan Xiaomi 14 Ultra'nın Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun küresel sürümleri ile lanse edilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, akıllı telefonun tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı.

Xiaomi 14 Ultra tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı

Sızdırılan görüntülere göre Xiaomi 14 Ultra, selefi ile önemli ölçüde benzer olacak. Ancak küçük farklılıklar da yok değil. Kapak bölümünden başlayacak olursak, kamera adası artık çerçeve ile kaplı ve Leica logolu 4 farklı sensöre yer verilmiş. Diğer görüntülerde ise, telefonun siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğini görüyoruz. Üstelik her iki modelde de, vegan deri arka kapak kullanılmış.

Bunun haricinde cihazın sağ çerçevesinde güç ve ses açma kısma tuşları, üst bölümde ise bir adet hoparlör çıkışı bulunuyor. Son olarak alt çerçevede bir adet Type-C, hoparlör ve mikrofona yer verilmiş. Peki Xiaomi 14 Ultra neler sunacak?

Xiaomi 14 Ultra beklenen özellikler

Xiaomi 14 Ultra, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan LTPO OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca 6,73 inç boyutlarında olan bu panelin, 1-120Hz değişken yenileme hızına destek sunacağı beliritliyor. Kaçıranlar için Xiaomi 14 ve 14 Pro, Qualcomm'un mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 ile tanıtılmıştı. Xiaomi 14 Ultra'da ise herhangi bir sürpriz yok.

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Android 14 tabanlı HyperOS ile desteklenecek telefona Snapdragon 8 Gen 3 eşlik edecek. Kamera kurulumuna gelirsek, Xiaomi'nin Leica ile olan ortaklığı Ultra sürümünde de devam ediyor. Telefonun kamera adasında, 1 inç boyutlarında 50MP birincil (Sony LYT-900), 50MP ultra geniş, 50MP 3,2x telefoto ve 50MP 5x telefoto sensörleri ile karşılaşacağız.

Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP kamera bulunacak. Xiaomi 14 Ultra'nın RAM ve depolama kapasitesi henüz açıklanmadı. Ancak kutusundan 90W kablolu şarj sunan 5.300mAh pil paketi ile çıkacağı söyleniyor. Ayrıca su ve toza karşı IP68 sertifikası ve kamera özelinde yepyeni bir görüntü çipiyle tanıtılacak.

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Xiaomi 14 Ultra tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı!