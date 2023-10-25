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    Anlık Bildirim

    SEC uyardı: Yapay zeka, neredeyse “kaçınılmaz” finansal krize neden olacak

    Yapay zeka yüzünden yeni bir kriz kapıda olabilir. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu veya kısaca SEC, yapay zekanın neden olduğu "neredeyse kaçınılmaz" finansal kriz konusunda uyardı.
    Yapay zeka, neredeyse “kaçınılmaz” finansal krize neden olacak Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka hakkındaki güncel endişeler genellikle oldukça yüzeysel: İş kaybı, insan yaratıcılığının sonu, eser hırsızlığı ve belki insan ırkının yok olması. Ancak gelişmiş yapay zeka söz konusu olduğunda endişelenmemiz gereken başka bir şey daha var. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu başkanına göre endişelenecek bir diğer konu finansal kriz. Ve hatta bu krizin “neredeyse kaçınılmaz” olduğu ifade ediliyor.

    Yapay zeka finansal krize neden olacak

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, Financial Times'a verdiği demeçte, yapay zeka sistemlerinin artan kullanımının önümüzdeki on yıl içinde neredeyse kesinlikle finansal piyasaların çökmesine yol açacağını söyledi.

    Gensler, teknoloji şirketleri tarafından geliştirilen yapay zeka modellerine güvenilmesi nedeniyle neredeyse kaçınılmaz olan krizin ortaya çıkacağı konusunda uyarıyor. Ayrıca, şu anda finans kurumları tarafından piyasaları izlemek, tavsiyelerde bulunmak, hesap açmayı otomatikleştirmek ve daha fazlası için kullanılan yapay zeka araçları arasındaki çeşitlilik eksikliğine de dikkat çekildi.

    Gensler'e göre çözüm, hem üretkenyapay zeka modellerini hem de bu teknolojiyi benimseyen finansal kuruluşları denetleyen bir düzenleme getirmek. Çözüm ortada olsa da bunu gerçekleştirmek hayli zor. Gensler, bu zorluğu şu sözlerle ifade ediyor: “Bu ele alınması zor bir finansal istikrar meselesi çünkü düzenlemelerimizin çoğu bireysel kurumlar, bireysel bankalar, bireysel para piyasası fonları, bireysel brokerlar ile ilgili; bu sadece yaptığımız işin doğasında var. Bu ise, birçok kurumun aynı temel modele ya da temel veri toplayıcısına güveniyor olabileceği yatay bir meseleyle ilgili.”

    Düzenleyici yasalar hazır değil

    Gary Gensler Tam Boyutta Gör
    Şimdiye kadar, yapay zeka şirketleri kendi teknolojilerinin yarattığı riskleri kendi kendilerine düzenlemeyi ve yönetmeyi kabul ettiler, ancak hükümetler daha sıkı düzenleme çağrısında bulunuyorlar. AB'nin üzerinde çalıştığı Yapay Zeka Yasası, üretken yapay zeka araçları geliştirenleri genel sürümden önce bunları incelemeye sunmaya zorlayabilir. Bu arada ABD hükümeti, hangi hususların düzenleme gerektirdiğine karar vermek için teknolojiyi incelemeye devam ediyor. Ancak ne AB ne de ABD, somut düzenleme üzerinde karara varmış değil.

    Morgan Stanley ve JPMorgan gibi şirketler yatırımcılara ve finansal danışmanlara yardımcı olmak için yapay zeka modelleri kullanırken, Goldman Sachs, Deutsche Bank ve Bank of America bu yılın başlarında çalışanlarının iş yerinde ChatGPT kullanmasını yasakladı. Öte yandan teknolojinin finansal krizler yaratması bir ilk değil. Hatırlanacağı üzere 2010 yılında bir İngiliz yatırımcı, ailesinin Londra'daki bodrumundan Chicago Ticaret Borsası’nı yüksek frekanslı emirler göndererek manipüle etmiş ve neredeyse 1 trilyon doların buharlaşmasına neden olmuştu. Üretken yapay zeka ile benzer bir manipülasyon devasa bir etkiye neden olabilir.

    Kaynakça https://www.ft.com/content/8227636f-e819-443a-aeba-c8237f0ec1ac https://www.techspot.com/news/100598-sec-head-warns-nearly-unavoidable-financial-crisis-caused.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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