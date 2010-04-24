Yeni bir iPad klonu; Android'li APad

Sayıları her geçen gün artan Çin'li elektronik firmalarının hazırladığı iPad klonları arasına bir yenisi daha eklendi. APad adı verilen tablet cihazı, iPad'in işletim sisteminin en güçlü rakibi Android'le çalışıyor.

Üzerinde Çift çekirdekli Rockchip işlemcisi bulunan APad, sadece 128MB'lık bellekle ve standart olarak 4GB'lık depolama alanıyla geliyor ancak opsiyonel olarak 2GB ve 32GB'lık depolama alanı da sunuyor. TF kart okuyucusu sayesinden 16GB daha arttırabilen depolama alanı sunan tablette 7 inçlik 800x400 piksel çözünürlüklü ekran kullanılmış. Google Maps, Google Browser'ın yüklü olarak geldiği APad, aralarında .mkv formatınında bulunduğu geniş bir format desteği sunuyor.

Her zamanki gibi Çin'de satışa sunulan APad'in satış fiyatıysa 210 dolar olarak belirlenmiş. Bakalım, ülkemizde de görebileceği iPad klonları arasına APad'de katılacak mı ?