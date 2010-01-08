Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xperia X10'un küçük kardeşi Robyn tekrardan gündeme geldi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,8b
1
8
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan Android işletim sisteminden güç alan Sony Ericsson Xperia X10'un küçük kardeşi Robyn, PointGPhone.com adresinde görüntülenerek tekrar gündeme geldi.

Daha önceki haberimizde yeni cihazda 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, dokunmatik ekran, kablosuz internet bağlantısı için WI-FI ve 3.5 mm'lik jak girişi rivayetlerini sizlerle paylaşmıştık. Ayrıca Robyn ile Xperia X10'nun aynı işletim sistemini paylaşacağı iddia ediliyordu. iPhone'un 3.5 inç'lik ekran boyutunu göz önünde bulundurursak Robyn'nin ekranı 3 inç'in (~7.62 cm) altında olabilir.

Sony Ericsson yetkilileri sessizliği bozmadığı için telefonun kesin teknik özellikleri ve isim değişikliğinin olup olmayacağı bilinmiyor. Telefonun resmi tanıtım tarihi olarak bazı sitelerce 14 şubat işaret ediliyor.


http://www.pointgphone.com/sony-ericsson-robyn-photos-exclusivite-10365 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sotoxs 9 yıl
çok küçük görünüyor. 3 inç altı dokunmatik gereksiz bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bizimdenizci 9 yıl
Bende Bu ne ya n95 mi dicektim sony yazısını görünce hıı dedim..
bencede fazla tutmaz..
ince modeller moda artık..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ermeydan 9 yıl
Tasarım N95 8 GB nin aynısı olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sasa_iliç 9 yıl

Ermeydan

Tasarım N95 8 GB nin aynısı olmuş



biraz benzemiş ama makul fiyattan çıkarsa çok tutulur baya alan olur cihazı bu özellikler için..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl QNAP TS239 Pro: iSCSI destekli NAS çözümü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim