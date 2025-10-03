Mira Murati’nin gizli AI girişimi ilk ürününü tanıttı: Tinker

Tinker karmaşanın önüne geçiyor
Halen özel beta aşamasında olan bulut tabanlı hizmet, kullanıcıların pahalı GPU altyapıları veya karmaşık dağıtık hesaplama sistemleri ile uğraşmadan AI modellerini kişiselleştirmelerine olanak tanıyor. Murati, sosyal medyada yaptığı açıklamada “Tinker, araştırmacılara öncü araçlar sunarak, dağıtık eğitimin karmaşıklığını yönetirken deneyler yazmak ve iş akışlarını eğitmek için temiz soyutlamalar sunuyor” ifadelerini kullandı.
Tinker, Meta'nın Llama ve Alibaba'nın Qwen serisi de dahil olmak üzere yediye yakın açık kaynak modeli destekliyor. Kullanıcılar, tek bir kod satırıyla küçük ve büyük modeller arasında geçiş yapabiliyor. Servis, birden çok eğitim işinin aynı hesaplama kaynaklarını paylaşmasına imkan veren Low-Rank Adaptation (LoRA) teknolojisini kullanarak donanım gereksinimlerini ve maliyetleri azaltıyor.
İlk kullananlar memnun
Thinking Machines Lab, henüz çok fazla duyduğumuz bir girişim olmasa da Silikon Vadisi’nin en iddialı AI girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, Temmuz ayında 12 milyar dolarlık değerleme ile 2 milyar dolar tohum finansman toplamıştı. Yatırım turu, Andreessen Horowitz öncülüğünde gerçekleşirken Nvidia, AMD ve diğer büyük teknoloji firmaları da katılım sağladı. Bu, Silikon Vadisi tarihindeki en büyük tohum yatırımlarından biri olarak kayda geçmişti.
Murati, OpenAI'dan ayrılan John Schulman dahil diğer eski OpenAI çalışanlarıyla şirketi kurmuştu. Schulman, ChatGPT'nin pekiştirmeli öğrenme geliştirmesini yönetmişti. Dolayısıyla Tinker'ın sıfırdan pekiştirmeli öğrenmeye başlamaktan çok daha basit bir kullanım sunması şaşırtıcı değil.
