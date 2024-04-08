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    Anlık Bildirim

    Nvidia GeForce RTX 5090 ve RTX 5080 yıl sonunda piyasaya çıkacak

    Nvidia’nın bu yıl ilk etapta üst seviyeye hitap eden ve aynı zamanda pahalı olan yeni nesil GeForce RTX 5090 ve GeForce RTX 5080 ekran kartlarını piyasaya süreceği söyleniyor.
    Nvidia GeForce RTX 5090 ve RTX 5080 yıl sonunda piyasaya çıkacak Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın yeni nesil Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Aktarılanlara göre Nvidia, ilk etapta üst seviyeye hitap eden ve aynı zamanda pahalı olan yeni nesil GeForce RTX 5090 ve GeForce RTX 5080 ekran kartlarını piyasaya sürecek. Yeni nesil kartlarla birlikte fiyatlarda da artış olacağı belirtiliyor.

    GeForce RTX 5090 ve RTX 5080 geliyor

    Bu yıl çıkması beklenen GeForce RTX 5090 ve RTX 5080’in yüzde 10’luk fiyat artışlarıyla birlikte gelmesi bekleniyor. Bağlam açısından, RTX 4090’ın çıkış fiyatı 1.599 dolar seviyesindeydi. Bununla birlikte Nvidia’nın üçüncü taraf iş ortakları GeForce RTX 50 serisinin 2024'ün 4. çeyreğinde tanıtılacağına inanıyor.

    Performans noktasında ise daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 serisi GPU'ların şimdiye kadarki en büyük nesilden nesile performans artışına sahip olacağı söyleniyor. Mevcut bilgilere göre GeForce RTX 5090’ın RTX 4090’a göre rasterleştirmede yüzde 50-70 ve ışın izlemede 2-3 kat daha hızlı olması bekleniyor.

    RTX 50 serisiyle birlikte DLSS 4’ün de gelmesi bekleniyor. Nvidia’nın yeni DLSS sürümünü mevcut nesle getirmesi pek olası durmuyor. Yeni kartların aynı zamanda yeni GDDR7 belleklere sahip olacağı ve bu sayede ciddi bir bant genişliği sunacağı da iddia edilenler arasında. Yeni belleklerle RTX 5090’da kullanılacağı düşünülen GB202 GPU’su için 16 Gb (2 GB) modüllü 512 bit arayüz ve 1.792 GB/s toplam bant genişliği öneriliyor. Toplam bellek kapasitesi ise 32 GB. Son olarak Nvidia’nın bu nesilde AMD’den bir rekabet görmesi de beklenmemekte. Son bilgiler AMD’nin RDNA 4 tabanlı RX 8000 kartlarıyla üst seviyeden ziyade ana akıma odaklanacağını gösteriyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/97384/nvidia-to-unveil-top-end-geforce-rtx-5090-and-high-5080-at-first-later-this-year/index.html https://money.udn.com/money/story/5612/7883220?from=edn_maintab_index
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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