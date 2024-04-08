Nvidia GeForce RTX 5090 ve RTX 5080 yıl sonunda piyasaya çıkacak

GeForce RTX 5090 ve RTX 5080 geliyor
Bu yıl çıkması beklenen GeForce RTX 5090 ve RTX 5080’in yüzde 10’luk fiyat artışlarıyla birlikte gelmesi bekleniyor. Bağlam açısından, RTX 4090’ın çıkış fiyatı 1.599 dolar seviyesindeydi. Bununla birlikte Nvidia’nın üçüncü taraf iş ortakları GeForce RTX 50 serisinin 2024'ün 4. çeyreğinde tanıtılacağına inanıyor.
Performans noktasında ise daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 serisi GPU'ların şimdiye kadarki en büyük nesilden nesile performans artışına sahip olacağı söyleniyor. Mevcut bilgilere göre GeForce RTX 5090’ın RTX 4090’a göre rasterleştirmede yüzde 50-70 ve ışın izlemede 2-3 kat daha hızlı olması bekleniyor.
RTX 50 serisiyle birlikte DLSS 4’ün de gelmesi bekleniyor. Nvidia’nın yeni DLSS sürümünü mevcut nesle getirmesi pek olası durmuyor. Yeni kartların aynı zamanda yeni GDDR7 belleklere sahip olacağı ve bu sayede ciddi bir bant genişliği sunacağı da iddia edilenler arasında. Yeni belleklerle RTX 5090’da kullanılacağı düşünülen GB202 GPU’su için 16 Gb (2 GB) modüllü 512 bit arayüz ve 1.792 GB/s toplam bant genişliği öneriliyor. Toplam bellek kapasitesi ise 32 GB. Son olarak Nvidia’nın bu nesilde AMD’den bir rekabet görmesi de beklenmemekte. Son bilgiler AMD’nin RDNA 4 tabanlı RX 8000 kartlarıyla üst seviyeden ziyade ana akıma odaklanacağını gösteriyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/97384/nvidia-to-unveil-top-end-geforce-rtx-5090-and-high-5080-at-first-later-this-year/index.html https://money.udn.com/money/story/5612/7883220?from=edn_maintab_index Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...