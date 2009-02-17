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Yakıt hücresiyle çalışan dünyanın ilk traktör İtalya'da tanıtıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
77,5b
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46
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yakıt hücresiyle çalışan dünyanın ilk traktör İtalya'da tanıtıldı
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Yakıt fiyatlarındaki yüksek seyir ve sürekli dalgalanma hepimizin hayatını zorlaştırırken kuşkusuz en büyük etkiyi toprakla uğraşan ve tarımsal faaliyetlerini sürdürmek için traktörlere ihtyaç duyan çiftçiler görüyor. Geçtiğimiz aylarda çiftçilerin yakıt masraflarını ciddi ölçüde azaltacağı iddiasıyla çalışmaları başlayan güneş enerjili traktörden sonra üreticilerin yakıt hücrelileri üzerinde de çalışmaya başladığı bildiriliyor.

Traktör üreticilerinin alternatif enerji kaynaklarına olan ilgisi her geçen gün artarken, sektörün önde gelen oyuncularından birisi olan New Holland, İtalya'da yaptığı tanıtım ile yakıt hücresiyle çalışan yeni traktörünün üzerindeki örtüyü kaldırdı. Dünyanın yakıt hücresiyle çalışan ilk traktörü olduğu belirtilen yeni araç, tasarım detayları ve özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

106 hp gücünde olduğu ve hidrojen tankının 2 saate yakın çalışma süresi sunduğu belirtilen traktörde, şanzıman ve doğal olarak debriyaj sistemi bulunmuyor. Yapılan açıklamalara göre, sürücüleri motor gücünü arttırarak veya azaltarak traktörü hızını arttırıp azaltabiliyor. New Holland'dan yapılan açıklamaya göre gerekli elektrik enerjisi (sıklıkla fosil kaynaklar) için tarım alanları oldukça ideal çünkü güneş ve rüzgar enerjisinin değerlendirilebileceği ve bu sayede çiftçilerin kendi yakıtını üretilebileceği belirtilmekte.

2011 yılında testlerinin başlaması, 2013 yılında da pazara sunulması beklenen yakıt hücreli traktörün fiyatı için New Holland sessiz kalırken sadece yakıt hücresi için 300.000 Avro gibi bir maliyette söz edildiğini de belirtelim.

Yakıt hücresiyle çalışan dünyanın ilk traktör İtalya'da tanıtıldı
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1 Avatar
fatihcanery 10 yıl
iyi güzelde aşırı pahalı
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etusch 10 yıl
Şu anda pek çok farklı teknoloji olmasına rağmen bunlar şekilde de görüldüğü gibi pahalı olduklarından henüz piyasaya sürülebilecek durumda değiller. Ben yakın zamanın teknolojisi olarak hibrid motorlu araçları görüyorum. Neden bu konuda gerekli çalışmalar yapılmadığını pek anlamış değilim. Şu anda bildiğim kadarı ile bu konuya eğilen ve halihazırda piyasada elde edilebilir şekilde araçları bulunan firmalar Honda ve Toyota. Bununla birlikte Citroen'in yanılmıyorsam berlingo için böyle bir sistem geliştirdiğini de okumuştum. Bence üzerine düşülmesi gereken bir sistem özellikle yavaş araçlar için faydalı olabilir.

Traktöre geri dönecek olursak; Aslında elektrik motorları o kadar küçük olabiliyorki bu traktörün iki tekerinin arasına direkt olarak yerleştirilebilir. Fakat diferansiyel de bu araçlarda önemli bir parça. Bu yüzden motor her nereye konmuş olursa olsun en azından bir aktarma mili olmak durumunda. Büyük ihtimalle dört tekerden aktarmalı olan bu aradında iki diferansiyelli ve bunlara gücü aktaran milleri vardır.
Elektirk motoru stroklu motorlar gibi değildir. Stroklu motorların her ne kadar yapısı bir yöne dönmeye göre ayarlanıyorda olsa onlarında her iki yöne çalışabilenleri vardır. Bu motorlar elektrik motoru tarafından verilen ilk hareket yönünde çevrimlerine devam ederler. Fakat her halükarda rölanti devrine ihtiyaç duyarlar ve bu devri aşan yüklerde stop ederler. Elektirk motoru ise böyle değildir. Akımı aldığında akıma göre dönmeye başlar ve bunun için bir rölanti devrine ihtiyaç yoktur. Bu sayede şanzımansız da çalışabilir. Fakat ben olsam yine de şanzıman tercih ederdim.
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Penguen35 10 yıl

