Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka, uzaydaki diğer medeniyetleri görünmez kılıyor olabilir

    Carl Sagan’ın 1970’lerde ortaya koyduğu “iletişim ufku”, düşündüğümüzden çok daha kısa olabilir. Yapay zekanın teknolojik gelişmeyi hızlandırması, diğer medeniyetleri görmemizi engelliyor olabilir.

    Yapay zeka, uzaydaki diğer medeniyetleri görünmez kılıyor olabilir Tam Boyutta Gör
    Uzayda yaşam arayışında karşımıza çıkan sessizlik, giderek daha büyük bir gizem hâline geliyor. "Fermi paradoksu"nda ortaya koyulduğu üzere, sadece Samanyolu galaksisinde Güneş'e benzer milyarlarca yıldız, onların etrafında on milyarlarca gezegen varken, şu ana kadar evrende herhangi bir medeniyetin izine rastamamış olmamız matematiksel olarak akla yatmıyor. Hâliyle bilim dünyası da bu sessizliği açıklayacak bir cevap arıyor. Son dönemde Dünya'da yaşanan gelişmeler, yapay zekanın bu sessizlikte bir payı olabileceğini düşündürüyor. Yeni bir teoriye göre, yapay zekanın etkisiyle ileri teknolojiye ulaşan uygarlıklar çok kısa sürede görünmez hâle geliyor olabilir.

    Carl Sagan'ın Ortaya Koyduğu "İletişim Ufku" Düşündüğümüzden Çok Daha Kısa Olabilir

    Manchester Üniversitesi’nden astrofizikçi Michael Garrett, kısa süre önce yayımladığı çalışmada, yapay zeka kaynaklı teknolojik hızlanmanın bir medeniyetin tespit edilebilir dönemini kayda değer ölçüde kısaltabileceğini öne sürüyor. Bu yaklaşım, Carl Sagan’ın 1970’lerde ortaya koyduğu “iletişim ufku” kavramını yeniden ele alıyor. Sagan, uygarlıkların iletişim yöntemlerinin bin yıl gibi bir süre içinde insan algısını aşacağını öngörüyordu. Garrett ise yapay zeka temelli hızlanmanın bu süreci dramatik biçimde kısalttığını savunuyor. Garrett'a göre, başka medeniyetlerin bizim teknolojimizle kesiştiği bu "algılama penceresi" düşündüğümüzden çok daha kısa süre açık kalıyor olabilir; Garrett, bu pencerinin Sagan'ın öne sürdüğü gibi bin yıla yakın olmadığını, aksine on yıllarla ölçülecek kısalıkta olduğunu savunuyor; çünkü yapay zekanın ortaya çıkmasıyla birlikte teknolojik gelişme hızı katlanarak artıyor.

    Bu son çalışmada ortaya koyulduğu üzere, teknoloji her birkaç yılda bir katlanarak gelişirse, bir uygarlığın radyo sinyalleriyle ya da klasik elektromanyetik iletişimle tespit edilebileceği dönem, yalnızca onlarca yıl sürebilir. Bu durum, geleneksel SETI (Dünya Dışı Zeki Yaşam Araştırmaları) yaklaşımlarını da doğrudan etkiliyor. Radyo sinyalleri arayışına dayanan mevcut yöntemler, yapay zeka sayesinde hızla daha sofistike hâle gelen ve bu vesileyle bizim algı kapasitemizin ötesine geçen iletişim tekniklerini yakalayamayabilir. Çünkü ileri uygarlıklar iletişim için nötrino ışınları, kuantum ağları veya henüz keşfedilmemiş egzotik fizik yöntemlerini kullanabilir.

    Garrett ve ekibi, bu yaklaşımı Fermi Paradoksu’na alternatif bir çözüm olarak sunuyor: Medeniyetler yok olmuyor ya da nadir değil; Bunun yerine, teknolojik çocukluk evresini öylesine hızlı geçiyorlar ki galakside hâlihazırda var olan uzun ömürlü ileri uygarlıkları “görmek” neredeyse imkânsız hâle geliyor. İnsanlık kendi teknolojik gelişiminde benzer bir süreci yaşıyor; güçlü ve her yöne yayılan radyo sinyallerinden, daha sessiz ve verimli dijital iletişim yöntemlerine geçiş yapıyoruz. Nitekim bu durum, zamanla bizi de dışarıdaki başka medeniyetler için daha az görünür kılacak.

    Michael Garrett, SETI’nin yalnızca radyo sinyalleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguluyor. Önerilen yeni yaklaşımlar arasında, mega yapılar tarafından yayılan atık ısıyı tespit etmek, kütleçekim dalgalarını izlemek ve yapay zeka kullanarak çoklu dalga boylarında anomali aramak bulunuyor. Garrett, “Verileri yaratıcı yollarla tarayacak süperinsan yeteneklerine ihtiyacımız var ve aslında yapay zeka bunu sağlıyor” diyor. Garrett'ın çalışması, uzayda yaşam arayışının tamamen yeniden düşünülmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sert sakız psikomotor testi yap etme cahille muhabbet sözünün devamı oto koltuk yükseltici tavsiye ford transit 350 l yakıt tüketimi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus B82WJEA
    HP Victus B82WJEA
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum