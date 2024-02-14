- Xiaomi 14 Ultra tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı
- Xiaomi 14 Ultra beklenen özellikler
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Xiaomi 14 Ultra tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıktı
Sızdırılan görüntülere göre Xiaomi 14 Ultra, selefi ile önemli ölçüde benzer olacak. Ancak küçük farklılıklar da yok değil. Kapak bölümünden başlayacak olursak, kamera adası artık çerçeve ile kaplı ve Leica logolu 4 farklı sensöre yer verilmiş. Diğer görüntülerde ise, telefonun siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğini görüyoruz. Üstelik her iki modelde de, vegan deri arka kapak kullanılmış.
Bunun haricinde cihazın sağ çerçevesinde güç ve ses açma kısma tuşları, üst bölümde ise bir adet hoparlör çıkışı bulunuyor. Son olarak alt çerçevede bir adet Type-C, hoparlör ve mikrofona yer verilmiş. Peki Xiaomi 14 Ultra neler sunacak?
Xiaomi 14 Ultra beklenen özellikler
Xiaomi 14 Ultra, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan LTPO OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca 6,73 inç boyutlarında olan bu panelin, 1-120Hz değişken yenileme hızına destek sunacağı beliritliyor. Kaçıranlar için Xiaomi 14 ve 14 Pro, Qualcomm'un mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 ile tanıtılmıştı. Xiaomi 14 Ultra'da ise herhangi bir sürpriz yok.
Android 14 tabanlı HyperOS ile desteklenecek telefona Snapdragon 8 Gen 3 eşlik edecek. Kamera kurulumuna gelirsek, Xiaomi'nin Leica ile olan ortaklığı Ultra sürümünde de devam ediyor. Telefonun kamera adasında, 1 inç boyutlarında 50MP birincil (Sony LYT-900), 50MP ultra geniş, 50MP 3,2x telefoto ve 50MP 5x telefoto sensörleri ile karşılaşacağız.
Ön bölümde ise görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP kamera bulunacak. Xiaomi 14 Ultra'nın RAM ve depolama kapasitesi henüz açıklanmadı. Ancak kutusundan 90W kablolu şarj sunan 5.300mAh pil paketi ile çıkacağı söyleniyor. Ayrıca su ve toza karşı IP68 sertifikası ve kamera özelinde yepyeni bir görüntü çipiyle tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.