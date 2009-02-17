Yakıt hücresiyle çalışan dünyanın ilk traktör İtalya'da tanıtıldı

Yakıt fiyatlarındaki yüksek seyir ve sürekli dalgalanma hepimizin hayatını zorlaştırırken kuşkusuz en büyük etkiyi toprakla uğraşan ve tarımsal faaliyetlerini sürdürmek için traktörlere ihtyaç duyan çiftçiler görüyor. Geçtiğimiz aylarda çiftçilerin yakıt masraflarını ciddi ölçüde azaltacağı iddiasıyla çalışmaları başlayan güneş enerjili traktörden sonra üreticilerin yakıt hücrelileri üzerinde de çalışmaya başladığı bildiriliyor.
Traktör üreticilerinin alternatif enerji kaynaklarına olan ilgisi her geçen gün artarken, sektörün önde gelen oyuncularından birisi olan New Holland, İtalya'da yaptığı tanıtım ile yakıt hücresiyle çalışan yeni traktörünün üzerindeki örtüyü kaldırdı. Dünyanın yakıt hücresiyle çalışan ilk traktörü olduğu belirtilen yeni araç, tasarım detayları ve özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.
106 hp gücünde olduğu ve hidrojen tankının 2 saate yakın çalışma süresi sunduğu belirtilen traktörde, şanzıman ve doğal olarak debriyaj sistemi bulunmuyor. Yapılan açıklamalara göre, sürücüleri motor gücünü arttırarak veya azaltarak traktörü hızını arttırıp azaltabiliyor. New Holland'dan yapılan açıklamaya göre gerekli elektrik enerjisi (sıklıkla fosil kaynaklar) için tarım alanları oldukça ideal çünkü güneş ve rüzgar enerjisinin değerlendirilebileceği ve bu sayede çiftçilerin kendi yakıtını üretilebileceği belirtilmekte.
2011 yılında testlerinin başlaması, 2013 yılında da pazara sunulması beklenen yakıt hücreli traktörün fiyatı için New Holland sessiz kalırken sadece yakıt hücresi için 300.000 Avro gibi bir maliyette söz edildiğini de belirtelim.
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Traktöre geri dönecek olursak; Aslında elektrik motorları o kadar küçük olabiliyorki bu traktörün iki tekerinin arasına direkt olarak yerleştirilebilir. Fakat diferansiyel de bu araçlarda önemli bir parça. Bu yüzden motor her nereye konmuş olursa olsun en azından bir aktarma mili olmak durumunda. Büyük ihtimalle dört tekerden aktarmalı olan bu aradında iki diferansiyelli ve bunlara gücü aktaran milleri vardır.
Elektirk motoru stroklu motorlar gibi değildir. Stroklu motorların her ne kadar yapısı bir yöne dönmeye göre ayarlanıyorda olsa onlarında her iki yöne çalışabilenleri vardır. Bu motorlar elektrik motoru tarafından verilen ilk hareket yönünde çevrimlerine devam ederler. Fakat her halükarda rölanti devrine ihtiyaç duyarlar ve bu devri aşan yüklerde stop ederler. Elektirk motoru ise böyle değildir. Akımı aldığında akıma göre dönmeye başlar ve bunun için bir rölanti devrine ihtiyaç yoktur. Bu sayede şanzımansız da çalışabilir. Fakat ben olsam yine de şanzıman tercih ederdim.
Bazı arkadaslar YAKIT HÜCRELERİ (fuel cells) yada bizde daha bilinen adıyla YAKIT PİLLERİ ile ilgili soru sormuslar. Diyecegim tek sey tüketim alıskanlıklarımızın degismeyecegidir merak etmeyin. SHELL ve BP gibi enerji sektörünün devleri coktan bu pillerin üretimine gectiler bile. Dünya pazarını yine ellerine almak üzereler.
Dünyada irili ufaklı bir sürü firma bu pilleri üretiyor. Ama bu isler rekabet isi, kim ucuz ve verimliyse o piyasaya hakim olur. Alttaki linkte irili ufaklı yüzlerce FUEL CELL üreticisinin listesi var.
fuelcells.org/...
700 bin avro rakamı nereden cıktı bilmiyorum. Ama bu alet 700 bin avro ise 700 bine neler yapılır basitce özetleyeyim (detaya girersek uzar gider):
- 100 bin avrosu ile 2 tane fıstık gibi klimalı New Holland traktör alınır. Biri bozulunca digeri devreye sokulur.
- Geri kalan 650 bin avro ile gidip 400 bin litre dizel yakıt (mazot) alınır. Artan para yakıt deposu icin.
- Günde ortalama 20 litre mazot harcasak (her gün traktör kullanılmaz) bu yakıt bizlere 20 bin gün yeter. Yaklasık 55 yıl.
Kısacası yakıt pilli traktör fiyat/performans acısından rezalet bir alet. Bakın her ikisindede bakım giderlerini saymadım, sartlar esit sayılır yani.
Sadece cevre temizligi yanımıza kâr kalır baska bi getirisi olmaz. Bir de bunun her 2 yılda bir yakıt bataryası ölür 300 bin avro vermek zorunda kalırız.
Zira bu fiyata yat alınır. :)
ama ilerde düşecektir fiyatı elbet