Tam Boyutta Gör Nvidia’nın yeni nesil Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 serisi ekran kartlarının bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Aktarılanlara göre Nvidia, ilk etapta üst seviyeye hitap eden ve aynı zamanda pahalı olan yeni nesil GeForce RTX 5090 ve GeForce RTX 5080 ekran kartlarını piyasaya sürecek. Yeni nesil kartlarla birlikte fiyatlarda da artış olacağı belirtiliyor.

GeForce RTX 5090 ve RTX 5080 geliyor

Bu yıl çıkması beklenen GeForce RTX 5090 ve RTX 5080’in yüzde 10’luk fiyat artışlarıyla birlikte gelmesi bekleniyor. Bağlam açısından, RTX 4090’ın çıkış fiyatı 1.599 dolar seviyesindeydi. Bununla birlikte Nvidia’nın üçüncü taraf iş ortakları GeForce RTX 50 serisinin 2024'ün 4. çeyreğinde tanıtılacağına inanıyor.

Performans noktasında ise daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 serisi GPU'ların şimdiye kadarki en büyük nesilden nesile performans artışına sahip olacağı söyleniyor. Mevcut bilgilere göre GeForce RTX 5090’ın RTX 4090’a göre rasterleştirmede yüzde 50-70 ve ışın izlemede 2-3 kat daha hızlı olması bekleniyor.

DLSS 3.7 daha yüksek kalite ve performansla birlikte çıktı 3 gün önce eklendi

RTX 50 serisiyle birlikte DLSS 4’ün de gelmesi bekleniyor. Nvidia’nın yeni DLSS sürümünü mevcut nesle getirmesi pek olası durmuyor. Yeni kartların aynı zamanda yeni GDDR7 belleklere sahip olacağı ve bu sayede ciddi bir bant genişliği sunacağı da iddia edilenler arasında. Yeni belleklerle RTX 5090’da kullanılacağı düşünülen GB202 GPU’su için 16 Gb (2 GB) modüllü 512 bit arayüz ve 1.792 GB/s toplam bant genişliği öneriliyor. Toplam bellek kapasitesi ise 32 GB. Son olarak Nvidia’nın bu nesilde AMD’den bir rekabet görmesi de beklenmemekte. Son bilgiler AMD’nin RDNA 4 tabanlı RX 8000 kartlarıyla üst seviyeden ziyade ana akıma odaklanacağını gösteriyor.

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Nvidia GeForce RTX 5090 ve RTX 5080 yıl sonunda piyasaya çıkacak