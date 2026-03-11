Roscosmos açıkladı: 2028, Uluslararası Uzay İstasyonu için sonun başlangıcı olacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Dünyanın dört bir yanından uzay ajanslarının bir araya gelerek hayata geçirdiği Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), yaklaşık çeyrek asırdır Dünya yörüngesinde astronotlara ev sahipliği yaparak uzay araştırmaları için eşsiz bir hizmet sunuyor. 1998 yılında ilk modüllerinin fırlatılmasıyla kurulan ve yıllar içinde ABD, Rusya, Avrupa, Japonya ve Kanada’nın katkılarıyla genişleyen bu dev uzay laboratuvarı, bugüne kadar yüzlerce astronota ev sahipliği yaptı ve mikro yerçekimi ortamında binlerce bilimsel deneyin gerçekleştirilmesini sağladı. Ancak bu devasa istasyon artık ömrünün sonuna yaklaşıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu, 2030'da Okyanusa Düşürülecek

Bildiğiniz gibi NASA ve Roscosmos gibi uzay ajansları bir süredir ISS’in nasıl emekliye ayrılacağı üzerinde çalışıyordu. ISS'in yakın bir gelecekte emekliye ayrılacağı bir süredir biliniyordu ama bunun için net bir takvim paylaşılmamıştı. Beklenen o açıklama Rusya’dan geldi. Roscosmos Başkanı Dmitry Bakanov, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun 2028 yılında kontrollü şekilde yörüngeden indirilmeye başlanacağını ve 2030 yılında okyanusa düşürülerek tamamen görevden çıkarılacağını doğruladı.

Bakanov tarafından paylaşılan plana göre 2028’de başlayacak süreç yaklaşık iki buçuk yıl sürecek. Bu süre boyunca istasyonun yörüngesi kademeli olarak düşürülecek ve nihayetinde kontrol altında atmosferde yanarak Pasifik Okyanusu’nun uzak bir bölgesine yönlendirilecek.

Yeni güneş yelkeni uzay araçlarını lazerle itmenin önünü açabilir 2 gün önce eklendi

Bu sürecin güvenli şekilde tamamlanabilmesi için hem ABD hem de Rusya tarafında çeşitli hazırlıklar yapılıyor. NASA, istasyonu kontrollü biçimde Dünya atmosferine yönlendirecek özel bir araç geliştirilmesi için 2024 yılında SpaceX ile 843 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. “U.S. Deorbit Vehicle” adı verilen bu araç, görev zamanı geldiğinde ISS’e kenetlenerek istasyonun yeniden girişini yönetecek. Rusya tarafında ise Progress kargo araçları, gerektiğinde yedek bir yönlendirme sistemi olarak kullanılabilecek.

Rusya, Kendi Uzay İstasyonunu Kuracak

Tam Boyutta Gör ISS'in emekliye ayrılması, Doğu ve Batı bloğunu Soğuk Savaş sonrası bir araya getiren o ortak uzay macerasının de sonunu temsil edecek. Zira Rusya, aynı ABD ve Çin gibi kendi ulusal istasyonunu kurmayı planlıyor.

Roscosmos’un açıkladığı programa göre “Russian Orbital Station” (ROS) adı verilen yeni istasyonun ilk modülü 2028 yılında Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılacak. İlginç olan ise bu fırlatmanın. ROS projesinin ilerleyen aşamalarında evrensel bağlantı modülleri ve geçiş modüllerinin de yine Baykonur’dan gönderilmesi planlanıyor.

Rusya’nın uzay programındaki planlar yalnızca Dünya yörüngesiyle sınırlı değil. Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov’un aktardığı bilgilere göre Ay ve Venüs’e yönelik araştırma görevleri de Roscosmos’un gelecek stratejisinde önemli bir yer tutuyor. Buna ek olarak, Çin ile birlikte Ay yüzeyinde kurulması planlanan ortak araştırma istasyonu için nükleer enerjiyle çalışan bir güç sistemi geliştirme çalışmaları da sürüyor. Bu nükleer güç istasyonunun modüllerinin 2033 ile 2035 yılları arasında Ay’a gönderilmesi planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Uluslararası Uzay İstasyonu emekliye ayrılıyor: Takvim paylaşıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: