Sodyum-hava yakıt hücreleriyle havacılıkta elektrik devrimi

Bir taşla iki kuş vuran yakıt hücresi
Yeni sistem, sıvı sodyum metal ve nemli havanın kimyasal tepkimesine dayanıyor. Hücre, iki ayrı hazne ve bunları ayıran katı seramik bir elektrolitten oluşuyor. Bir haznede sıvı sodyum bulunurken, diğer hazneye nemli hava veriliyor. Sodyum iyonları, elektrolit aracılığıyla hava haznesine geçerek burada oksijenle tepkimeye giriyor ve elektrik üretiliyor. Reaksiyonu kolaylaştırmak için gözenekli bir elektrot da sistemde yer alıyor.
Bu işlem sonucunda ortaya çıkan sodyum oksit, yalnızca enerji sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda çevresel fayda da sunuyor. Bilim insanları, bu bileşiğin uçaktan atıldığında havadaki fazla karbondioksiti emerek sodyum bikarbonata dönüştüğünü belirtiyor. Sodyum bikarbonat (yani bildiğimiz kabartma tozu) okyanuslara karıştığında, suyun asitliğini azaltarak sera gazlarının zararlı etkilerini tersine çevirebilir. Dolayısıyla um-hava yakıt hücresi, hem elektrikli temiz uçuşu sağlayabiliyor hem de okyanusların dengesini korumaya yardımcı oluyor.
Hızlı dolum, yüksek verim, kolay üretim
Sodyum metali üretimi de büyük bir sorun teşkil etmiyor. Bu element, geçmişte kurşunlu benzin döneminde yakıt katkı maddesi olarak zaten yaygın biçimde kullanılmıştı. Günümüzde bolca bulunan ve ucuz olan sodyum klorür (sofra tuzu) ile yeniden üretilebiliyor. 98 °C’lik erime sıcaklığı sayesinde, suyun kaynama noktasının hemen altında işlenebiliyor.
İlk adım dronalar, sonrasında yolcu uçakları
Henüz yolcu uçaklarında kullanılmaya başlanmamış olsa da, teknolojinin yakın vadede ticari dronlarda test edilmesi bekleniyor. MIT destekli bir girişim olan Propel Aero, "tuğla boyutunda" ve 1.000 watt-saat kapasiteli bir yakıt hücresi modelini önümüzdeki yıl içinde piyasaya sürmeyi hedefliyor. Yakıt hücresi sadece havacılıkta değil, trenlerde veya gemilerde de kullanılabilir.
Chiang, “İnsanların bunun tamamen çılgın bir fikir olduğunu düşünmelerini bekliyoruz. Eğer öyle düşünmezlerse, biraz hayal kırıklığına uğrarım, çünkü bir şey ilk bakışta çılgınca gelmiyorsa, muhtemelen yeterince devrim niteliğinde değildir” diyor.Kaynakça https://newatlas.com/energy/sodium-air-fuel-cell-aircraft/ https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(25)00143-6 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!