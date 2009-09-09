Yahoo'dan iPhone'a özel Flickr uygulaması

Flickr'a en çok fotoğraf gönderen mobil cihaz ünvanına sahip iPhone artık videoları ve fotoğrafları mail ile göndermekten kurtuluyor. Yahoo, iPhone OS'e özel ücretsiz Flickr uygulamasını AppStore'dan kullanıcılarına sundu.

Flickr App, orijinal Flickr sitesinde yapabildiğiniz herşeyi iPhone'unuzdan da yapmanıza imkan veriyor. Sade kullanıcı arayüzüyle dikkat çeken uygulamanın ana ekranıda Flickr kullanıcıların ekledikleri fotoğrafları slayt halinde size sunuyor. Şimdilik iPhone kullanıcılarına hitap eden ancak bugün Türkiye saatiyle 20:00'de yapılacak geleneksel Eylül ayı özel etkinliğinde tanıtılması beklenen kameralı 3.Nesil iPod Touch kullanıcılarına da hitap etmesi yüksek olan Flickr App'i daha yakında incelemek ve yüklemek için buraya (iTunes gerektirir) tıklayınız.

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