Bazı arkadaslar YAKIT HÜCRELERİ (fuel cells) yada bizde daha bilinen adıyla YAKIT PİLLERİ ile ilgili soru sormuslar. Diyecegim tek sey tüketim alıskanlıklarımızın degismeyecegidir merak etmeyin.
SHELL ve BP gibi enerji sektörünün devleri coktan bu pillerin üretimine gectiler bile. Dünya pazarını yine ellerine almak üzereler.


Dünyada irili ufaklı bir sürü firma bu pilleri üretiyor. Ama bu isler rekabet isi, kim ucuz ve verimliyse o piyasaya hakim olur. Alttaki linkte irili ufaklı yüzlerce FUEL CELL üreticisinin listesi var.
fuelcells.org/...
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serhatli22 10 yıl
Elalem yapsın biz ya bakalım ya alalım bizim zenginler ha bire ithalat yapsın ne tasarım ne üretim allahın çıkarcıları kolay karcıları. üzülüyorum böyle bizim sermaye sahiplerini ne ufku var ne niyeti bazısı
elinden gelse daha çok para için vatan toprağı bile satar..


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Penguen35 10 yıl

700 bin avro rakamı nereden cıktı bilmiyorum. Ama bu alet 700 bin avro ise 700 bine neler yapılır basitce özetleyeyim (detaya girersek uzar gider):

- 100 bin avrosu ile 2 tane fıstık gibi klimalı New Holland traktör alınır. Biri bozulunca digeri devreye sokulur.
- Geri kalan 650 bin avro ile gidip 400 bin litre dizel yakıt (mazot) alınır. Artan para yakıt deposu icin.
- Günde ortalama 20 litre mazot harcasak (her gün traktör kullanılmaz) bu yakıt bizlere 20 bin gün yeter. Yaklasık 55 yıl.


Kısacası yakıt pilli traktör fiyat/performans acısından rezalet bir alet.
Bakın her ikisindede bakım giderlerini saymadım, sartlar esit sayılır yani.
Sadece cevre temizligi yanımıza kâr kalır baska bi getirisi olmaz. Bir de bunun her 2 yılda bir yakıt bataryası ölür 300 bin avro vermek zorunda kalırız.
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fiat tempra sxak 10 yıl
onu bunu anlamamda traktörde klima olacak arkadaş klima olmadımı bir halta yaramaz o traktör
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Eskiletor 10 yıl
Tatilini Deniz yerine kırsalda geçirmek isteyenlere duyrulur.
Zira bu fiyata yat alınır. :)
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FATAL1TY` 10 yıl
New Holland bu işi biliyor az sürmedim köyde TS110`u :D:D
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yekoo 10 yıl
italyanlar biliyo traktör işini...
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barocka 10 yıl
ya 300.000 € ya kaç yıl eski traktörlere benzin alınır

ama ilerde düşecektir fiyatı elbet
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RavingLunatic 10 yıl
sarımsak
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00x men00 10 yıl
ferrariden bile daha pahalı
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trimaxsahinabi 10 yıl
eğer PEM tipi bir hücreyse kullandıkları ; gereken hidrojeni nerden bulacak merak ettim doğrusu. hadi buldular diyelim ki ,maliyeti ne olacak bunun. hadi maliyeti uygun oldu ,acaba yakıt hücresi içindeki membranın dayanma süresi nedir?
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