Yakıt hücresiyle çalışan dünyanın ilk traktör İtalya'da tanıtıldı

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Yakıt fiyatlarındaki yüksek seyir ve sürekli dalgalanma hepimizin hayatını zorlaştırırken kuşkusuz en büyük etkiyi toprakla uğraşan ve tarımsal faaliyetlerini sürdürmek için traktörlere ihtyaç duyan çiftçiler görüyor. Geçtiğimiz aylarda çiftçilerin yakıt masraflarını ciddi ölçüde azaltacağı iddiasıyla çalışmaları başlayan güneş enerjili traktörden sonra üreticilerin yakıt hücrelileri üzerinde de çalışmaya başladığı bildiriliyor.

Traktör üreticilerinin alternatif enerji kaynaklarına olan ilgisi her geçen gün artarken, sektörün önde gelen oyuncularından birisi olan New Holland, İtalya'da yaptığı tanıtım ile yakıt hücresiyle çalışan yeni traktörünün üzerindeki örtüyü kaldırdı. Dünyanın yakıt hücresiyle çalışan ilk traktörü olduğu belirtilen yeni araç, tasarım detayları ve özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

106 hp gücünde olduğu ve hidrojen tankının 2 saate yakın çalışma süresi sunduğu belirtilen traktörde, şanzıman ve doğal olarak debriyaj sistemi bulunmuyor. Yapılan açıklamalara göre, sürücüleri motor gücünü arttırarak veya azaltarak traktörü hızını arttırıp azaltabiliyor. New Holland'dan yapılan açıklamaya göre gerekli elektrik enerjisi (sıklıkla fosil kaynaklar) için tarım alanları oldukça ideal çünkü güneş ve rüzgar enerjisinin değerlendirilebileceği ve bu sayede çiftçilerin kendi yakıtını üretilebileceği belirtilmekte.

2011 yılında testlerinin başlaması, 2013 yılında da pazara sunulması beklenen yakıt hücreli traktörün fiyatı için New Holland sessiz kalırken sadece yakıt hücresi için 300.000 Avro gibi bir maliyette söz edildiğini de belirtelim.

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