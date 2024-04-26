Huawei, Çin’de HBM bellek üretmek için kolları sıvadı

Tam Boyutta Gör ABD, bir süredir kendi teknolojisinin kullanıldığı yarı iletkenlerin Çin’e satışı için ihracat lisansı istiyor. Bu kısıtlamaya takılan ürünlerden birisi de özellikle yapay zeka GPU’larında kullanılan HBM bellekler. HBM, halihazırda Micron, Samsung ve SK Hynix tarafından üretiliyor. Bu belleklerde ABD teknolojileri kullanıldığı için Çin’e satışları yapılamıyor. Bu bağlamda Huawei, Çin’de HBM bellek üretmek için kolları sıvamış gibi görünüyor.

Huawei, HBM bellek üretmek istiyor

Aktarılanlara göre Huawei, yaptırımlardan kurtulmak için Çinli bellek üreticilerinden oluşan bir HBM konsorsiyumu kurmuş durumda. HBM günümüzde kritik bir yarı iletken zira HPC ve yapay zeka donanımlarının önemli bir bileşeni. Bu bellekler eklendikleri donanımın ihtiyaç duyduğu yüksek bant genişliğini sağlayabiliyor. Yapay zeka GPU’larında ise bu yüksek bant genişliği oldukça önemli.

Tam Boyutta Gör Huawei liderliğindeki konsorsiyumun Çin hükümeti tarafından desteklenirken bu konsorsiyumda bellek üreticisi Fujian Jinhua Integrated Circuit ile birlikte gelişmiş çip paketleme uzmanlarının ve birkaç Çinli yarı iletken şirketinin bulunduğu söyleniyor. Konsorsiyumun halihazırda sıklıkla kullanılan HBM2 bellekler üzerinde çalıştığı söyleniyor. Hatta tesislerde bunun için iki üretim hattı ayrılmış bile. Bununla birlikte seri üretimin ise 2026’da başlaması hedefleniyor. Micron, Samsung ve SK Hynix ise HBM3e bellekleri seri olarak üretiyorlar ve 2026’da HBM4’e geçmeyi planlıyorlar.

Huawei Pura 70 serisindeki Kirin 9010’un üretim süreci belli oldu 7 sa. önce eklendi

HBM bellek üzerinde çalışan diğer Çinli şirketler arasında ChangXin Memory Technologies (CXMT) ve XMC’de bulunuyor. XMC’nin Çin'in önde gelen 3D NAND üreticisi Yangtze Memory Technology Co. (YMTC) tarafından kontrol edildiğini de belirtelim. Huawei’nin HBM bellek arzusu ise aslında şirketin yapay zekaya yönelik olarak geliştirdiği Ascend serisi işlemcilerinden kaynaklanıyor. Öte yandan Çinli firmalar HBM bellek geliştirmede tamamıyla kendi başlarınalar ve dışarıdan yardım almaları mümkün görünmüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Huawei, Çin’de HBM bellek üretmek için kolları sıvadı