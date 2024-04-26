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    Huawei, Çin’de HBM bellek üretmek için kolları sıvadı

    ABD yaptırımları altındaki Çin, son teknoloji yarı iletkenlere erişimini kaybetti. Ambargo altındaki Huawei ise Çin’de HBM bellek üretmek için yeni bir konsorsiyum kuruyor.
    Huawei, Çin’de HBM bellek üretmek için kolları sıvadı Tam Boyutta Gör
    ABD, bir süredir kendi teknolojisinin kullanıldığı yarı iletkenlerin Çin’e satışı için ihracat lisansı istiyor. Bu kısıtlamaya takılan ürünlerden birisi de özellikle yapay zeka GPU’larında kullanılan HBM bellekler. HBM, halihazırda Micron, Samsung ve SK Hynix tarafından üretiliyor. Bu belleklerde ABD teknolojileri kullanıldığı için Çin’e satışları yapılamıyor. Bu bağlamda Huawei, Çin’de HBM bellek üretmek için kolları sıvamış gibi görünüyor.

    Huawei, HBM bellek üretmek istiyor

    Aktarılanlara göre Huawei, yaptırımlardan kurtulmak için Çinli bellek üreticilerinden oluşan bir HBM konsorsiyumu kurmuş durumda. HBM günümüzde kritik bir yarı iletken zira HPC ve yapay zeka donanımlarının önemli bir bileşeni. Bu bellekler eklendikleri donanımın ihtiyaç duyduğu yüksek bant genişliğini sağlayabiliyor. Yapay zeka GPU’larında ise bu yüksek bant genişliği oldukça önemli.

    Huawei, Çin’de HBM bellek üretmek için kolları sıvadı Tam Boyutta Gör
    Huawei liderliğindeki konsorsiyumun Çin hükümeti tarafından desteklenirken bu konsorsiyumda bellek üreticisi Fujian Jinhua Integrated Circuit ile birlikte gelişmiş çip paketleme uzmanlarının ve birkaç Çinli yarı iletken şirketinin bulunduğu söyleniyor. Konsorsiyumun halihazırda sıklıkla kullanılan HBM2 bellekler üzerinde çalıştığı söyleniyor. Hatta tesislerde bunun için iki üretim hattı ayrılmış bile. Bununla birlikte seri üretimin ise 2026’da başlaması hedefleniyor. Micron, Samsung ve SK Hynix ise HBM3e bellekleri seri olarak üretiyorlar ve 2026’da HBM4’e geçmeyi planlıyorlar.

    HBM bellek üzerinde çalışan diğer Çinli şirketler arasında ChangXin Memory Technologies (CXMT) ve XMC’de bulunuyor. XMC’nin Çin'in önde gelen 3D NAND üreticisi Yangtze Memory Technology Co. (YMTC) tarafından kontrol edildiğini de belirtelim. Huawei’nin HBM bellek arzusu ise aslında şirketin yapay zekaya yönelik olarak geliştirdiği Ascend serisi işlemcilerinden kaynaklanıyor. Öte yandan Çinli firmalar HBM bellek geliştirmede tamamıyla kendi başlarınalar ve dışarıdan yardım almaları mümkün görünmüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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