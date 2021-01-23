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    Yapay zekalı LEGO ayrıştırma makinesi

    1 sa.
    660
    1
    Zamazingo
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Daniel West kendisinin yerine LEGO parçalarını tanıyarak ayrıştıracak bir makine icat etti. Yapay zekâ algoritmaları ile çalışan LEGO ayrıştırıcısı türü parçaları tanıyor ve kutusuna gönderiyor.

    Daniel West bir LEGO hayranı ve LEGO yapılarını tamamladıktan sonra parçaları tek tek ayrıştırmaktan oldukça yorulmuş. Bir gün bu parçaları otomatik olarak ayrıştıran ve ilgili kaplara dolduran bir yapı ortaya çıkarmaya karar vermiş.

    Ortaya çıkan amatör LEGO ayrıştırma makinesi yapay zekâ algoritmaları kullanarak parçaları tanıyor ve ilgili banda yönlendirerek kutusuna gönderiyor. Makinenin bizzat kendisi LEGO parçaları ve motorlarından oluşuyor.



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