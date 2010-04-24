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Yeni bir iPad klonu; Android'li APad

9 yıl
23,6b
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Sayıları her geçen gün artan Çin'li elektronik firmalarının hazırladığı iPad klonları arasına bir yenisi daha eklendi. APad adı verilen tablet cihazı, iPad'in işletim sisteminin en güçlü rakibi Android'le çalışıyor.

Üzerinde Çift çekirdekli Rockchip işlemcisi bulunan APad, sadece 128MB'lık bellekle ve standart olarak 4GB'lık depolama alanıyla geliyor ancak opsiyonel olarak 2GB ve 32GB'lık depolama alanı da sunuyor. TF kart okuyucusu sayesinden 16GB daha arttırabilen depolama alanı sunan tablette 7 inçlik 800x400 piksel çözünürlüklü ekran kullanılmış. Google Maps, Google Browser'ın yüklü olarak geldiği APad, aralarında .mkv formatınında bulunduğu geniş bir format desteği sunuyor.

Her zamanki gibi Çin'de satışa sunulan APad'in satış fiyatıysa 210 dolar olarak belirlenmiş. Bakalım, ülkemizde de görebileceği iPad klonları arasına APad'de katılacak mı ?


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DH Misafiri 8 yıl
bana sorarsanız biraz daha bekleyin derim çünkü bu alet APAD(Armut Piş Agzıma Düş) o kadarda hızlı bişeye benzemiyor.alırsanız pişman olursunuz benden söylemesi duyumlarıma göre yeni gelişmiş ürünler çıkacakmış.bu hız şimdiki amaçlara göre çok yavaş.
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LeyLu 8 yıl
kullanırken birinin elinde patlamasında
ama en azından konulurken yüzünde patlama ihtimali yok
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oguzhant 9 yıl
sahibinden.com/...
burda biri satıyor
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n0sferatu 9 yıl
youtube.com/...

Oldukça yavaş gibi.
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stradivardi 9 yıl
valla bu fiyata türkiyede olsa alırım benim işimi görür genel kullanım için ekran çözünürlüğü düşük ilk göze çarpan bu
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sahafiec 9 yıl
...
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SupermanPrime 9 yıl
banada kompakt ve şık geldi sonuca bakarsak çin :D
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fatguncom 9 yıl
ekran çok kalitesiz gözüküyor siyah değil gri mübarek arka plan
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artenis 9 yıl
şık mı duruyor ne :)
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DSGNRY 9 yıl
Bu hakikaten kopya olmuş aynısı yaw :s
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bilgehankalkan 9 yıl
Acaba nasıl ki bu aletler, özelliklerine göre iyi gibi duruyorlar ama...
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