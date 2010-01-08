Xperia X10'un küçük kardeşi Robyn tekrardan gündeme geldi

Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan Android işletim sisteminden güç alan Sony Ericsson Xperia X10'un küçük kardeşi Robyn, PointGPhone.com adresinde görüntülenerek tekrar gündeme geldi.
Daha önceki haberimizde yeni cihazda 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, dokunmatik ekran, kablosuz internet bağlantısı için WI-FI ve 3.5 mm'lik jak girişi rivayetlerini sizlerle paylaşmıştık. Ayrıca Robyn ile Xperia X10'nun aynı işletim sistemini paylaşacağı iddia ediliyordu. iPhone'un 3.5 inç'lik ekran boyutunu göz önünde bulundurursak Robyn'nin ekranı 3 inç'in (~7.62 cm) altında olabilir.
Sony Ericsson yetkilileri sessizliği bozmadığı için telefonun kesin teknik özellikleri ve isim değişikliğinin olup olmayacağı bilinmiyor. Telefonun resmi tanıtım tarihi olarak bazı sitelerce 14 şubat işaret ediliyor.
bencede fazla tutmaz..
ince modeller moda artık..
biraz benzemiş ama makul fiyattan çıkarsa çok tutulur baya alan olur cihazı bu özellikler için..