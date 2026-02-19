Giriş
    Xiaomi ve Redmi telefonlar için güncelleme desteği bitiş tarihleri açıklandı

    Xiaomi'nin güncelleme politikası kapsamında her cihaz için desteğin bir sonu var. Şirketin resmi verilerine göre birçok Xiaomi, Redmi ve POCO modelinin HyperOS güncelleme bitiş tarihleri belli oldu.

    Xiaomi ve Redmi için güncelleme desteği bitiş tarihleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, resmi internet sitesinde paylaştığı bilgilerle cihazlarının yazılım destek sürelerini detaylandırdı. Bildiğiniz gibi her model için belirlenen bir "End-of-Life" (EOL) tarihi bulunuyor. Bu tarih, cihazın hem büyük HyperOS güncellemelerini hem de güvenlik yamalarını tamamen bırakacağı zamanı ifade ediyor. Peki Xiaomi cihazlar HyperOS güncellemelerini ne zaman almayı bırakacak?

    HyperOS desteği ne zaman bitiyor?

    EOL tarihine ulaşan bir cihaz çalışmaya devam ediyor ancak yeni HyperOS sürümlerini ve güvenlik güncellemelerini almıyor. Bu da özellikle güvenlik tarafında risk anlamına geliyor. Güncel yazılım desteği, hem sistem kararlılığı hem de veri güvenliği açısından kritik öneme sahip. Listede hem Redmi hem de POCO markalı çok sayıda model yer alıyor.

    Amiral gemisi, orta segment ve giriş seviyesi cihazlar için farklı destek süreleri uygulanıyor. Üst segment bazı modeller daha uzun yazılım desteği alırken, eski nesil cihazlarda bu süre doğal olarak sona yaklaşıyor. Cihazınız EOL tarihine yaklaşıyorsa, özellikle güvenlik açısından yeni bir modele geçiş mantıklı olabilir. Güncelleme desteği sona ermiş bir telefon günlük kullanımda sorun çıkarmasa da, uzun vadede güvenlik açıklarına karşı savunmasız hale gelebilir.

    Cihaz EOL Tarihi (YYYY-AA-GG)
    Xiaomi 15, 15 Ultra 2031-03-01
    Xiaomi 15T, 15T Pro 2031-09-24
    Xiaomi 14 2029-02-25
    Xiaomi 14 Ultra 2029-03-15
    Xiaomi 14T, 14T Pro 2029-09-26
    Xiaomi 13, 13 Pro 2028-03-08
    Xiaomi 13 Ultra 2028-06-12
    Xiaomi 13 Lite 2027-03-02
    Xiaomi 13T, 13T Pro 2028-10-04
    Xiaomi 12, 12 Pro 2026-03-17
    Xiaomi 12 Lite 2026-07-01
    Xiaomi 12T, 12T Pro 2026-10-13
    Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro 2028-03-01
    Xiaomi Pad 6 2026-07-10
    Xiaomi MIX Flip 2029-07-18
    Redmi Note 15, Note 15 5G 2032-01-15
    Redmi Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro+ 5G 2032-01-15
    Redmi Note 14 2031-03-01
    Redmi Note 14 5G 2029-01-09
    Redmi Note 14 Pro 2029-01-15
    Redmi Note 14 Pro 5G 2029-01-30
    Redmi Note 14 Pro+ 5G 2029-01-01
    Redmi Note 13, Note 13 5G 2028-01-15
    Redmi Note 13 Pro, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G 2028-01-15
    Redmi Note 12 2027-03-23
    Redmi Note 12 5G 2026-03-23
    Redmi Note 12 Pro 2026-04-20
    Redmi Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G 2027-03-23
    Redmi Note 12S 2027-05-10
    Redmi 15 2029-09-22
    Redmi 15 5G 2029-08-01
    Redmi 15C 2031-08-28
    Redmi 15C 5G 2031-09-30
    Redmi 14C 2028-09-26
    Redmi 13C 2026-11-10
    Redmi 12 2027-06-16
    Redmi 12 5G 2027-09-01
    Redmi 12C 2026-03-10
    Redmi A5 2029-04-30
    Redmi A3 2027-02-21
    Redmi A2, A2+ 2026-03-24
    Redmi Pad 2, Pad 2 4G 2032-06-15
    Redmi Pad 2 Pro, Pad 2 Pro 5G 2029-09-22
    Redmi Pad Pro 5G 2027-06-11
    Redmi Pad SE 8.7, Pad SE 8.7 4G 2026-08-15
    POCO F8 Pro, F8 Ultra 2031-11-26
    POCO F7 2031-06-24
    POCO F7 Pro, F7 Ultra 2031-03-27
    POCO F6 2028-05-23
    POCO F6 Pro 2028-05-22
    POCO F5, F5 Pro 2026-05-09
    POCO X7 2029-01-30
    POCO X7 Pro 2029-01-07
    POCO X6 5G, X6 Pro 2028-01-11
    POCO X5 5G 2027-02-06
    POCO X5 Pro 5G 2026-02-06
    POCO M8 5G, M8 Pro 5G 2032-01-08
    POCO M7 2031-08-19
    POCO M7 Pro 5G 2029-01-09
    POCO M6 2028-06-05
    POCO M6 Pro 2028-01-11
    POCO C85 2031-08-28
    POCO C75 2028-09-26
    POCO C65 2026-11-06
    POCO Pad M1 2029-09-22
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    vay be gayet iyi

