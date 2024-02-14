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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14 Ultra tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu, Xiaomi 14 Ultra'nın tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. İşte Xiaomi 14 Ultra'nın beklenen özellikleri ve tasarımı..
    Xiaomi 14 Ultra tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Xiaomi, geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılan Xiaomi 14 serisine yeni bir Ultra modeli eklemeye hazırlanıyor. Kaçıranlar için uzun süredir gündemde olan Xiaomi 14 Ultra'nın Xiaomi 14 ve 14 Pro'nun küresel sürümleri ile lanse edilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, akıllı telefonun tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı.

    Xiaomi 14 Ultra tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı

    Sızdırılan görüntülere göre Xiaomi 14 Ultra, selefi ile önemli ölçüde benzer olacak. Ancak küçük farklılıklar da yok değil. Kapak bölümünden başlayacak olursak, kamera adası artık çerçeve ile kaplı ve Leica logolu 4 farklı sensöre yer verilmiş. Diğer görüntülerde ise, telefonun siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğini görüyoruz. Üstelik her iki modelde de, vegan deri arka kapak kullanılmış.

    Xiaomi 14 Ultra tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör

    Bunun haricinde cihazın sağ çerçevesinde güç ve ses açma kısma tuşları, üst bölümde ise bir adet hoparlör çıkışı bulunuyor. Son olarak alt çerçevede bir adet Type-C, hoparlör ve mikrofona yer verilmiş. Peki Xiaomi 14 Ultra neler sunacak?

    Xiaomi 14 Ultra beklenen özellikler

    Xiaomi 14 Ultra, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan LTPO OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca 6,73 inç boyutlarında olan bu panelin, 1-120Hz değişken yenileme hızına destek sunacağı beliritliyor. Kaçıranlar için Xiaomi 14 ve 14 Pro, Qualcomm'un mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 ile tanıtılmıştı. Xiaomi 14 Ultra'da ise herhangi bir sürpriz yok.

    Android 14 tabanlı HyperOS ile desteklenecek telefona Snapdragon 8 Gen 3 eşlik edecek. Kamera kurulumuna gelirsek, Xiaomi'nin Leica ile olan ortaklığı Ultra sürümünde de devam ediyor. Telefonun kamera adasında, 1 inç boyutlarında 50MP birincil (Sony LYT-900), 50MP ultra geniş, 50MP 3,2x telefoto ve 50MP 5x telefoto sensörleri ile karşılaşacağız.

    Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP kamera bulunacak. Xiaomi 14 Ultra'nın RAM ve depolama kapasitesi henüz açıklanmadı. Ancak kutusundan 90W kablolu şarj sunan 5.300mAh pil paketi ile çıkacağı söyleniyor. Ayrıca su ve toza karşı IP68 sertifikası ve kamera özelinde yepyeni bir görüntü çipiyle tanıtılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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