HyperOS 4.0 geliyor: Xiaomi'nin kendi altyapısı ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, HyperOS 4.0 sürümüyle birlikte yazılım tarafında daha bağımsız bir yapıya yönelmeyi planlıyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre şirket, MIUI döneminden kalan kodları kademeli olarak sistemden çıkararak, kendi geliştirdiği altyapıyı devreye almaya hazırlanıyor.

MIUI rafa kalkıyor

Aktarılan bilgilere göre HyperOS 4, Android'in temel servislerini korurken, sistemin alt katmanlarında Xiaomi'ye ait yerel bir framework ile sunulacak. Bu yaklaşım, uygulama uyumluluğunu riske atmadan, kontrolün daha fazla Xiaomi'ye geçmesini amaçlıyor. Aynı zamanda şirketin kendi yapay zeka modelini sistem seviyesinde entegre etmeyi planlıyor.

Kaçıranlar için daha önce Xiaomi, 2026 yılında kendi işlemcisi, işletim sistemi ve büyük ölçekli yapay zeka modellerini tek bir cihazda birleştirmeyi hedeflediğini duyurmuştu. 2025'te tanıtılan XRING O1 işlemcisi ise, bu dönüşümün ilk adımı oldu. Dolayısıyla geçiş süreci şimdiden başlamış durumda ve HyperOS 4.0 bunun ikinci adımı olacak.

Xiaomitime kaynaklarına göre HyperOS 3.1 sürümünde yer alan bazı sistem uygulamaları, MIUI dönemine ait SDK bileşenlerini kullanmayı bıraktı. Hava Durumu ve Fotoğraf Albümü gibi uygulamaların bu kapsamda güncellendiği aktarılıyor. HyperOS 4'ün ise "sıfır miras" yaklaşımıyla tanımlanan ilk sürüm olabilir.

Öte yandan Xiaomi'nin çekirdek sistem uygulamalarını Google'ın Flutter çatısı ve Rust programlama diliyle yeniden yazmayı test ettiği belirtiliyor. Bu yaklaşım, daha modüler bir mimariye geçilmesini ve sistem bileşenlerinin daha hızlı güncellenebilmesini mümkün kılabilir. HyperOS 4.0'ın önümüzdeki yaz aylarında tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

