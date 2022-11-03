Dolby Atmos nedir, ne işe yarar? Dolby Atmos destekli telefonlar

Ev sineması sadece görüntüden ibaret değil, ses de aynı derecede önemli. Son zamanlarda bu alanda önemli gelişmeler oldu; artık 5.1 ve 7.1 surround ses sistemleri ile sınırlı değiliz. Dolby Atmos’un yaygınlaşması sayesinde tamamen çevreleyen, sinema benzeri deneyimler yaşayabiliyoruz. Blu-ray ve 4K UHD’nin video performansı ne derece etkiliyse bugün, filmler, müzikler, maçlar, oyunların sesi de Atmos sayesinde o kadar etkileyici. Peki, Dolby Atmos nedir? Dolby Atmos ses teknolojisi hakkında en çok merak edilenler burada.

10 yıldan kısa bir süre içinde, Dünya genelinde binlerce sinemada Dolby Stereo ses düzeni kullanılmaya başlandı. Dolby Stereo Digital ya da Dolby Digital, ilk kez 1992 yapımı Batman Dönüyor filminde kullanıldı. Ev sineması alanına Dolby AC-3 olarak sunulan format, ekstra donanım gerekliliğinden tüketici pazarında yaygınlaşmadı. Dolby Digital, birçok uydu TV ve kablo TV alıcısında, DVD oynatıcılarda, HDTV’lerde yerini aldı. Dolby, Simpsonlar dizisi için özel ses sıkıştırma şeması bile geliştirdi. 2010’da Dolby Surround 7.1 tanıtıldı ve dünya çapında, sinema salonlarına 7.1 surround hoparlör kurulumları gerçekleştirdi. Bu format ilk kez Pixar’ın Toy Story 3 filminde kullanıldı ve yaygınlaştı. Sesin tepeden de geldiği yeni sinema ses teknolojisi olan Dolby Atmos da 2012’de Pixar’ın Cesur filmi ile tanıtıldı. 2014’te Dolby, Atmos’u ev sinema sistemine taşıma planı olduğunu duyurdu. Bu teknoloji ilk Game of Thrones (diskli) ile deneyimlendi. 2019 itibarıyla Dolby Atmos müzik keyfi başladı.

Dolby Atmos nedir ❓

Tam Boyutta Gör Dolby Atmos nedir? kısaca tanımlamak gerekirse; Dolby Atmos, popüler bir surround ses formatıdır. Dolby Atmos, aynı zamanda DTS:X’e rakip ve en büyük ticari sinemalardan ev sinema sistemlerine kadar her şeyde bulunuyor; akıllı telefon ve tabletlerde de mevcut. Üç boyutlu ses sistemi olarak da bilinen bu format, başlangıçta sinema salonları için tasarlanmış olsa da artık müzikleri remikslemenin ve dinlemenin yeni bir yolu olarak da kullanılıyor.

Dolby Atmos, en iyi Blu-Ray oynatıcılar ve en iyi soundbar’lar ile birlikte kullanıldığında tamamen 3 boyutlu ses ortamını simüle edebilir. Bu, dinamik sesin yukarıdan dahil etrafınızdaki her yerden kulağınıza ulaşabileceği anlamına gelir. İster film izliyor olun, ister müzik dinliyor olun, isterseniz de oyun oynuyor olun, çok daha detaylı gelişmiş bir ses deneyimi yaşarsınız. Dolby Atmos nedir, nasıl çalışır? biraz detaya inelim.

Dolby Atmos, aslında panoramik sesi ses cihazlarına taşıyan ve dinleme deneyiminizi daha sürükleyici hale getiren çığır açan bir üç boyutlu ses platformudur. Dolby Atmos’un yeni bir teknoloji olmadığı biliyorsunuzdur. Peki, Dolby Atmos ne zaman çıktı? 2012 yılında Pixar filmi Brave’in gösterime girmesiyle birlikte bu teknolojiyle tanıştık. İzleyicileri sinema deneyiminin derinliklerine çeken zengin ses düzeni oluşturma özelliğiyle hemen fark edildi.

Tam Boyutta Gör Dolby Atmos teknolojisi, birkaç yıl içinde ev sineması kurulumlarında kullanılabilir oldu. Atmos, dikey düzlemde sesleri yeniden oluşturan yeni yükseklik kanalları eklediğinden, stereo, 5.1 ve 7.1’in bilindik hoparlör kurulumunu bozdu. Dolby Atmos ile sesler yalnızca kulak seviyesinde oluşturulmuyor, daha sürükleyici deneyim için çeşitli farklı yüksekliklerde iletilebiliyor. Geleneksel kanal tabanlı sistemlerden farklı olarak Atmos, her bir hoparlöre ayrı seviyelerde ses göndermekle kalmıyor, aynı zamanda 118 adede kadar eşzamanlı ses nesnesi üretebiliyor. Ses tasarımcısı, her ses ve konuşmayı belirli kanallara atamak yerine ses alanı içindeki kesin noktalara yerleştirebiliyor. Bu nesneler, alan içinde manipüle edilerek, hareket ettirilerek etkileyici 3D ses sahnesi oluşturulabiliyor.

En iyi Dolby Atmos deneyimini sunan sinemalarda yüzlerce hoparlör kullanılıyor ancak ev ortamına böyle bir sistemi barındıracak bir odaya sahip olmak pek olası değil. Bunun yerine daha basit alternatifler var; ses sisteminize iki veya dört adet tavan hoparlörü eklemek veya amaca yönelik bir Atmos özellikli hoparlör satın almak. Hoparlör satın almayı planlıyorsanız, Atmos film müziğinin kodunu çözebilen uyumlu bir AV alıcısı gerekir. Son birkaç yılda piyasaya çıkan alıcıların çoğu, (uygun fiyatlı olanlar dahil) bu formatı destekliyor; tepe hoparlörü kurulumu için tavanınızda delik açmanız gerekmiyor. Peki, Atmos hoparlör veya soundbar olmadan Atmos deneyimini yaşamanın bir yolu yok mu? Tam olarak yok diyemeyiz.

Dolby, herkesin özel Atmos hoparlörleri/soundbar ürünleri satın alamayacağını düşünerek, teknolojiyi daha erişilebilir kılmak adına sanal Atmos deneyimi yaratan bir işlem geliştirmiş. Örneğin; Dolby Atmos Yükseklik Sanallaştırması (Height Virtualization), Atmos’un tepe ses deneyimini hoparlör aracılığıyla dinleyici seviyesinde simüle etmeyi amaçlıyor. DTS:X’in kardeşi DTS Virtual:X gibi 5.1, 7.1 ve hatta stereo hoparlör sisteminden daha saran, 360 derece çevreleyen bir ses alanı oluşturmak için tasarlanmış. Teknoloji, sesi dinleyicinin önündeki hoparlörlere dağıtmadan önce tepe ses bileşenlerine yükseklik filtresi uygulayarak çalışıyor. Dolby, bu filtrelerin insan kulağının tepeden gelen seslere verdiği doğal uzamsal işareti simüle ettiğini, ses tınısının doğal kalması için ilgili filtrelerin eşitlenmesine özen gösterildiğini söylüyor. Dolby Atmos yükseklik sanallaştırma, AVR’lerden, soundbar’lara ve hatta kulaklıklara kadar her şeyde mevcut.