SEC uyardı: Yapay zeka, neredeyse “kaçınılmaz” finansal krize neden olacak

Yapay zeka finansal krize neden olacak
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, Financial Times'a verdiği demeçte, yapay zeka sistemlerinin artan kullanımının önümüzdeki on yıl içinde neredeyse kesinlikle finansal piyasaların çökmesine yol açacağını söyledi.
Gensler, teknoloji şirketleri tarafından geliştirilen yapay zeka modellerine güvenilmesi nedeniyle neredeyse kaçınılmaz olan krizin ortaya çıkacağı konusunda uyarıyor. Ayrıca, şu anda finans kurumları tarafından piyasaları izlemek, tavsiyelerde bulunmak, hesap açmayı otomatikleştirmek ve daha fazlası için kullanılan yapay zeka araçları arasındaki çeşitlilik eksikliğine de dikkat çekildi.
Gensler'e göre çözüm, hem üretkenyapay zeka modellerini hem de bu teknolojiyi benimseyen finansal kuruluşları denetleyen bir düzenleme getirmek. Çözüm ortada olsa da bunu gerçekleştirmek hayli zor. Gensler, bu zorluğu şu sözlerle ifade ediyor: “Bu ele alınması zor bir finansal istikrar meselesi çünkü düzenlemelerimizin çoğu bireysel kurumlar, bireysel bankalar, bireysel para piyasası fonları, bireysel brokerlar ile ilgili; bu sadece yaptığımız işin doğasında var. Bu ise, birçok kurumun aynı temel modele ya da temel veri toplayıcısına güveniyor olabileceği yatay bir meseleyle ilgili.”
Düzenleyici yasalar hazır değil
Morgan Stanley ve JPMorgan gibi şirketler yatırımcılara ve finansal danışmanlara yardımcı olmak için yapay zeka modelleri kullanırken, Goldman Sachs, Deutsche Bank ve Bank of America bu yılın başlarında çalışanlarının iş yerinde ChatGPT kullanmasını yasakladı. Öte yandan teknolojinin finansal krizler yaratması bir ilk değil. Hatırlanacağı üzere 2010 yılında bir İngiliz yatırımcı, ailesinin Londra'daki bodrumundan Chicago Ticaret Borsası’nı yüksek frekanslı emirler göndererek manipüle etmiş ve neredeyse 1 trilyon doların buharlaşmasına neden olmuştu. Üretken yapay zeka ile benzer bir manipülasyon devasa bir etkiye neden olabilir.Kaynakça https://www.ft.com/content/8227636f-e819-443a-aeba-c8237f0ec1ac https://www.techspot.com/news/100598-sec-head-warns-nearly-unavoidable-financial-crisis-caused.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.