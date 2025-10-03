Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mira Murati’nin gizli AI girişimi ilk ürününü tanıttı: Tinker

    Eski OpenAI CTO’su Mira Murati, yapay zeka girişimi Thinking Machines Lab ile LLM’leri kolayca özelleştirmeye olanak veren Tinker API’yi beta olarak kullanıma sundu.

    Mira Murati’nin gizli AI girişimi ilk ürününü tanıttı: Tinker Tam Boyutta Gör
    Eski OpenAI Teknoloji Direktörü Mira Murati, yapay zeka alanındaki yeni girişimi Thinking Machines Lab ile önemli bir adım atarak ilk ürününü tanıttı. Şirket, araştırmacı ve geliştiricilerin büyük dil modellerini (LLM) daha kolay ve verimli bir şekilde özelleştirmesini sağlayan Tinker adlı Python tabanlı API’sini çıkardı.

    Tinker karmaşanın önüne geçiyor

    Halen özel beta aşamasında olan bulut tabanlı hizmet, kullanıcıların pahalı GPU altyapıları veya karmaşık dağıtık hesaplama sistemleri ile uğraşmadan AI modellerini kişiselleştirmelerine olanak tanıyor. Murati, sosyal medyada yaptığı açıklamada “Tinker, araştırmacılara öncü araçlar sunarak, dağıtık eğitimin karmaşıklığını yönetirken deneyler yazmak ve iş akışlarını eğitmek için temiz soyutlamalar sunuyor” ifadelerini kullandı.

    Tinker, Meta'nın Llama ve Alibaba'nın Qwen serisi de dahil olmak üzere yediye yakın açık kaynak modeli destekliyor. Kullanıcılar, tek bir kod satırıyla küçük ve büyük modeller arasında geçiş yapabiliyor. Servis, birden çok eğitim işinin aynı hesaplama kaynaklarını paylaşmasına imkan veren Low-Rank Adaptation (LoRA) teknolojisini kullanarak donanım gereksinimlerini ve maliyetleri azaltıyor.

    İlk kullananlar memnun

    Mira Murati’nin gizli AI girişimi ilk ürününü tanıttı: Tinker Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Tinker, beta öncesi dönemde de ilgi görmüşe benziyor. Princeton Üniversitesi’nin Goedel ekibi platformu matematiksel teorem çözümleyicileri eğitmek için kullanarak tipik eğitim verilerinin sadece yüzde 20’si ile formal matematik kıyaslamalarında yüzde 88 başarı elde etti. Stanford’un Rotskoff Laboratuvarı ise karmaşık moleküler görevlerde kimyasal akıl yürütme modellerinin doğruluğunu yüzde 15’ten yüzde 50’ye yükseltti. Bunlar oldukça iddialı rakamlar. Tinker, OpenAI kurucularından Andrej Karpathy’e göre algoritmik kontrolün yüzde 90’ını verirken altyapı zorluklarını yüzde 90 hafifletiyor.

    Thinking Machines Lab, henüz çok fazla duyduğumuz bir girişim olmasa da Silikon Vadisi’nin en iddialı AI girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, Temmuz ayında 12 milyar dolarlık değerleme ile 2 milyar dolar tohum finansman toplamıştı. Yatırım turu, Andreessen Horowitz öncülüğünde gerçekleşirken Nvidia, AMD ve diğer büyük teknoloji firmaları da katılım sağladı. Bu, Silikon Vadisi tarihindeki en büyük tohum yatırımlarından biri olarak kayda geçmişti.

    Murati, OpenAI’dan ayrılan John Schulman dahil diğer eski OpenAI çalışanlarıyla şirketi kurmuştı. Schulman, ChatGPT’nin pekiştirmeli öğrenme geliştirmesini yönetmişti. Dolayısıyla Tinker’ın sıfırdan pekiştirmeli öğrenmeye başlamaktan çok daha basit bir kullanım sunması şaşırtıcı değil.

    Kaynakça https://venturebeat.com/ai/thinking-machines-first-official-product-is-here-meet-tinker-an-api-for https://www.wired.com/story/thinking-machines-lab-first-product-fine-tune/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    O
    oldumuya 35 dakika önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cs2 mermi izi gösterme kodu araç karşılaştırma garanti bonusu hesaba aktarma golf 7 akü gta 5 ps4 türkçe altyazı nasıl yapılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum