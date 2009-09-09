Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yahoo'dan iPhone'a özel Flickr uygulaması

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,2b
1
5
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Flickr'a en çok fotoğraf gönderen mobil cihaz ünvanına sahip iPhone artık videoları ve fotoğrafları mail ile göndermekten kurtuluyor. Yahoo, iPhone OS'e özel ücretsiz Flickr uygulamasını AppStore'dan kullanıcılarına sundu.

Flickr App, orijinal Flickr sitesinde yapabildiğiniz herşeyi iPhone'unuzdan da yapmanıza imkan veriyor. Sade kullanıcı arayüzüyle dikkat çeken uygulamanın ana ekranıda Flickr kullanıcıların ekledikleri fotoğrafları slayt halinde size sunuyor. Şimdilik iPhone kullanıcılarına hitap eden ancak bugün Türkiye saatiyle 20:00'de yapılacak geleneksel Eylül ayı özel etkinliğinde tanıtılması beklenen kameralı 3.Nesil iPod Touch kullanıcılarına da hitap etmesi yüksek olan Flickr App'i daha yakında incelemek ve yüklemek için buraya (iTunes gerektirir) tıklayınız.

Yahoo'dan iPhone'a özel Flickr uygulaması
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
..Knight.. 10 yıl
Flickr en beğendiğim fotoğraf paylaşım platformlarından birisi. Haber için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mert 10 yıl
iPhone zaten Flickr'a en çok fotoğraf gönderen telefondu iyi yapmışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutech 10 yıl
ooo çok güzel haber tşk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sylargray 10 yıl
Program çok başarılı olmuş gerçekten. Bilgilendirme için teşekkürler Shady.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim