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    Intel, yeni yapay zeka hızlandırıcısı Gaudi 3'ü tanıttı: Nvidia H100'den %50 daha hızlı

    Intel, yeni AI hızlandırıcısı Gaudi 3'ü duyurdu. Nvidia'nın H100'üne rakip olan Gaudi 3, rakibinden 1.7 kat daha yüksek eğitim performansı, %50 daha iyi çıkarım ve %40 daha yüksek verimlilik sunuyor.
    Intel, yeni yapay zeka hızlandırıcısı Gaudi 3'ü tanıttı
    Intel, Vision 2024 etkinliğinde yeni yapay zeka hızlandırıcısı Gaudi 3 işlemcilerini duyurdu. Nvidia'nın H100 hızlandırıcılarına rakip olan Gaudi 3, rakibinden 1.7 kat daha yüksek eğitim performansı, %50 daha iyi çıkarım ve %40 daha yüksek verimlilik sunuyor.
    Intel, yeni yapay zeka hızlandırıcısı Gaudi 3'ü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın tartışmasız pazar lideri olduğu yapay zeka alanında rakibini yakalamak için uğraşan Intel, Gaudi 3 ile Nvidia'nın önceki nesil H100 hızlandırıcısından çok daha iyi performans sunduğunu iddia ediyor. Şirket aynı zamanda Gaudi 3 sistemleri için ekosistem oluşturmak adına Nvidia'nın CUDA'sına alternatif olarak hizmet veecek kurumsal yazılım ağı oluşturmaya da çalışıyor.

    Intel'in Gaudi 3'ü, şirketin 2019'da Habana Labs'ı 2 milyar dolara satın almasının meyvesi olan Gaudi hızlandırıcının üçüncü neslini temsil ediyor. Gaudi hızlandırıcıları, 2024'ün 3. çeyreğinde yüksek hacimli üretime girecek ve OEM'lere sunulmaya başlanacak.

    Intel Gaudi 3 özellikleri

    Gaudi iki form faktörüyle gelecek. İlki, OAM (OCP Hızlandırıcı Modülü) HL-325L, yüksek performanslı GPU tabanlı sistemlerde bulunan Mezzanine form faktörü. Bu hızlandırıcı, 3,7 TB/s bant genişliği sağlayan 128 GB HBM2e belleğe ve 900W TDP'ye sahip olacak. Hızlandırıcı, FP8'de 1.835 TFLOPS performans sunabilecek. OAM'ler, sunucu düğümü başına 8'li gruplar halinde dağıtılacak ve 1.024 düğüme kadar ölçeklenebilecek. Diğer form faktörü ise, PCIe kart şeklinde pasif soğutmaya ve 600W TDP'ye Gaudi 3 HL-338 olacak.

    Intel, yeni yapay zeka hızlandırıcısı Gaudi 3'ü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Intel, Gaudi 3'ün önceki nesle göre 2 kat daha yüksek FP8 ve 4 kat daha yüksek BF16 performansının yanı sıra, 2 kat fazla ağ bant genişliği ve 1,5 kat yüksek bellek bant genişliği sağladığını belirtiyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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